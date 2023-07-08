День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля

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8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности, а святые Петр и Феврония считаются покровителями брачных уз.

В православном календаре 8 июля отмечается день Петра и Февронии. Они считаются покровителями брачных уз и семейного благополучия.

День Петра и Февронии

Автором «Повести о Петре и Февронии» является известный публицист XVI века Ермолай-Еразм.

Согласно преданию, Петр, сын муромского князя Юрия Владимировича, за пару лет до вступления на престол заболел проказой. Болезнь считалась неизлечимой, и все усилия знахарей и лекарей были тщетными.

Когда молодой князь уже отчаялся, ему приснился сон о том, что поможет излечиться девушка крестьянского происхождения по имени Феврония, проживающая в Рязанской губернии. Девушку разыскали. Она действительно смогла избавить Петра от проказы. В качестве платы за лечение она потребовала, чтобы тот взял ее в жены — в противном случае ей негоже лечить этого мужчину.

Однако княжеский сын не сдержал обещания и не захотел жениться на простолюдинке. Со временем болезнь вновь взяла свое с новой силой. Тогда Петр вновь приехал к Февронии и просил прощения. Девушка пощадила нерадивого пациента и снова исцелила. Тогда уже он исполнил обет и женился на ней.

В Муроме бояре не могли смириться с происхождением избранницы будущего князя и поставили Петра перед сложным выбором: престол или супруга. Тогда Петр с Февронией покинули город, но после бояре одумались и позвали их обратно. Петр с Февронией вернулись в Муром, жили душа в душу и стали символом вечной любви и верности.

Состарившись, они ушли в монастырь и остаток жизни провели в молитвах, прося Господа даровать им смерть в один день. Предание гласит, что супруги отошли в мир иной 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Последней их просьбой было похоронить их в одном гробу, однако воля усопших не была исполнена. При этом дважды после этого чудесным образом их тела оказывались в одном гробу.

О чем молятся Петру и Февронии

На Руси к святым обращались с просьбами о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу. Молитва перед иконой святых Петра и Февронии помогает сохранить благополучие в браке, любовь между супругами на долгие времена. Помогают святые и бездетным, поэтому у иконы молятся о даровании детей, если женщина длительное время остается бесплодной.

Также считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

Что можно делать 8 июля

На Петра и Февронию принято ходить в храм и молиться о том, чтобы Господь послал семье детей.

Мужу и жене хорошо провести весь день вместе за какой-то работой — тогда в их дом придет настоящее счастье и согласие.

Просить руки возлюбленной 8 июля — верный знак, что брак будет долгим и крепким.

Что нельзя делать на Петра и Февронию

Так как 8 июля выпадает на Петров пост, нельзя венчаться. При этом жениться, играть свадьбу можно.

Нельзя браниться, особенно с родными и близкими — удача отвернется, пишет utro.ru.

Не стоит в этот день купаться в водоеме. Февронию называли также Русальницей, считалось, что обитатели вод могут утащить человека в пучину.

Народные приметы на 8 июля