Тимофеев день: какие знамения важно не проглядеть 23 июня
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На Тимофея 23 июня старались не смотреть на радугу и не заглядывать в чужие окна.
В православном календаре 23 июня — день памяти епископа Тимофея.
Житие священномученика Тимофея
Тимофей жил в IV веке и был епископом в Пруссе, где обращал к христианской вере множество язычников. За чистоту и святость жизни он получил дар чудотворения.
По приказу императора Юлиана Отступника проповедника схватили и заключили в темницу. Однако и там епископ продолжил распространять веру среди заключенных. Разгневанный правитель, узнав об этом, приказал обезглавить Тимофея. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь.
23 июня — Знамение Тимофея
В народе святого Тимофея почитали, что 23 июня случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были, ведь человек успевал заранее подготовиться к неприятным событиям.
В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось 23 июня.
Существовал даже целый список знамений на Тимофея:
- По гумну вереницами бегают мыши — наступит голодный год.
- По полям утром бродят стаи волков — к падежу скота.
- Вороны стаей летят из-за леса — будет повальный мор людей.
- Мать Сыра Земля стонет — к пожару.
- Увидеть в небе огненного змея — к войне.
Что нельзя делать 23 июня
В этот день считалось, что нельзя сидеть в одиночестве. Это могло навлечь беду. Хорошо собирать гостей в доме. Кроме того, лучше, чтоб число человек за столом было четным.
Проявлять жадность в Тимофеев день считалось очень дурным знаком — это могло обернуться против того, кто пожалел что-то для ближнего.
Нельзя 23 июня заглядывать в чужие окна — так можно навлечь на себя ответ за ошибки других людей.
Не стоит брать зеркало в руки — темные силы в это время особенно влиятельны.
Нельзя в этот день смотреть на радугу — год будет голодным для посмотревшего.
Народные приметы на Знамение Тимофея
- 23 июня не видно пауков — погода переменится.
- Белые тучи идут перед синими во время грозы — к граду.
- День выдался солнечным, но муравьев не видно — будет ненастье.
- Если увидишь луч света в своем доме — к счастью.