Аграфена Купальница: почему 6 июля нужно обязательно сходить в баню

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Шестое июля, согласно народным поверьям, обладает магическими силами в ночь на Ивана Купалу.

Православная церковь 6 июля чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены) Римской.

Агриппина Римская

Святая Агриппина была родом из Рима, пишет utro.ru. Она всецело посвятила свою жизнь Господу, хранила преданность вере и целомудрие и поэтому не желала выходить замуж.

С приходом к власти императора Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. В числе других святую предали суду и жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса.

Агриппину заковали в цепи, но ангел освободил ее от уз. Девушка осталась тверда в своих убеждениях и скончалась от перенесенных мук.

Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и увезли в Сицилию, где у ее мощей совершались многочисленные исцеления. Около XI века мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

6 июля — Аграфена Купальница

На Руси святую Агриппину называли Аграфеной Купальницей. Вечером 6 июля начинались купания в преддверии празднования Ивана Купалы.

В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

На Аграфену все жители деревни купались в прудах и реках, мылись в банях. Считалось, что собранные в ночь с 6 на 7 июля травы и коренья обладают особенной целебной силой. Рассказывалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.

Днем все девушки надевали лучшие наряды и ходили по дому, выпрашивая у родных подарки — украшения, ленты, платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.

Была еще одна традиция, связанная с кулинарией, — «обетная каша». На Руси так называли обед из постных блюд, который жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.

Также в 6 июля день сеяли репу. При этом нужно было произнести слова заговора, чтобы она росла крепкой.

Что можно делать 6 июля

6 июля наши предки отправлялись в бани, где как следует парились и мылись, чтобы восстановить силы и отогнать болезни. Купались и в водоемах — считалось, что на Аграфену Купальницу вода обретает живительную силу.

Ходило поверье, что заготовленные на Аграфену банные веники обладают целительными свойствами. Также 5 июля собирали целебные травы и коренья.

Вечером накрывали столы на открытом воздухе и начинали всеобщее веселье. Водили хороводы, пели, гадали, прыгали через костры.

У Агриппины принято просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться об избавлении от мучений и скором выздоровлении.

Что нельзя делать на Аграфену Купальницу

Главный запрет — нельзя отказываться от мытья в бане. На Аграфену старались самым тщательным образом следить за чистотой тела и одежды.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — крестьяне помогали тем, кто просил их о чем-то.

Под запретом конфликты — мученица сердилась на ссоры в семье и проявления негатива.

Народные приметы на 6 июля

На Аграфену гречиха мала — овсу пороет;

Репу сей на Аграфену — хороша репа будет.

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