Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Бриг «Россия» стал символом праздника выпускников «Алые паруса» в 2019-м. Сегодня без корабля мечты нельзя представить прощание петербургских выпускников со школьными временами.

Праздник выпускников «Алые паруса» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Главный символ мероприятия — эффектный парусник, который словно сошел со страниц повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». Посмотреть на величественное шествие корабля с алыми парусами собираются не только выпускники, но петербуржцы и туристы.

С 2019-го роль сказочного парусника исполняет бриг «Россия». Именно он входит в акваторию Невы под фейерверки и дарит выпускникам яркие эмоции. 5-tv.ru рассказывает интересные факты о судне, которое стало главным символом яркого события.

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У брига «Россия» — долгая история. Он был построен в 1958-м, но расправил паруса для петербургских выпускников лишь в 2019-м. Специально к событию кораблестроители усовершенствовали бриг. При улучшении мастера соблюдали старинные кораблестроительные методы и применяли инновационные технологии. Важно было, чтобы судно не потеряло ни благородные пропорции, ни ходовые качества. Кораблестроители провели ювелирную работу по восстановлению брига!