Кирилл Солнцеворот: что можно и нельзя делать 22 июня

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На Кирилла Солнцеворота отправлялись в лес за первой поспевшей земляникой

Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

Житие Кирилла Александрийского

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский жил в IV веке и происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.

По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской церкви. В течение 32 лет он старательно боролся против еретиков и защищать веру. Нажив себе врагов, Кирилл Александрийский оказался по велению императора ненадолго заключен в тюрьму.

Скончался Кирилл в 444 году, оставив много произведений, в том числе Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.

Житие Кирилла Белоозерского

Согласно преданию, святой Кирилл родился в Москве у благочестивых родителей, но довольно рано остался сиротой и жил у своего родственника, боярина Тимофея Вельяминова, который был окольничим при дворе великого князя Димитрия Донского.

По просьбе преподобного Стефана Махрищского боярин отпустил Косму в Симонов монастырь, где он и принял постриг от святого Феодора с именем Кирилл. В монастыре и произошло знакомство инока Кирилла с преподобным Сергием, который там неоднократно беседовал с ним.

В 1388 Кирилл стал архимандритом, однако вскоре он оставил настоятельство и затворился в келье. По преданию преподобный слышал голос Божьей Матери, которая велела ему пойти на Беоозеро. Найдя там пещеру, он продолжил молитвенный подвиг.

В 1397-м был заложен монастырь Пречистой Богородицы, известного далее как Кирилло-Белозерский. Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Преподобный Кирилл много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям и своим ученикам. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.

22 июня — Кирилл Солнцеворот

Поскольку день поминовения Кирилла следует за днем летнего солнцестояния, к имени святого прибавляют Солнцеворот.

В день святого Кирилла лето вступало в свой расцвет, наступал самый длинный день в году. Люди верили, что 22 июня солнце отдает всю свою силу земле и растениям: «С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре».

Крестьяне высаживали позднюю рассаду. Также начинала поспевать земляника. Считалось, что с этого дня количество комаров идет на убыль.

Что можно делать 22 июня

Желательно на Кирилла Солнцеворота встретить рассвет и постоять под первыми солнечными лучами.

День подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек и очиститься от всего ненужного.

Что нельзя делать 22 июня

Предки верили, что на Кирилла запрещено скандалить и сквернословить, грустить и предаваться унынию. Нельзя одеваться в черное, чтобы не стереть краски из своей жизни. Запрещается ходить в лес — можно навлечь на себя беду.

Также не стоит оставлять на кухне немытую посуду.

Приметы на 22 июня