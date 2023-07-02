Зосима Пчельник: что можно и нельзя делать 2 июля

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В народе верили, что 2 июля на Зосиму пчелы жалят только грешников.

Православная церковь 2 июля чтит память первого патриарха Московского и всея Руси, Иова, жившего в XVI веке, а также мученика Зосиму, получившего в народе прозвище Пчельник.

Житие мученика Зосимы

Святой Зосима жил в городе Аполлони (Фракия) в I–II веках. Зосима был военным и очень хотел стать христианином. Когда начались гонения на последователей Христа при императоре Траяне, тот оставил службу, принял крещение и предался молитве всей душой.

Правителю Антиохии Домициану донесли, что воин изменил императору и присоединился к христианам. Святого арестовали и судили, но он отказался принести жертву языческим богам.

Согласно преданию, когда Зосиму пытали, Господь даровал ему силы не чувствовать страданий, благодаря чему мученик остался невредим на раскаленном ложе, а потом легко и быстро следовал в темницу в железных сандалиях с вбитыми в подошвы острыми гвоздями. Ни эти пытки, ни голод и жажда в заключении не заставили мученика отказаться от веры, и после долгих истязаний он был обезглавлен.

2 июля — Зосима Пчельник

В народе святой получил прозвище Зосима Пчельник, поскольку в день его памяти пчелы обычно начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчеловоды старались попусту не беспокоить насекомых. Если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести специальный заговор, сообщает utro.ru.

Распространены были среди пчеловодов и другие обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Среди них были как рациональные, так и ритуальные. Например, считалось, что нужно закопать кувшин с медовухой в землю, чтобы принести дар покровителю пчеловодства.

Также крестьяне старались селить рядом с ульями синиц, которые уничтожали вредителей.

Чего нельзя делать 2 июля

Издавна крестьяне верили, что на Зосиму Пчельника категорически нельзя пересчитывать пчел и вообще каким-либо образом вмешиваться в их работу, иначе насекомых постигнут болезни и мор.

Говорят также, что нельзя 2 июля переедать, особенно пищу животного происхождения, тем более что идет Петров пост, который завершится только 12 июля.

Что можно делать 2 июля

Существует поверье, что если имеются долги, их лучше раздать именно 2 июля.

В народе считалось также, что все новые дела, начатые на Зосиму сложатся чрезвычайно удачно.

Народные приметы на 2 июля

С давних времен на Зосиму Пчельника предсказывали погоду по поведению пчел. Считалось, что на Зосиму пчелы жалят только грешников — злых и завистливых людей.