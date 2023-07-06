Иван Купала—2023: традиции и приметы в ночь на 7 июля

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Один из главных языческих праздников славянских народов отмечается в ночь на 7 июля. Какие традиционные забавы принято соблюдать на Ивана Купалу и почему.

Язычество давно кануло в лету, но по сей день в России и странах СНГ с задором отмечают летний праздник Ивана Купалы. Вечером 6 июля и до конца дня 7 июля у водоемов принято жечь костры, петь песни, собирать растения и купаться.

Иван Купала — одна из главных дат в славянском календаре, изначально посвященная дню летнего солнцестояния.

История и традиции праздника Ивана Купалы

Фото: ТАСС / ZUMA

Иван Купала считается днем летнего солнцестояния и зеленого покоса. Древние славяне были уверены, что в этот день природа переживает свой наивысший расцвет и как никогда богата дарами. По старому стилю праздник Солнца приходился на 20–22 июня и был связан с днем летнего солнцестояния.

С принятием христианства торжество приурочили на Руси к церковному празднику — Рождеству Иоанна Предтечи, крестившего Спасителя в водах реки Иордан. Так, день Солнца постепенно сменил название на Ивана Купалу и «переехал» на 7 июля.

Праздник, возникший, как полагают, из языческих ритуалов очищения, проводимых на водоемах в день летнего солнцестояния, начинали отмечать в ночь с 6 на 7 июля. С наступлением темноты люди, по традиции, проводили многочисленные обряды и гадания, связанные с огнем, водой и растениями.

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На Ивана Купалу в старину обязательно купались в водоемах — по народному поверью, начиная с этой ночи, до Ильина дня (2 августа) вся нечисть покидала пруды, реки и озера, поэтому вода в этот период, обладавшая магической силой, могла исцелить и очистить от всякого зла.

В деревнях, где рядом не было водоема, люди проводили ритуал очищения в бане, а заготовленными на Ивана Купалу банными вениками, пользовались в течение всего года.

Огонь, как и вода, по народным поверьям, обладал на Ивана Купалу магической и очищающей силой. Поэтому на берегах рек, озер и водоемов разводили большие костры, которые защищали людей от всякой нечисти. Молодежь водила вокруг костров хороводы и плясала, а также прыгала через огонь. По приметам, счастливым становился тот, кто перепрыгивал через костер, не задев пламя.

По народным поверьям, огонь костра защищал от болезней и гибели и скотину, поэтому ее водили на Ивана Купалу между кострами. А матери сжигали одежду, снятую с больного ребенка. В народе эту ночь считали особенной, ибо только в ночь на Ивана Купалу, по народным поверьям, можно было найти мистический цветок папоротника, который принесет человеку богатство и счастье.

Как совершить славянский обряд

Фото: ТАСС

Купальские обряды, которые совершают как парни, так и девушки, очень кропотливы. Накануне из березовых ветвей и соломы изготавливают фигуру Купалы. Для украшения чучела и самих себя девушки плетут венки из цветов и лесных трав.

Ближе к вечеру соломенного Купалу устанавливают на пригорке возле воды и складывают под него подношения: сладости и различные подарки. После заката поджигают и начинают водить вокруг хороводы с народными песнями вокруг кострища. Когда фигура полностью сгорела, остатки выбрасывают в реку.

На Ивана Купалу обычно проводили гадания на судьбу и суженого. Самым распространенным было гадание по венкам, которые плели из разных трав — лопуха, медвежьего ушка, Ивана-да-Марья или богородской травы (чабрец, тимьян). Если конструкция уплывала достаточно далеко, а огонь не потухал, это расценивали как знак длинной и счастливой жизни. А если украшение тонуло, то это сулило скорый разрыв с любимым или долгое одиночество.

Чтобы испытать настоящий экстрим и в полной мере прочувствовать энергетику праздника, в Ивана Купалу принято прыгать через костер, взявшись за руки. Рекомендуется отказаться от сна, чтобы разгулявшиеся в ночь на Ивана Купалу нечистые силы не смогли навредить спящему сновидцу.

Цветы и травы также обладали в ночь на Ивана Купалу магической и целебной силой, поэтому существовали приметы и гадания, связанные с их собиранием.

Траву, по приметам, собирали до рассвета, чтобы она сохранила целебные свойства. На Ивана Купалу обычно собирали душицу, багульник, мать-и-мачеху, крапиву и полынь. Собранные растения сначала раскладывали на росе, а затем, высушив, использовали по необходимости. Целебными отварами, обычно, проводили различные обряды, ритуалы и гадания, а также готовили для больных отвар. Хорошая примета окуривать дом травами — она изгоняет злых духов, а также привлекает достаток и удачу в семью.

Некоторые растения, по приметам, наделяли способностью разговаривать с животными и птицами. Но главным цветком, по поверьям, на Ивана Купалу был цветущий папоротник — по народным приметам, он считался самым магическим растением, так как помогал отыскать клад и исполнял сокровенные желания.

Волшебством, по приметам, обладала и расцветающая перелет-трава — люди верили, что она могла перенести за тридевять земель. Крапиву оберегающую, согласно поверьям, от разной нечисти, раскладывали на подоконниках и на пороге дома. Цветок Иван-да-Марья раскладывали по всем углам дома, чтобы он защищал дом от воров. Муравьиное масло, по приметам, обладало в ночь на Ивана Купалу целительными свойствами, поэтому славяне старались обязательно пополнить его запасы.

Гадание на цветах было также популярным — девушка ночью, не глядя, собирала цветы и клала их под подушку, а утром считала, сколько разных видов набралось. По приметам, если число цветов достигало 12-ти, значит, девушка скоро выйдет замуж. Популярным и среди юношей было гадание на исполнение желания — для этого нужно было в ночь на Ивана Купалу перелезть через 12 разных оград.

Древние поверья

Фото: ТАСС

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