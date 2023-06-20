Федот Урожайник: почему 20 июня нельзя купаться в водоемах

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Убывающая Луна в Близнецах и приближающееся новолуние располагают к подведению итогов за прошедший месяц.

Православная церковь 20 июня чтит память святого мученика Феодота Анкирского.

Житие Феодота Анкирского

Святой Феодот жил в городе Анкире во второй половине III века, во времена императора Диоклетиана.

Федот держал свою гостиницу, но одновременно сумел достичь высокого духовного совершенства и получил от Господа дар исцеления: мог врачевать больных, возлагая на них руки.

Во времена гонений на христиан святой прятал единоверцев в своей гостинице от преследователей, проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным и тайно хоронил останки погибших за веру. За это он был арестован и после жестоких истязаний обезглавлен.

Место для своего погребения Федот указал еще при жизни. Там и положили его останки. А позже на этом месте была построена церковь.

20 июня — Федот Урожайник

В народе же день поминовения священномученика Феодота прозвали Федот Урожайник или Навозница — у крестьян принято было вычищать в этот день помещения, где держали скот, пишет utro.ru.

Святому молились о хорошем урожае хлеба, а также просили избавить от ненастья. Говорили «Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет»,

А так как дожди в день Федота Урожайника — совсем не редкость, крестьяне считали, что длительные раскаты грома сулят продолжительное ухудшение погоды, а если звук «перекатывается», то следует ожидать также града и похолодания. Чтобы непогода не повлияла на будущий урожай, приговаривали «Наше счастье — дождь да ненастье».

Что можно делать 20 июня

Стоит надеть золотые украшения. Перед тем, как их надеть, ювелирное изделие кладут под солнечные лучи, чтобы оно напиталось силой светила. Такое «заряженное» золото наделяло своего хозяина здоровьем и удачей.

На Федота женщины затевали большую стирку. Время приходилось междупарье — промежуток, когда посевные уже закончились, а сенокос еще не начался.

Чего нельзя делать 20 июня

Издревле существовало поверье, что Федот Урожайник ходит 20 июня по берегам озер, прудов и рек с острым серпом в руках и пугает русалок. А если какая из них попытается выйти из воды и утащить человека на дно, святой отсечет ей серпом волосы, в которых и заключается ее сила.

По этой причине женщины на Федота Урожайника не купались в водоемах, особенно простоволосыми — чтобы святой случайно не перепутал их с нечестью. Да и мужчины избегали приближаться к воде, чтобы чем-нибудь не прогневать Федота.

В народе также по какой-то причине верили, что в этот день нельзя признаваться в любви — любимый человек может отвернуться и даже оскорбиться. От предложений руки и сердца тоже лучше воздержаться до лучших времен.

По лунному календарю день неблагоприятен для важных дел, особенно финансовых, и новых начинаний.

В последние дни перед новолунием увеличивается вероятность возникновения конфликтов, поэтому общение и с деловыми партнерами, и с друзьями стоит сократить до минимума. Семейные торжества лучше тоже назначить на другой день.

Народные приметы на 20 июня

На Федота тепло и ясно — урожай ржи будет хорошим, если пойдет дождь, колосья будут тощими.

Пчелы сидят на стенках улья — это к жаре.

Ночью не было росы, днем пойдет дождь.

В ясную погоду голуби прячутся в укрытие — скоро жди дождя

пауки за ночь расширили свои сети — день будет ясным и теплым

Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.

Сон, увиденный в ночь с 19 на 20 июня, пустой, ему не стоит придавать никакого значения.