Акулина Гречишница: что запрещено делать 26 июня

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По старинному обычаю в день Акулины варили гречневую кашу и угощали ею нищих.

По православному календарю 26 июня — день поминовения великомученицы Акилины (Акулины).

Житие святой Акилины

Юная Акилина, уроженка финикийского города Библа, пострадала во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане.

Родители воспитали ее в христианском благочестии. Когда девочке было всего 12 лет, Акилина убеждала сверстниц-язычниц обратиться ко Христу. Один из слуг царского наместника Волусиана донес, что она учит девочек не почитать религию отцов.

Святая твердо исповедала перед наместником свою веру во Христа и сказала, что не отречется от него. Волусиан пытался уговорами и лаской повлиять на юную исповедницу, но, видя ее твердость, велел предать истязаниям. Когда мучитель решил, что девочка скончалась от пыток, он приказал выбросить ее телона съедение псам за городом.



Ночью святой Акилине явился Ангел, коснулся ее и сказал: «Встань и будь здорова. Иди и обличи Волусиана, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Мученица поднялась невредимой, пошла к дворцу наместника и предстала перед Волусианом.

Увидев святую Акилину, Волусиан в испуге позвал слуг и велел сторожить ее до утра. Утром он вынес святой Акилине смертный приговор как волшебнице, не повиновавшейся царским указам. Позднее ее мощи были перенесены в Константинополь и положены в созданном в ее честь храме.

26 июня — Акулина Гречишница

На Руси в день памяти Акулины готовили кашу из гречневой крупы, оставшейся с прошлого урожая, и раздавали бездомным, нищим или странствующим людям. В ответ сытые, по традиции, желали богатого урожая. Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин».

А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

Акулина — Задери хвосты

Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву.

Нелегко приходилось и людям, поскольку в лесу было много комаров. В то же время тучи мошкары, как считалось, предвещали хорошую погоду.

Что запрещено делать 26 июня

В этот день грешно ссориться, держать в голове дурные мысли, а также совершать неблаговидные поступки. На Руси считали, что ослушавшийся обрекал себя на долгие несчастья.

Также 26 июня лучше воздержаться и от тяжелого труда: излишние хлопоты сегодня принесут лишь неудачу, пишет utro.ru.

Что можно делать на Акулину Гречишницу

Этот день в народе считается праздничным, поэтому важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей и обсудить насущные вопросы.

Кроме того, в качестве главного блюда на стол важно подать гречку. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.

По преданию, если сегодня устроить настоящий гречишный праздник — весь год будет сопутствовать удача и успех.

Приметы на 26 июня