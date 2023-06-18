ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»

Фото: Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. А. Птушко, 1961 г.

Малоизвестные подробности о легендарном произведении Александра Грина и одноименном фильме.

Повесть-феерия «Алые паруса» была опубликована ровно сто лет назад, в 1923-м. За это время у произведения появилось много поклонников, а одноименный фильм стал классикой советского кино! 5-tv.ru рассказывает малоизвестные факты о легендарном произведении и его экранизации.

Грин придумал «Алые паруса» в магазине игрушек

В 1910-е Александр Грин жил в Петрограде. Писатель переживал сложные времена: он переболел сыпным тифом и находился на лечении в Боткинской больнице Петрограда, жил отшельником и почти ни с кем не общался. Грин поддерживал контакты только с Максимом Горьким, который выбил другу академический паек и жилье на Невском проспекте.

В черновиках к роману «Бегущая по волнам» писатель вспоминал, что на романтическое произведение его вдохновила игрушка, которую он увидел в магазине, прогуливаясь по Петрограду. На витрине красовался бот (вид судна — Прим.ред.), у которого был белый крылообразный парус.

«Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что. Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того — алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия», — писал Грин.

На написание повести-феерии Александр Грин потратил шесть лет. Он задумывал назвать произведение «Красные паруса», но в последний момент паруса в книге все же приобрели алый цвет.

Ассоль могла жить в Петрограде

Начав работу над «Алыми парусами», Александр Грин задумал поселить героиню в Петрограде, где проживал сам. В черновиках он описывал улочки, похожие на петербургские.

Лишь впоследствии Александр Грин изменил место действия сюжета. Вместо Петрограда Ассоль жила в рыбацкой деревушке Каперне. Автор так и не рассказал, почему принял такое решение. Но критики предполагают, что Грин пытался убежать от тяжелой жизни в Петрограде и придумал собственную страну, где проживали герои большинства его произведений.

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Уже после смерти писателя вымышленную страну назвали Гринландией. Тем не менее в Санкт-Петербурге чтут любовь Александра Грина к городу. Главный праздник выпускников называется «Алые паруса», кульминацией которого становится шествие брига «Россия» в акватории Невы. В этот момент выпускницы представляют себя на месте Ассоль и мечтают встретить капитана Грэя.

Повесть для третьей жены

В 1917-м, во время работы над повестью, Александр Грин встретил медсестру Нину Миронову, трудившуюся тогда машинисткой в газете «Петроградское эхо». Молодая женщина только похоронила мужа, который погиб на войне. В первую встречу с писателем 23-летняя вдова была безутешна и переживала горе.

Судьба вновь свела Грина и Миронову в 1921-м. Всего через месяц после второй встречи писатель сделал возлюбленной предложение. Поженившись, они не расставались до самой смерти. Грин называл супругу «подарком судьбы» и вдохновлялся ею при написании «Алых парусов». Нина стала прототипом мечтательной Ассоль, которая обрела счастье с капитаном Грэем.

Брак был счастливым и продлился 11 лет. Когда Александр умер, Нина решила увековечить память талантливого супруга. Она организовала мемориальную комнату, а на гонорар за последние произведения мужа превратила дом в частный музей.

Власти были против «Алых парусов»

Фильма о романтичной истории Ассоль и Артура Грэя могло и не быть — произведения Александра Грина несколько лет были под запретом, а сам писатель попал в опалу за «космополитизм, чуждый пролетарской литературе». Это крайне негативно сказалось на его финансовом положении и здоровье.

Грина снова начали публиковать спустя 24 года после смерти, в 1956-м. А уже в 1960-м об экранизации повести-феерии «Алые паруса» задумался режиссер Александр Птушко. До «Алых Парусов» он снимал такие известные сказки, как «Садко», «Илья Муромец» и «Каменный цветок». Чиновники высоко ценили эти картины, но не были уверены в способностях режиссера работать с мелодраматичным материалом.

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Чтобы добиться возможности экранизировать «Алые паруса», Птушко согласился внести правки в сценарий и действовать в ограниченных условиях. Картине заочно присвоили самый низкий возрастной рейтинг и выделили маленький бюджет. Тем не менее режиссер верил в успех истории и продолжал снимать.

Ассоль могла сыграть Людмила Гурченко

Режиссер долго искал исполнительницу главной роли. Основной претенденткой на роль Ассоль была Людмила Гурченко. К моменту съемок актриса уже была знакома советскому зрителю ролью в «Карнавальной ночи». Но Птушко искал малоизвестную девушку, поэтому вместо Гурченко взял неизвестную молдавскую актрису по фамилии Маркач.

Темноглазую красавицу из Молдавии хоть и утвердили на роль, сняться в фильме ей не удалось. Планам помешал художник-постановщик Леван Шенгелия. Он встретил на улице Лидию Вертинскую с дочерьми и ахнул: младшая Настя идеально подходила на роль Ассоль! Шенгелия пригласил девушку на пробы.

В Анастасии Вертинской Ассоль увидел и режиссер — юная актриса как никто лучше подходила на роль мечтательницы. Девушка так ему понравилась, что он незамедлительно сменил исполнительницу главной роли.

Анастасию Вертинскую пугали на съемках

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. А. Птушко, 1961 г.

Мало кто знает, что на пробы Анастасия Вертинская пришла в спортивных штанах и с короткой стрижкой. Чтобы ее образ был больше схож с книжной героиней, гримерам пришлось спешно надевать на будущую звезду парик и легкое платье.

Хоть Вертинской и нравилось сниматься, на площадке она испытывала дискомфорт. Как вспоминала актриса, у Александра Птушко был очень громкий голос. Когда он обращался к работникам другого угла съемочной площадки, девушке казалось, что он ей недоволен и кричит. Ведь Вертинская тогда была неопытной, не знала как играть, а Ассоль была далека от актрисы по характеру.

Чтобы закончить работу, Анастасии пришлось перевестись в вечернюю школу рабочей молодежи. Постоянная занятость на съемках, однако, не помешала актрисе окончить учебу.

Василий Лановой — идеальный Грэй

С актером на роль Грэя создателям мучиться не пришлось. Одним из первых на пробы пришел Василий Лановой. Он уже был известен по картинам «Аттестат зрелости» и «Павел Корчагин». Лановой прочел сценарий и книгу еще до проб и был уверен, что роль Грэя — его.

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. А. Птушко, 1961 г.

Актер был прав! Врожденный аристократизм помог Лановому получить роль: его тут же утвердили.

Паруса из пионерских галстуков

Для съемки корабля капитана Грэя использовали два корабля. Паруса для галиота «Секрет» сшили из материала для пионерских галстуков.

Мягкая ткань в жизни была красивого алого цвета, но на пленке приобретала темно-кирпичный цвет. Чтобы добиться нужного оттенка, операторы накладывали специальные цветовые фильтры.

«Алые паруса» в Ялте

Фильм снимали в Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Основные сцены картины хотели снять в Коктебеле, но Василий Лановой уговорил режиссера ехать именно в Ялту. Оказалось, во время съемок на курорте отдыхала его жена.

«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета

Актер хотел сделать супруге Тамаре незабываемый сюрприз. Судно вошло в порт и приковало внимание тысяч жителей. А когда парусник причалил, на берег сошел Василий Лановой с букетом цветов. Он торжественно вручил подарок Тамаре на виду у окружающих.

Раскритиковали на премьере

Критики разругали экранизацию фильма Птушко за актерскую игру, предсказуемый сюжет и чересчур яркие цвета.

Фильм не понравился и Нине Грин, супруге писателя. Она считала, что картина была слишком оторвана от повести и даже разочаровалась в экранизации.

Однако зрители были в восторге от «Алых парусов». А Вертинскую и Ланового называли одной из самых красивых пар в кино, картина стала любимой для миллионов россиян.