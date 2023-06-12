Петров пост 12 июня— 11 июля 2023: история и правила питания по дням

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Петров пост — первый из двух летних многодневных постов в православной церкви.

Петров пост, который раньше называли постом Пятидесятницы, начинается после празднования Троицы.

О том, сколько продлится Петров пост в 2023 году, что можно и что нельзя употреблять в пищу и делать в это время, Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Когда начнется и сколько продлится Петров пост в 2023

Петров пост всегда начинается в понедельник ровно через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы) и на следующий день после праздника Всех святых.

Поскольку дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, начало Петрова поста тоже приходится на разные даты.

Его продолжительность колеблется от 8 до 42 дней. Так, в 2023 году Петров пост начинается 12 июня и продлится по 11 июля включительно, а его завершением 12 июля станет день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Когда возник Петров пост

История установление Петрова поста не ясна и по сей день. Считается, что он берет свое начало в первые века христианства.

Впервые о нем упоминает раннехристианский автор III века святой Ипполит Римский. Традиция утвердилась после того, как в IV веке в Константинополе и Риме построили храмы в честь апостолов Петра и Павла. Согласно преданию, апостолы были казнены в один день, поэтому христиане их чтят вместе. Петров день связывают перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).

«Петров пост посвящен первоверховным апостолам Петру и Павлу. Мы 12 июля будем вспоминать память об этих апостолов в день их мученической кончины. Они оба были в 67 году I века нашей эры казнены в Риме. Апостол Петр был казнен на том месте, где сейчас стоит Собор святого Петра. Апостол Павел был усечен мечом в предместье города Рима. И в подготовке к этому празднику Церковь установила Петров пост», — пояснил священнослужитель.

На Руси Петров пост впервые упоминается в XI веке в «Уставе белеческом» митрополита Киевского Георгия.

В чем смысл Петрова поста

По словам протоиерея Кирилла Каледы, неверно воспринимать православный пост исключительно как ограничение в питании. Гастрономические запреты действуют как вспомогательные правила, но не как основные.

Безусловно, важно соблюдать все предписания и на указанный период отказаться от пищи животного происхождения. Такие воздержания помогают дисциплинировать себя, удержать внимание в определенных рамках и сосредоточиться на внутреннем духовном состоянии.

«Мы проходим этот пост как наше соучастие в миссионерской трудах, которые совершили эти два замечательных апостола — пронесли весть о Воскресении Христовом и основали множество поместных церквей. В молитвах мы как бы принимаем участие в их трудах и готовимся встретить 12 июля празднование их памяти, а на следующий день — всех святых апостолов», — объяснил протоиерей.

По его словам, важно ежедневно прикладывать усилия, чтобы менять свою жизнь к лучшему по библейским заповедям.

«Надо помнить о том, что ко всем нам, христианам, Господь обратился с заповедью о том, что мы должны идти в мир и проповедовать Слово Божие. Да, не всем нам дано красноречие, но все мы призваны нашей добродетельной жизнью проповедовать пришедшего в мир Спасителя», — добавил он.

Настоятель храма напомнил, что самое важное в любой пост:

сдерживать себя от дурных поступков;

молиться;

каяться;

совершать добрые поступки;

духовно совершенствоваться.

Апостолы Петр и Павел — библейский сюжет

Святые Петр и Павел не входят в число 12 апостолов. Их называют первоверховными апостолами. Петр был первым и любимым учеником Иисуса Христа. До встречи с Иисусом он был простым рыбаком. Став учеником Иисуса, он сопровождал его везде до окончания Его земной жизни.

Согласно Писанию, Петр был очень живым и вспыльчивым учеником: именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, и именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду.

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Однако в ночь после ареста Иисуса Петр, как и предсказывал Иисус, проявил слабость и трижды отрекся от учителя прежде, чем пропел петух. Но, искренне покаявшись, Петр заслужил прощение Господа.

Апостола Петра считают создателем христианской церкви и первым Папой Римским. Он принял мученическую смерть в 67 году нашей эры при императоре Нероне. Накануне гибели он бежал из Рима, но по дороге узрел явление Спасителя. Вдохновленный видением он вернулся в столицу империи и был схвачен, а затем казнен. По преданию, Петра распяли вниз головой по его просьбе, так как он не хотел соперничать с Христом в смерти. На иконах апостола Петра изображают с ключами от рая, стражем которого является.

Апостол Павел был римским язычником и ненавистником христиан. Как воинствующий фарисей, Павел участвовал в преследовании первых христиан, заточая их в тюрьмы. Он выпросил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам, чтобы там арестовывать последователей учения Иисуса Христа. Однако на пути в Дамаск от внезапного ярчайшего света с неба ослеп и, услышав укоризненный голос Иисуса, уверовал в Него. Шедшие с ним привели Павла в Дамаск, где он был исцелен от слепоты Ананией и принял крещение. Павел стал епископом и понес слово божие в Малую Азию и на Балканы. По легенде, Павлу отсекли голову в день казни Петра.

Что нужно делать во время Петрова поста

Петров пост призван помочь верующим усмирить свои страсти и покаяться в грехах и продолжить работу над самосовершенствованием. Церковь призывает верующих держать летний пост по примеру апостолов. Так, в Петров пост церковь напоминает о духовном подвиге апостолов Петра и Павла.

Миряне это время должны помнить о необходимости воздержания, главным образом, духовном. Верующим стоит чаще участвовать в богослужениях и посещать храм.

Считается, что дождь в первый день поста — к хорошему урожаю. Три дождя за один день — год обещает быть богатым на радостные события. А если кукушка, перестала подавать голос за неделю до поста, то это сулит позднюю теплую зиму.

Что нельзя делать в Петров пост

Несмотря на церковное происхождение, в народе появились приметы, связанные с Петровым постом. Так, некоторые считают, что в этот период нежелательно стричься, иначе волосы поредеют. Также не рекомендуется давать деньги в долг, из-за этого человек сам может оказаться в долгах. Не следует заниматься рукоделием, так как можно «зашить» свое счастье и благополучие.

Священники предостерегают верующих от наложения на себя дополнительных ограничений. Не стоит настраивать себя в Петров пост, так же как и на Великий. Что касается свадеб, то венчание в это время не проводится. Однако можно заключить брак в ЗАГСе, при этом воздерживаясь от массовых гуляний и застолий.

Что можно есть во время Петрова поста

Что касается пищевых ограничений, то, по сравнению с Великим постом, Петров не такой строгий. Во время него следует отказаться только от мясной и молочной пищи.

По понедельникам разрешена горячая еда без растительного масла. В эти дни можно готовить различные супы и каши, варить картошку или макароны и так далее.

По вторникам разрешается небольшое послабление. Можно кушать грибы, рыбу, и готовить горячую еду с растительным маслом. Этот день подходит для различных постных блюд.

По средам — сухоядение. Хлеб, орехи, сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи. Все в натуральном виде, без термальной обработки. Допускаются овощные или фруктовые салаты без заправки.

По четвергам вновь разрешается горячая еда с растительным маслом и рыба.

По пятницам — опять сухоядение.

По субботам и воскресеньям — рыба и горячие блюда с растительным маслом. Также допустимо вино.

Однако стоит помнить, что во время поста главное — не ограничение в пище. Если по состоянию здоровья вы не можете держать пост в полной мере, можно попросить благословение у священника не соблюдать пост.