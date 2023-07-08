День семьи, любви и верности: история святых Петра и Февронии

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Петр и Феврония Муромские, история любви которых заслуживает уважения и признания, стали покровителями семьи, любви и верности.

В России День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. Дата праздника выбрана неслучайно и совпадает с памятным Днем святых Петра и Февронии Муромских. Они издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

День семьи, любви и верности — государственный праздник

Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.

А летом 2022-го Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.

Повесть о Петре и Февронии Муромских

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» была создана в середине XVI века писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом. Он получил поручение от Московского митрополита Макария написать о муромских святых — Петре и Февронии, которые, как предполагается, правили в Муроме и умерли в 1228 году. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году.

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Согласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Произошло это во время борьбы с огненным змеем, чье кровью Петр испачкался. Никто не мог излечить его от этого недуга. Однако во сне ему было откровение, согласно которому исцелить от болезни может дочь пчеловода — Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Как оказалось, девушка была не только красива, благочестива и добра, но и умела врачевать многие болезни. Феврония согласилась исцелить Петра, только если он станет ее мужем. Он пообещал жениться на ней, но его смущало, что девушка — простолюдинка, поэтому он решил не сдерживать своего обещания. Вскоре болезнь возобновилась, и князь снова приехал к Февронии. Она излечила Петра, и он взял ее в жены.

Однако такое развитие ситуации не понравилось боярам, они не хотели, чтобы княгиней стала девушка из народа, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром».

Петр отказался от княжения и богатства. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Однако она сразу разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, — попросила княгиня. — Одинакова вода или одна слаще другой?» — «Одинакова», — отвечал тот. «Так и естество женское одинаково, — молвила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Так обличенный мужчина смутился и покаялся в душе.

Тем временем в Муроме началась смута, вплоть до кровопролития. В итоге местные бояре собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Когда князь и княгиня вернулись, они заслужили еще большую любовь и уважение горожан.

Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Супруги молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и произошло: в 1228-м они скончались — каждый в своей келье в один день. Петр и Феврония завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако представители церкви посчитали погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном. К удивлению священнослужителей, тела супругов на следующий день лежали вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.

Икона Петра и Февронии

Существуют разные иконографические изображения Святых Петра и Февронии, на которых супруги всегда представлены вдвоем.

В канонической иконографии благоверных Петра и Февронию часто изображают с молитвенно простертыми руками, иногда в руках у святых — голуби. На некоторых иконах также изображен храм.

Однако после того как в 2008 году установили праздник День семьи, любви и верности, появилось большое количество новых списков и новая иконография.

Перед иконой Петра и Февронии молятся:

о крепком супружеском союзе;

любви и взаимопонимании с супругом;

воспитании детей;

здоровье и благополучии близких;

решении семейных проблем и неурядиц;

благочестивом супруге.

Где находятся мощи Петра и Февронии

Мощи Петра и Февронии изначально находились в муромском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 1553-м царем Иваном Грозным. В советское время реликвию увезли в местный музей.

Уже в 1992-м святыню вернули церкви. Ныне она находится в Свято-Троицком монастыре Мурома. Традиционно к помощи святых прибегают люди, которые ищут спутника жизни.