День Фита: почему 28 июня нельзя купаться

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На Фита старались придерживаться целого ряда правил, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Издревле 28 июня считался днем поминовения великомученика римского Вита.

Житие святого Вита

Святой Вит жил в конце III — начале IV века на Сицилии. Он был сыном знатного сицилийского вельможи, язычника Гиласа. Еще в юности он уверовал во Христа. Согласно преданию, юноша был одарен талантом чудотворения. Он исцелял больных и обратил в христианскую веру множество язычников.

Однажды ему удалось изгнать бесов из наследника императора Диоклетиана и вернуть его к нормальной жизни. Правда, эти заслуги никто не оценил: правитель отправил его на суд за отказ молиться римским богам.

Сначала Вита бросили на растерзание львам, а когда звери не притронулись к нему, отправили мученика в кипящий котел. Он ушел из жизни совсем юным — в возрасте 12 или 13 лет.

Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».

28 июня — традиции на день Фита

Так повелось, что в народе Вита прозвали Фитом. Отдавая дань его заслугам, предки четко следовали традициям и обращали особое внимание на приметы. Считалось, что нарушивший их человек обретет несчастье и потеряет все, что успел нажить.

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять.

Крестьяне заметили, что на Фита особенно рьяно растет овес. Поэтому 28 июня охраняли поля поля от скотины, чтобы домашние животные не погубили всходы и не объелись свежими побегами. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Что нельзя делать 28 июня

Согласно традициям, на Фита строго-настрого запрещалось купаться в водоемах. Причина тому — потусторонняя сила, спускающаяся на Землю в этот период. Так, купающийся рисковал стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих людей на самое дно.

Общаться в День Фита на повышенных тонах также запрещалось. Лучше выбрать другой момент для выяснения отношений или в противном случае ждать беды, сообщает издание utro.ru.

Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина — к разорению. Невостребованную еду лучше раздать животным. Так, в вашем доме навсегда поселятся счастье и успех.

Проявлять жадность 28 июня также не стоит. Иначе — велик риск остаться «у разбитого корыта».

Женщинам в день Фита нужно воздержаться от гаданий на суженого. Та, кто нарушит этот наказ, рискует навсегда остаться в девках.

Что можно делать в День Фита

Если человек держит скот, то 28 июня следует молиться о защите его от напастей. Если не попросить у Фита защиты для животных сегодня — можно вскоре их потерять.

Считалось также, что 28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав. Правда, делать это нужно рано утром. Из них следовало готовить целительные отвары как для человека, так и для животных. Такие заготовки могут избавить любое существо от самых тяжелых заболеваний.

Кроме того, следует уделить побольше внимания близким людям. В особенности, детям и старикам. Предки верили: за любую оказанную кому-то помощь сегодня воздастся сполна.

Приметы на 28 июня