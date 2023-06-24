Варфоломеев день: как 24 июня уберечься от разгула нечисти

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В этот день особенно важно придерживаться нескольких правил, которые помогут избежать встречи с нечистой силой.

Традиционно 24 июня считается днем поминовения апостолов Варфоломея и Варнавы. Согласно преданию, именно с этого дня начинается период так называемых русалочьих или русальных дней, торжественное окончание которых приходится на 7 июля — день Ивана Купалы.

Житие апостола Варфоломея

Святой Варфоломей одним из первых присоединился к Иисусу Христу. Он был родом из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей, апостол Филипп и его сестра Мариамна отправились проповедовать в Сирию и Малую Азию.

По молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения, и тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались в христианство. Хотя им и случалось сталкиваться со многими жестокостями: их забрасывали камнями и заключали в темницы.

В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вниз головой вместе с Варфоломеем. Во время их казни в город пришел апостол Иоанн Богослов. Вместе они помолились Христу. Земля разверзлась, образовалась большая яма. В нее упал градоначальник с супругой, почитаемая ими ядовитая змея, жрецы и множество язычников. После молитвы Филиппа земля исторгла живыми всех, кроме градоправителя и змеи.

Получивший тяжелые увечья Филипп скончался, а Мариамна и Варфоломей были освобождены и отпущены. Апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил в христианскую веру много язычников. Он посетил также Армению, где сотворил много чудес и исцелил дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их. Тогда Полимий с царицей и исцеленной царевной, а также многими приближенными приняли Крещение. Их примеру последовали жители десяти городов Армении.

По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг схватил апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал проповедовать. Тогда, по приказу Астиага, с апостола содрали кожу и отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли.

Позже святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда городом завладели персы, христиане отступили к Черному морю и были вынуждены опустить раку с мощами в воду. Она чудом приплыла к острову Липару. В IХ веке, после взятия острова арабами, святые мощи перенесли в Беневент, а в Х веке — частично в Рим.

О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии Иосифа-песнописца. Он получил часть мощей апостола Варфоломея, построил во имя мученика церковь близ Константинополя. В день памяти Варфоломея Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал Иосифа, взял с престола Евангелие и возложил ему на грудь со словами: «Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят вселенную». С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых, составив около 300 канонов.

Житие апостола Варнавы

Святой Варнава был одним из семидесяти учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме.

Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Вместе с ним Варнава странствовал по Малой Азии. Потом побывал на родном Кипре и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане — современном Милане.

После возвращения на Кипр апостол Варнава продолжал проповедь о Христе и этим возбудил против себя иудеев, которые после долгих мучений побили его камнями. Потом, разложив костер, бросили на него тело апостола для сожжения Но тело Варнавы чудесным образом оказалось неповрежденным и было тайно погребено христианами в пещере. Согласно завещанию апостола на грудь ему положили переписанное его собственной рукой Евангелие от Матфея.

Скончался апостол Варнава около 62 года, на 76 году жизни. С течением времени место погребения в пещере было забыто. Но на этом месте были явлены многочисленные знамения. Больные получали полное исцеление от своих недугов и возвращались домой здоровыми. Место это стали называть «Местом здравия».

В 448 году Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. В том же году тот в указанном месте нашел нетленное тело апостола и лежавшее на его груди святое Евангелие. На месте обретения святых мощей при содействии императора Зенона был сооружен храм.

С этих пор Кипрская Церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания предстоятеля.

24 июня — Варфоломеев день или Русальные дни

На Руси этот день считался началом разгула русалок и прочей нечисти.

Кроме того, к 24 июня на Руси наступала пора русальных дней. В народе верили, что в конце июня русалки становились видимыми и начинали веселиться, а также играть свадьбы с лешими и парнями, которых могли до смерти защекотать.

Считалось, что русалки любят раскачиваться на ветках дуба, клена и березы — такое действие способствовало скорейшему созреванию плодов. Поэтому еще на Троицу деревенские девушки обязательно соединяли между собой ветки двух соседних березок, чтобы русалкам было удобнее качаться.

Интересно, что разгул нечисти приходился на полдень 24 июня, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы.

Кроме того, люди верили, что русалки, прогуливающиеся по полям в пору цветения ржи или пшеницы, способствуют росту хлебов, так как умеют высвобождать земную силу и направлять ее на помощь сельскохозяйственным культурам. Поэтому 24 июня крестьяне старались не косить — «На Варнаву не рви траву».

Туман на воде на Варнаву предвещал хороший урожай грибов, утренняя духота и сильный запах жимолости — к непогоде, бледный восход, ныряющие утки и радуга — к дождю.

Что нельзя делать 24 июня

Считается, что в Варфоломеев день нечисть отравляет всякую растительность. Причем не только плоды, но даже лекарственные травы. Поэтому собирать или прикасаться к ним не стоит. Иначе — быть беде, пишет utro.ru.

Кроме того, сегодня особо важно хорошенько потрудиться. Тех, кто отнесется к работе спустя рукава, ждет заслуженное и жестокое наказание.

24 июня важно воздержаться от каких-либо трат. Давать или брать деньги в долг тоже не стоит. В противном случае — финансовые проблемы не удастся решить еще на протяжение года.

Ревновать или ссориться также запрещено. Иначе — счастье навсегда покинет дом.

Что важно успеть сделать до заката 24 июня

Варфоломеев день идеально подходит для примирения. Вспомните, с кем в последнее время вы не могли найти общий язык, позвоните человеку и попросите прощения, даже если в ссоре были виноваты не вы. Поверьте, ваша доброта и благосклонность вскоре окупятся.

24 июня хорошо подходит для любых начинаний. Если вы давно вынашиваете идею, но никак не можете сделать первый шаг — время пришло. Вскоре за усердный труд получите немаленькую награду.

Издревле считалось, что в день Варфоломея неплохо бы уделить время и работе по дому. Расчищая завалы, вы привлекаете успех, богатство и удачу.

Приметы в Варфоломеев день

Ночь с 23 на 24 июня теплая — быть богатому урожаю;

Услышать в Варфоломеев день гром — к прекрасному улову;

Туман стелется возле водоема — грибной сезон выдастся на славу;

Сны в ночь на 24 июня традиционно считаются вещими, однако исполнятся, лишь при условии, что вы о них смолчите.