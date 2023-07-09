Давид Земляничник: почему 9 июля нельзя просить деньги взаймы

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В день памяти святого в лесу созревают первые ягоды. На Руси землянику очень любили и ценили за полезные и магические свойства, поэтому 9 июля обязательно клали пару листиков в карман.

9 июля (26 июня) православные верующие чтут память преподобного Давида Солунского.

Давид Солунский

Преподобный Давид жил в греческих Салониках во второй половине V — в первой половине VI веков. Согласно преданию, он подвизался в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии, поселившись близ города Солуни (Фессалоники), он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет, пребывая в постоянной молитве, соблюдая строгий пост, терпя зной и стужу.

Давид Солунский получил от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней. Всем, кто к нему приходил, подвижник давал душеполезные советы. Также легенда гласит, что преподобный мог брать в руки горящие угли для совершения каждения без вреда для себя.

Скончался он около 540 года.

9 июля — Давид Земляничник

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что на его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику всегда любили, особенно дети — для них она была одним из главных лакомств.

Землянику также ценят за целебные свойства. Эти ягоды хорошо помогают при малокровии, полезны для печени и мочевого пузыря. Листья зимой заваривали и пили как чай — чтобы прибавилось сил в сложный сезон.

Приписывали растению и магические свойства. Верили, к примеру, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласиться дать денег в долг.

На Давида Земляничника подмечали погоду. Если шел дождь, это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

Тихвинская икона

Сергей Бобылев / ТАСС

9 июля чествуют Тихвинскую икону Божьей Матери. По церковному преданию, это один из образов Богородицы, написанных евангелистом Лукой во время Ее земной жизни.

Икона Божьей Матери была перенесена в Константинополь из Иерусалима в V веке, где для нее построили Влахернский храм. Образ исчез в 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками и явилась близ города Тихвина. Праздник установлен в память о ее чудесном явлении и одолении врагов предстательством Пресвятой Богородицы.

На месте явления образа возвели храм в честь Успения Богородицы и устроили мужскую обитель, обнесенную каменной стеной. Шведские войска, захватив Новгород в 1613–1614 годах, монастырь уничтожить не пытались. Однажды иноки увидев, что приближается шведское войско, решили бежать из обители вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места.

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Чудо остановило монахов, и они, оставшись в монастыре и надеясь на защиту Божьей Матери, успешно отразили атаки мощного противника, несмотря на немногочисленность.

Святой образ после закрытия Успенского монастыря в 1920 году поместили в местный краеведческий музей. Затем его вывезли в Чикаго, где он на протяжении десятилетий хранился в Свято-Троицком соборе. Торжественное возвращение образа в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь произошло в 2004-м.

Что нельзя делать на Давида Земляничника

Беременным нежелательно 9 июля выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.

Представительницам прекрасного пола не стоит умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.

Просить денег взаймы не советуют, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

На Давида Земляничника нельзя венчаться, иначе есть риск быстро развестись. Также не рекомендуется мерить чужие украшения, тем более, обручальные кольца.

Народные приметы на 9 июля