Как устроен бриг «Россия» — символ «Алых парусов»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Бриг «Россия» стал символом праздника выпускников «Алые паруса» в 2019-м. Сегодня без корабля мечты нельзя представить прощание петербургских выпускников со школьными временами.
Праздник выпускников «Алые паруса» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Главный символ мероприятия — эффектный парусник, который словно сошел со страниц повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». Посмотреть на величественное шествие корабля с алыми парусами собираются не только выпускники, но петербуржцы и туристы.
С 2019-го роль сказочного парусника исполняет бриг «Россия». Именно он входит в акваторию Невы под фейерверки и дарит выпускникам яркие эмоции. 5-tv.ru рассказывает интересные факты о судне, которое стало главным символом яркого события.
Незабываемое шоу: где и как пройдут «Алые паруса — 2023»
У брига «Россия» — долгая история. Он был построен в 1958-м, но расправил паруса для петербургских выпускников лишь в 2019-м. Специально к событию кораблестроители усовершенствовали бриг. При улучшении мастера соблюдали старинные кораблестроительные методы и применяли инновационные технологии. Важно было, чтобы судно не потеряло ни благородные пропорции, ни ходовые качества. Кораблестроители провели ювелирную работу по восстановлению брига!
Специально для судна сшили 18 парусов алого цвета из облегченного материала. Общая площадь парусов составила 900 квадратных метров. Именно они стали «визитной карточкой» брига «Россия». В 2021-м на носу корабля появились паруса белого, синего и красного цвета — так организаторы праздника отметили 30-летие государственного флага. А на белоснежный борт нанесли надпись «Россия» — при свете буквы отливают серебром. Красивая обводка и дизайнерская отделка парусника восхитили выпускников, жителей и гостей Санкт-Петербурга.
При этом бриг «Россия» — действующий корабль. Если судно выйдет в открытое море, то ветер может разогнать его до 16 узлов (около 30 км/ч). Это максимальная отметка для кораблей подобного класса!
Бриг «Россия» получился достаточно габаритным. Его длина составляет 50 метров, наибольшая ширина — 7,6 метра. При конструировании высота мачт составила 50 метров, но ее уменьшили до 30 метров. По словам конструкторов, при такой высоте бриг может свободно проходить через мосты Северной столицы во время торжества.
Бриг «Россия» приписан к Санкт-Петербургу. За несколько недель до праздника выпускников судно швартовалось у Кронштадта, на набережной Лейтенанта Шмидта и у Петропавловской крепости. Жители Санкт-Петербурга первыми увидели бриг и застали репетицию прохода по Неве.
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Фото: Пятый канал
Но проход брига в ночь праздника выпускников, конечно, затмевает все репетиции. В назначенный час симфонический оркестр исполняет произведения, ставшие классикой «Алых парусов», а эффектный салют сопровождает шествие судна. Подготовка к празднику идет несколько месяцев: повсюду устанавливают камеры, чтобы передать зрителю красоту происходящего с разных ракурсов в эфире Пятого канала.
В 2020-м бриг «Россия» получил необычное место назначения. Из-за пандемии коронавируса праздник провели в Приморском районе, а корабль прошел по Финскому заливу.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.
В 2023-м праздник «Алые паруса» назначен на 24 июня. Мероприятие начнется в 22:00. Традиционно со сцены на Дворцовой площади вчерашних школьников поздравят звезды российской эстрады. После концерта выпускники увидят масштабное водно-пиротехническое шоу. Подробности организаторы праздника пока держат в секрете. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире Пятого канала и онлайн на сайте 5-tv.ru.