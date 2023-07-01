Ярилин день: как 1 июля встречать Макушку лета

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1 июля считался особым днем, когда солнце наполняло все растения живой энергией, а люди могли заглянуть в потусторонний мир.

Православные христиане чтут в 1 июля раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В народном календаре 1 июля отмечается так называемая Макушка лета и праздник языческого бога солнца Ярило.

Ярилин день — Макушка лета 1 июля

1 июля на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить.

«Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Ярилин праздник называли особенным: говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого в полдень заплетали в косу крепкие березовые ветки и глядели сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

1 июля отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул

Леонтий, Ипатий и Феодул пострадали за веру в I веке.

Леонтий, грек по происхождению, был военачальником в римском войске в финикийском городе Триполи. Леонтий отличался храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились воины и граждане города за его добродетели.

Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области и наказывал ему преследовать христиан. По дороге в Финикию Адриану донесли, что Леонтий многих убедил принять христианство и отвратил их от поклонения языческим идолам.

Тогда трибуна Ипатия и его товарища Феодула послали за ним, чтобы судить. Но по дороге в Триполи один из стражников заболел. По велению ангела, который явился ему во сне, он молился о выздоровлении богу, в которого веровал его арестант. Исцеление пришло, и оба стражника обратились в христианство.

При входе в город их встретил неизвестный человек и пригласил к себе в дом, где щедро угостил путников. Узнав, что гостеприимный хозяин и есть святой Леонтий, они упали на колени и просили его просветить их верой в истинного Бога. Здесь же совершилось Крещение, а когда Леонтий произнес над ними молитвенное призывание во Имя Пресвятой Троицы, новокрещенных осенило светлое облако и пролился благодатный дождь.

Остальные воины в поисках начальника пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о происшедшем, он приказал привести к себе Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал отречения от Христа и жертвоприношения римским богам. Все трое отказались. Их предали страшным мукам и казнили.

Что можно делать 1 июля

Поскольку 1 июля считается самым солнечным, хорошо проводить время на свежем воздухе и позагорать.

Можно собирать в лесу или на лугу лекарственные растения, они на Макушку лета набирают целебную силу.

Приветствуются ярмарки, походы в гости и прогулки большими компаниями.

Что нельзя делать 1 июля

Не стоит пить алкоголь — Ярило не любит пьяных.

Нельзя драться и ссориться, иначе прослывешь дураком.

Не советуют рассказывать сны, приснившиеся в ночь на Ярилин день — увиденное не сбудется.

Народные приметы в Ярилин день