ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»
Фото: Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. А. Птушко, 1961 г.
Малоизвестные подробности о легендарном произведении Александра Грина и одноименном фильме.
Повесть-феерия «Алые паруса» была опубликована ровно сто лет назад, в 1923-м. За это время у произведения появилось много поклонников, а одноименный фильм стал классикой советского кино! 5-tv.ru рассказывает малоизвестные факты о легендарном произведении и его экранизации.
Грин придумал «Алые паруса» в магазине игрушек
В 1910-е Александр Грин жил в Петрограде. Писатель переживал сложные времена: он переболел сыпным тифом и находился на лечении в Боткинской больнице Петрограда, жил отшельником и почти ни с кем не общался. Грин поддерживал контакты только с Максимом Горьким, который выбил другу академический паек и жилье на Невском проспекте.
В черновиках к роману «Бегущая по волнам» писатель вспоминал, что на романтическое произведение его вдохновила игрушка, которую он увидел в магазине, прогуливаясь по Петрограду. На витрине красовался бот (вид судна — Прим.ред.), у которого был белый крылообразный парус.
«Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что. Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того — алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия», — писал Грин.
На написание повести-феерии Александр Грин потратил шесть лет. Он задумывал назвать произведение «Красные паруса», но в последний момент паруса в книге все же приобрели алый цвет.
Ассоль могла жить в Петрограде
Начав работу над «Алыми парусами», Александр Грин задумал поселить героиню в Петрограде, где проживал сам. В черновиках он описывал улочки, похожие на петербургские.
Лишь впоследствии Александр Грин изменил место действия сюжета. Вместо Петрограда Ассоль жила в рыбацкой деревушке Каперне. Автор так и не рассказал, почему принял такое решение. Но критики предполагают, что Грин пытался убежать от тяжелой жизни в Петрограде и придумал собственную страну, где проживали герои большинства его произведений.
Уже после смерти писателя вымышленную страну назвали Гринландией. Тем не менее в Санкт-Петербурге чтут любовь Александра Грина к городу. Главный праздник выпускников называется «Алые паруса», кульминацией которого становится шествие брига «Россия» в акватории Невы. В этот момент выпускницы представляют себя на месте Ассоль и мечтают встретить капитана Грэя.
Повесть для третьей жены
В 1917-м, во время работы над повестью, Александр Грин встретил медсестру Нину Миронову, трудившуюся тогда машинисткой в газете «Петроградское эхо». Молодая женщина только похоронила мужа, который погиб на войне. В первую встречу с писателем 23-летняя вдова была безутешна и переживала горе.
Судьба вновь свела Грина и Миронову в 1921-м. Всего через месяц после второй встречи писатель сделал возлюбленной предложение. Поженившись, они не расставались до самой смерти. Грин называл супругу «подарком судьбы» и вдохновлялся ею при написании «Алых парусов». Нина стала прототипом мечтательной Ассоль, которая обрела счастье с капитаном Грэем.
Брак был счастливым и продлился 11 лет. Когда Александр умер, Нина решила увековечить память талантливого супруга. Она организовала мемориальную комнату, а на гонорар за последние произведения мужа превратила дом в частный музей.
Власти были против «Алых парусов»
Фильма о романтичной истории Ассоль и Артура Грэя могло и не быть — произведения Александра Грина несколько лет были под запретом, а сам писатель попал в опалу за «космополитизм, чуждый пролетарской литературе». Это крайне негативно сказалось на его финансовом положении и здоровье.
Грина снова начали публиковать спустя 24 года после смерти, в 1956-м. А уже в 1960-м об экранизации повести-феерии «Алые паруса» задумался режиссер Александр Птушко. До «Алых Парусов» он снимал такие известные сказки, как «Садко», «Илья Муромец» и «Каменный цветок». Чиновники высоко ценили эти картины, но не были уверены в способностях режиссера работать с мелодраматичным материалом.
Чтобы добиться возможности экранизировать «Алые паруса», Птушко согласился внести правки в сценарий и действовать в ограниченных условиях. Картине заочно присвоили самый низкий возрастной рейтинг и выделили маленький бюджет. Тем не менее режиссер верил в успех истории и продолжал снимать.
Ассоль могла сыграть Людмила Гурченко
Режиссер долго искал исполнительницу главной роли. Основной претенденткой на роль Ассоль была Людмила Гурченко. К моменту съемок актриса уже была знакома советскому зрителю ролью в «Карнавальной ночи». Но Птушко искал малоизвестную девушку, поэтому вместо Гурченко взял неизвестную молдавскую актрису по фамилии Маркач.
Темноглазую красавицу из Молдавии хоть и утвердили на роль, сняться в фильме ей не удалось. Планам помешал художник-постановщик Леван Шенгелия. Он встретил на улице Лидию Вертинскую с дочерьми и ахнул: младшая Настя идеально подходила на роль Ассоль! Шенгелия пригласил девушку на пробы.
В Анастасии Вертинской Ассоль увидел и режиссер — юная актриса как никто лучше подходила на роль мечтательницы. Девушка так ему понравилась, что он незамедлительно сменил исполнительницу главной роли.
Анастасию Вертинскую пугали на съемках
Мало кто знает, что на пробы Анастасия Вертинская пришла в спортивных штанах и с короткой стрижкой. Чтобы ее образ был больше схож с книжной героиней, гримерам пришлось спешно надевать на будущую звезду парик и легкое платье.
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Тест: Помните ли вы фильм «Алые паруса»?
Хоть Вертинской и нравилось сниматься, на площадке она испытывала дискомфорт. Как вспоминала актриса, у Александра Птушко был очень громкий голос. Когда он обращался к работникам другого угла съемочной площадки, девушке казалось, что он ей недоволен и кричит. Ведь Вертинская тогда была неопытной, не знала как играть, а Ассоль была далека от актрисы по характеру.
Чтобы закончить работу, Анастасии пришлось перевестись в вечернюю школу рабочей молодежи. Постоянная занятость на съемках, однако, не помешала актрисе окончить учебу.
Василий Лановой — идеальный Грэй
С актером на роль Грэя создателям мучиться не пришлось. Одним из первых на пробы пришел Василий Лановой. Он уже был известен по картинам «Аттестат зрелости» и «Павел Корчагин». Лановой прочел сценарий и книгу еще до проб и был уверен, что роль Грэя — его.
Актер был прав! Врожденный аристократизм помог Лановому получить роль: его тут же утвердили.
Паруса из пионерских галстуков
Для съемки корабля капитана Грэя использовали два корабля. Паруса для галиота «Секрет» сшили из материала для пионерских галстуков.
Мягкая ткань в жизни была красивого алого цвета, но на пленке приобретала темно-кирпичный цвет. Чтобы добиться нужного оттенка, операторы накладывали специальные цветовые фильтры.
«Алые паруса» в Ялте
Фильм снимали в Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Основные сцены картины хотели снять в Коктебеле, но Василий Лановой уговорил режиссера ехать именно в Ялту. Оказалось, во время съемок на курорте отдыхала его жена.
«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета
Актер хотел сделать супруге Тамаре незабываемый сюрприз. Судно вошло в порт и приковало внимание тысяч жителей. А когда парусник причалил, на берег сошел Василий Лановой с букетом цветов. Он торжественно вручил подарок Тамаре на виду у окружающих.
Раскритиковали на премьере
Критики разругали экранизацию фильма Птушко за актерскую игру, предсказуемый сюжет и чересчур яркие цвета.
Фильм не понравился и Нине Грин, супруге писателя. Она считала, что картина была слишком оторвана от повести и даже разочаровалась в экранизации.
Однако зрители были в восторге от «Алых парусов». А Вертинскую и Ланового называли одной из самых красивых пар в кино, картина стала любимой для миллионов россиян.