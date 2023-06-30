Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

Предки верили: 30 июня лучше провести дома и быть тише воды и ниже травы, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Согласно церковному календарю, 30 июня — день поминовения великомучеников Савелия, Исмаила и Мануила.

Мученики Мануил, Савел и Исмаил

По преданию, трое братьев Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке. Они росли в семье перса-язычника, жена которого была христианкой. Идя наперекор супругу, женщина воспитала сыновей в своей вере.

Став взрослыми, братья поступили на военную службу. Святых отправили в Рим для ведения переговоров с императором Юлианом Отступником в качестве послов персидского царя. Тот хорошо принял гостей, оценил их острый ум, а также предложил поучаствовать в языческом празднике, организованном при дворе.

Услышав отказ, правитель поинтересовался причиной. Савелий, Исмаил и Мануил признались, что не могут изменить христианской вере, чем сильно прогневали императора. Пребывая в ярости, Юлиан приказал пытать, а затем обезглавить строптивых братьев.

Персидский царь узнав, что его послов казнили, объявил Юлиану войну. Предание повествует, что император во время решающего сражения был убит великомучеником Меркурием.

30 июня — Мануйло и Савелий

На Руси день памяти святых наложился на древний праздник, посвященный богу солнца Яриле. Христианские обычаи смешались с языческими обрядами и традициями.

В народе говорили, что на Мануйло и Савелия солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим, поскольку в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека.

30 июня предки старались быть тише воды и ниже травы, чтобы не прогневать высшие силы весельем в день казни святых.

Боялись в этот день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы ее поставили в хлев вместе с другими животными. Если задуманное у нечисти получалось, она портила все молоко.

Также существовало поверье о злой старухе Манихе и ее дочери Манье, которые заманивали людей в леса, чтобы отдать их к лешему.

На Мануйло и Савелия было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц, например, омлеты.

Существовали для 30 июня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга сулила хорошую погоду. А вот багровый закат предрекал сильный ветер и ненастье.

Что нельзя делать на Мануйло и Савелия

Издревле 30 июня считался опасным днем, поскольку сегодня особенно активны злые духи и прочая нечисть. В частности, поэтому выходить из дома без нужды — к большой беде.

Категорически запрещено в день Савелия и Мануйло давать деньги в долг — можно вскоре оказаться в затруднительном финансовом положении, а также лишиться удачи и семейного благополучия.

Проводить вечер в тишине — не к добру. Лучше — собрать за ужином родных и близких людей и обсудить насущные проблемы.

30 июня категорически нельзя рвать детям кувшинки. По преданию, взявший в руки кувшинку малыш вскоре может утонуть.

Ругаться или выяснять отношения также нельзя. Тот, кто ослушается, рискует навсегда лишиться счастья.

Что можно делать 30 июня

Предки утверждали, что день Мануйло и Савелия идеально провести за домашними хлопотами: очищая жилище от лишнего мусора, хозяева освобождали место для благодати.

На Руси также верили: чем больше блюд на столе во время ужина, тем богаче будет урожай.

Кроме того, 30 июня идеально подходит для новой стрижки: убирая длинную шевелюру, человек сбрасывает негатив и избавляется от дурных мыслей.

Хорош этот день и для переезда. Особенно, если новое жилище — личная собственность хозяев.

Приметы в день Савелия и Мануйло