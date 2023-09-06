Мог бы отпраздновать 50-летие: судьба и лучшие песни Юрия Шатунова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Экс-вокалист «Ласкового мая» 6 сентября должен был отметить красивый юбилей — 50-й день рождения.

Одному из самых известных и народно любимых российских исполнителей — Юрию Шатунову — шестого сентября 2023 могло бы исполниться 50 лет.

К сожалению, судьба отмерила ему меньше времени. Летом 2022-го музыкальный мир потрясла трагическая новость: исполнитель множества ярких хитов и бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта.

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В юности певец прославился в составе первого в СССР бойз-бенда «Ласковый май». Ребята из детдома собирали стадионы фанатов, а история о мальчике из приюта, ставшем суперзвездой, вдохновляла миллионы советских подростков. Однако в какой-то момент Шатунов решил уйти в свободное плавание.

После разрыва с «Ласковым маем» в 1992-м артист занялся сольной карьерой. Позже Шатунов женился и переехал в Германию, в Россию он приезжал с концертами. Новость о смерти кумира 80-х стала шоком для поклонников музыканта.

К памятной дате Пятый канал решить вспомнить культовые композиции певца.

«Метель в чужом городе»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/25956073/track/114056388">Метель в чужом городе</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Эта песня стала одним из первых хитов «Ласкового мая». Она родилась в 1987-м. Тогда в интернат, в котором воспитывался Шатунов, приехали гости из соседнего детского дома. Директор попросила Сергея Кузнецова — тогдашнего руководителя кружка художественной самодеятельности и основателя коллектива — устроить для ребят дискотеку с участием организованной им музыкальной группы.

Мужчина согласился, но Юра в то время сам находился в гостях у своей тети в поселке Тюльган, что располагался неподалеку. Кузнецов поехал за мальчиком, но по дороге вспомнил, что не знает адреса женщины, к тому же в это время разыгралась метель. Музыкант долго ходил по поселку, пробираясь через заснеженные улицы. В итоге он нашел не только нужный дом, но и вдохновение на написание песни. Так появилась «Метель в чужом городе».

«Тающий снег»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/25936417/track/114010866">Тающий снег</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Эта композиция также появилась еще на заре существования группы — в 1988-м. Записывали ее юные музыканты в импровизированной студии прямо в детском доме. Участники коллектива вспоминали, что Юра в тот день только вернулся с катка и даже не успел снять коньки. Юношу сразу попросили к микрофону.

Острые лезвия спортивной обуви, пока солист пел, порезали несколько проводов, но песню все равно удалось записать. Несмотря на юный возраст, участникам ансамбля удалось передать трогательное отношение к первой любви и даже несколько философски взглянуть на этот вопрос. Песня получилась невероятно искренней и, вероятно, поэтому полюбилась поклонникам и стала классикой советской музыки.

«Седая ночь»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12411212/track/36827176">Седая ночь</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Композиция «Седая ночь» появилась в 1988-м. Она вошла в дебютную пластинку коллектива. В тот момент «Ласковый май» был никому неизвестной группой. О сотрудничестве с продюсерами и звукозаписывающими студиями приходилось договариваться. «Седая ночь» стала одной из тех песен, которая сделала «Ласковый май» популярными. Позже она вошла в пантеон «золотых» хитов группы.

Музыкальный коллектив обзавелся собственным журналом, стал давать концерты в разных городах, а изображения ее участников начали помещать на плакаты, футболки, кружки, тетрадки. Композиция имела большое значение не только для «Ласкового мая», но и для ушедшего из него позже Шатунова. В дальнейшем он включил «Седую ночь» в свой сольный альбом.

«Белые розы»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1892784/track/36827153">Белые розы</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

«Белые розы» были не первой песней «Ласкового мая», но именно они принесли коллективу всесоюзную популярность. Согласно слухам, ее написал в подпитии композитор Сергей Кузнецов. Затем ее услышали на аудиокассете продюсеры, которые решили связаться с исполнителем «Белых роз» Юрием Шатуновым.

Миллионы девушек мечтали оказаться рядом с солистом группы. Молодые люди копировали его стиль в одежде и прическе. Старшее поколение отмечало внешнее сходство молодого певца с американским исполнителем Элвисом Пресли. Сам Юра вырос в детдоме, что помогло создать ему романтический образ сироты, сумевшего преодолеть все препятствия на пути к славе.

«Розовый вечер»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1892784/track/36827150">Розовый вечер</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Песня «Розовый вечер» — еще одна визитная карточка «Ласкового мая» — стала заглавным треком шестого альбома группы. В 1989-м слушатели впервые услышали хит о том, как юноша тяжело переживает предательство возлюбленной.

При записи композиции не обошлось без интриг. Поначалу она называлась «Розовый закат». Ее написал поэт Сергей Кузнецов и отдал право на исполнение группе «Мама», солистом которой был Саша Прико, незадолго до этого покинувший «Ласковый май», чтобы создать собственный коллектив. Музыканты Прико записали два альбома, куда в том числе вошла и данная песня.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин решил, что этот хит должны исполнять его артисты. Без разрешения автора, ловкий менеджер воспользовался мелодией, уже записанной «Мамой» на студии, и попросил спеть Юрия Шатунова. Так, композиция вошла в репертуар популярного советского бойз-бенда, но уже под названием «Розовый вечер», и тут же покорила сердца слушателей.

Но Кузнецов оказался недоволен «кражей» песни и продолжал считать композицию своей, поэтому, создав несколько собственных ансамблей, обязательно включал романтический трек в их репертуар. Песня была дорога и самому Шатунову. После того как артист покинул «Ласковый май» он продолжил ее исполнять на своих концертах.

«Детство»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1892784/track/36827152">Детство</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Юрий Шатунов исполнил «Детство» в 1992-м как самостоятельный артист. Это была одна из первых композиций Шатунова в качестве сольного исполнителя. Однако сам трек имеет давнюю историю. Впервые он прозвучал в 1973-м. В 90-е «Детство» считалось известной всем дворовой песенкой. Шатунов вдохнул в нее новую жизнь, сделав еще более популярной.

«Детский дом»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/6614303/track/48540048">Детский дом</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Трогательная и автобиографическая композиция «Детский дом» вошла в первый сольный альбом Шатунова. Поклонники знали о тяжелой судьбе кумира, рано оставшегося без попечения родителей. Юра в 11 лет попал в интернат, поскольку мама испытывала проблемы со здоровьем и не могла полностью погрузиться в воспитание сына. Через два года, когда женщина умерла, подростка забрала тетя. Но в доме родственницы мальчик долго не задерживался, постоянно сбегал и бродяжничал.

Судьбой Юры заинтересовалась директор детского дома поселка Акбулак, которая участвовала в комиссии по делам несовершеннолетних, когда решался вопрос о месте жительства мальчика. Она уговорила юношу поехать в ее интернат.

Это событие стало судьбоносным в его жизни. Именно в детдоме мальчик начал заниматься музыкой и стал солистом «Ласкового мая». У Шатунова остались теплые воспоминания об этом времени.

На хроникальных кадрах, запечатлевших, как Шатунов исполняет песню «Детский дом», можно заметить, что артист еле сдерживает слезы, откровенно делясь со слушателями историей своей жизни через строки произведения.

«Звездная ночь»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4996165/track/38872586">Звёздная ночь</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

В начале 90-х Юрий Шатунов принял решение покинуть «Ласковый май». После ухода солиста и фронтмена коллектив не мог продолжить свое существование и распался. Злые языки судачили, что в самостоятельном плавании Шатунов не сможет достичь той же славы, как и в составе ансамбля. Но они глубоко ошибались.

Трек «Звездная ночь» считается знаковым в творчестве Юрия Шатунова. Именно эту песню он спел на Рождественских встречах Аллы Пугачевой в 1992-м. В тот период поклонники «Ласкового мая» «отходили» от новостей о распаде группы. После ухода солиста и фронтмена коллектив не мог продолжить свое существование и распался. Злые языки судачили, что в самостоятельном плавании Шатунов не сможет достичь той же славы, как и в составе ансамбля. Ярые фанаты переживали, что больше не увидят на экранах своего любимца. Но они глубоко ошибались.

Появление ее бывшего вокалиста на сцене вселяло надежду в фанатов, что он все же не исчезнет из вида. Сама песня «Звездная ночь» была тепло принята слушателями.

«Забудь»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1892787/track/36820097">Забудь</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

В 2000-х Юрий Шатунов подарил поклонникам еще один альбом под названием «Вспомни май». Этот сборник песен стал также знаковым для певца. Любимец публики вновь смог покорить вершину музыкального Олимпа и обратить на себя внимание слушателей. Снова добиться успеха ему помог трек «Забудь». Эта композиция была с восторгом принята публикой. Для преданных фанаток слова голубоглазого красавчика стали утешением в период неудач на любовном фронте.

«Не спорь со мной»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/20550146/track/98753719">Не спорь со мной</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/431593">Юрий Шатунов</a> на Яндекс Музыке

Композиция «Не спорь со мной» вышла в 2021-м и стала одной из последних работ Юрия Шатунова. После ухода из «Ласкового мая» он переехал в Германию, где отучился на звукорежиссера. Однако Россия не забыла музыканта и в какой-то момент ему стали приходить предложения выступить на родине.

Юрию Шатунову удалось построить успешную сольную карьеру, но певец долгие годы боролся за право исполнять хиты, которые принесли ему популярно. Бывший продюсер артиста Андрей Разин судился с ним из-за прав на песни «Ласкового мая». Но дело все же решили в пользу исполнителя. Однако вновь дать большой концерт с любимыми хитами ему так и не удалось. 23 июня 2023-го жизнь артиста прервалась.