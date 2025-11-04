Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov TV Zvezda

Телеведущий умер после продолжительной борьбы с онкологией.

Умер Народный артист Российской Федерации Юрий Николаев — один из «ветеранов» советского и российского телевидения. Программы с его участием знает не одно поколение телезрителей. Однако в 2000-х он пропал с экранов из-за болезни. Позже телезвезда вернулся в эфир и продолжил вносить свой вклад в развитие отечественного телевидения. 5-tv.ru вспоминает важные вехи в биографии Юрия Николаева.

Биография Юрия Николаева

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Мать будущей звезды была капитаном КГБ, отец — полковником МВД. Несмотря на серьезную профессию, они не стали давить на сына с дисциплиной и беспрекословным повиновением.

Если маленькому Юре хотелось учиться петь, его отдавали в вокальный кружок. Когда он заговорил о мечте стать волейболистом, его отправили в соответствующую секцию. Среди школьных предметов ему хорошо давалась математика, что часто замечали преподаватели. Однако истинным призванием Николаева стало творчество.

Однажды в школу, где будущий телеведущий посещал драмкружок, приехал режиссер Игорь Левинский — он искал подростка для своей постановки. Учителя посоветовали ему кандидатуру 13-летнего Николаева. Юноша прошел пробы и получил роль в телеспектакле «Мужской разговор». Так он осознал, что хочет стать актером. Сверстники, правда, посмеивались над молодым талантом — называли актером погорелого театра.

Юрий Николаев родился в семье военных. Фото: Владимир Яцина / Фотохроника ТАСС

Несмотря на насмешки окружающих, после школы Николаев отправился поступать в московский ГИТИС. Легендарный вуз принял его с первой попытки. Первые два года молодой человек скучал по дому, а затем в его жизнь ворвались театр и телевидение. Времени на скуку просто не осталось.

Театр и телевидение

После выпуска Николаев стал актером театра Пушкина. В этот период он жил в общежитии. Его соседями были Вера Алентова и Владимир Меньшов. Юрий Александрович с теплотой рассказывал о временах добрососедства со звездной четой.

Юрий Николаев вспоминал, как его пригласили вести концерт, но подобающей обуви у молодого человека не было. Владимир Меньшов одолжил другу ботинки и галстук. Позже Николаеву доверили вести телепередачи. Самой первой из них стала программа «Вперед, мальчишки!», первый выпуск которой вышел в 1975-м.

Став штатным сотрудником Гостелерадио СССР, Юрию Александровичу пришлось отказаться от работы в театре, поскольку телевидение занимало все его время.

«Утренняя почта»

В 1975-м Юрию Николаеву предложили вести программу «Утренняя почта». Увидев себя в записи, он решил, что ему не следует работать в этом шоу. Николаев счел, что совсем не вписывается в формат программы, но зрители думали иначе.

«Утренняя почта» имела колоссальный успех. По рассказам Николаева, по началу авторы программы учитывали заявки слушателей. Однако стало понятно, что зрители просят ограниченный круг исполнителей. В их числе были Алла Пугачева, София Ротару и Иосиф Кобзон. Нелегко пришлось и свободолюбивому ведущему.

Худсовету не нравился «фривольный» стиль Юрия Николаева. Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Популярная программа попала во внимание телевизионных «верхушек». Им очень не нравилась фривольность, с которой ее ведет Николаев. Он по-западному одевался и пускал в эфир песни иностранных исполнителей.

Цензоры задавались вопросом, как на одетого в джинсы и свитерок мужчину должен реагировать советский человек? Также их возмущала манера Николаева класть ногу на ногу. Бывало, что на обсуждение выносилась длина волос ведущего: должны ли волосы прикрывать его уши или нет? Может, молодому человеку лучше подстричься?

Юрий Николаев вел «Утреннюю почту» в течение 16 лет, до 1991-го. За это время Николаев стал настоящей звездой советского телевидения. Он вел «Голубой огонек», «Песню года», музыкальные фестивали в Юрмале.

Но уже после завершения карьеры ведущего «Утренней почты» Николаев создал телекомпанию «Юникс» и собственную программу «Утренняя звезда». Для этого ему пришлось взять кредит в банке. В передаче участвовали дети, Николаев самостоятельно объезжал школы, где отбирал талантливых ребят. За 12 лет существования шоу через нее прошло около 20 тысяч юных исполнителей. В их числе были Алсу, Пелагея, Юлия Началова, будущие вокалистки группы «Тату», Валерия и многие другие.

«Утренняя звезда» — персональная идея Юрия Николаева. Фото: Шогин Александр / Фотохроника ТАСС

«Утренняя звезда» сделала Юрия Николаева кумиром нескольких поколений телезрителей. Помимо нее, он продюсировал шоу «Угадай мелодию», вел программы «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». Последними в карьере артиста стали телешоу «Достояние республики» и «Честное слово».

Болезнь

В начале 2000-х Юрий Николаев стал реже появляться на экране. Поклонники гадали, куда исчез кумир миллионов. Позже выяснилось, что артисту диагностировали рак кишечника. Он пережил несколько рецидивов, но ему всякий раз удавалось купировать недуг.

Жена Юрия Николаева предполагает, что онкология могла развиться после поездки мужа в Чернобыль. Там ведущий выступал для ликвидаторов катастрофы. По словам артиста, один из местных врачей ему прямо сказал, что им с коллегами эта поездка еще аукнется. Однако телеведущий не считал причиной своего нездоровья именно этот момент из жизнь, уповая на волю Бога.

Личная жизнь Юрия Николаева

Юрий Николаев не распространялся о своей личной жизни. Однако известно, что первый брак у будущей звезды советского телевидения случился в студенческие годы. Избранницей оказалась однокурсница Галина. Отношения оказались недолговечными. Супруги развелись спустя два года.

После развода Николаев думал, что дорога в ЗАГС ему закрыта. Но о первом браке тем не менее он вспоминал тепло и никогда не жалел о нем. По словам звезды, тот период для него как яркая вспышка из юности.

Со своей будущей женой Элеонорой Николаев был знаком с подросткового возраста. Девушка приходилась сестрой его другу. Но на момент их первой встречи Элеоноре было всего 11 лет, а Юрию 17, поэтому ни о каких отношениях и речи быть не могло.

С женой Элеонорой Юрий Николаев познакомился подростком. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Молодые люди вновь повстречались в троллейбусе. Они решили, что это судьба, и стали встречаться. Однако свадьба состоялась всего через два года. Элеонора все никак не могла уговорить возлюбленного узаконить отношения.

В какой-то момент девушка сама отвела нерешительного Юрия в ЗАГС. Артист до конца дней был благодарен тому, что встретил на своем пути Элеонору. Единственное, о чем жалел ведущий — это отсутствие общих детей. Не имея собственных наследников, супруги с особенной любовью воспитывали племянников.

Здоровье и последние годы жизни

Юрий Николаев в течение 15 лет боролся с раком кишечника. Из-за болезни он сильно похудел. Однако не переставал сниматься и общаться с журналистами.

12 ноября 2024 года ведущий попал в реанимацию. Накануне 75-летнему ветерану советского и российского ТВ стало плохо, и он потерял сознание в своей квартире на Саввинской набережной.

При падении Николаев получил травму головы — у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица и коленных суставов. Медиков вызвали, но Юрий Николаев отказался от поездки в больницу и выбрал лечение на дому.

Накануне вечером у телеведущего поднялась температура, и он упал в обморок. Прибывшие врачи приняли решение о госпитализации и Николаева экстренно доставили в больницу. Тест на коронавирус дал положительный результат, при этом состояние артиста осложнила хроническая обструктивная болезнь легких.

Звезду экранов положили в реанимацию под круглосуточное наблюдение. А 14 ноября 73-летнюю жену ведущего Элеонору Николаеву тоже экстренно госпитализировали. Ей стало плохо из-за сильных переживаний по поводу здоровья супруга. У женщины диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга.

Состояние супругов удалось стабилизировать, вскоре их выписали. Телеведущему настоятельно рекомендовали бросить курить.

В январе 2025-го за Николаевым вновь выехала скорая. Артист споткнулся дома, упал и сломал бедренную кость. Ему провели операцию.

Телеведущий не раз сталкивался с проблемами со здоровьем и стойко переносил все новые удары судьбы. Тогда ему удалось уцепиться за жизнь, однако уже в октябре этого же года ему вновь пришлось оказаться в больнице из-за проблем с легкими. Звезда телеэкранов не терял веры в будущее, но в ноябре его состояние стало критическим, и его сразу же доставили в реанимацию.

На этот раз спасти ведущего музыкальных программ не смогли — он скончался в возрасте 76 лет. Новость о смерти Юрия Николаева стала шоком для его поклонников. С уходом звезды, на российском телевидении закончилась целая эпоха. Коллеги ведущего соболезнуют родным и близким Николаева.