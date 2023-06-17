Митрофан Навозник: почему 17 июня нельзя никого хлопать по плечу

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Издревле считалось, что 17 июня опасно купаться в открытых водоемах, а также хлопать кого-то по плечу.

Согласно канонам Русской православной церкви, 17 июня традиционно считается днем поминовения святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Житие Митрофана Константинопольского

Митрофан жил в III веке при императоре Константине Великом. Его отец Дометий был родным братом римского императора Проба. Во время гонения на христиан, он с двумя сыновьями бежал в Византию и впоследствии был рукоположен в пресвитеры, а затем и в епископы Константинополя.

Спустя годы оба его сына, Проб и Митрофан, тоже стали епископами. На I Вселенском соборе император исходатайствовал для Митрофана титул патриарха. Так, тот стал первым в истории патриархом Константинопольским, уже будучи глубоким старцем.

Святитель Митрофан прожил 117 лет. Его мощи покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его память.

17 июня — Митрофан Навозник

В народе святого прозвали Митрофаном Навозником. В этом не было ничего оскорбительного: навоз считался ценным «помощником» в поле и на огороде. Считалось, что теплый летний денек 17 июня идеально подходит для удобрения земли и получения богатого урожая.

На Митрофана Навозника землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».

На Митрофана также окликали ветер — просили прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».

В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Что нельзя делать на Митрофана Навозника

Предки верили, что бить баклуши или бездельничать сегодня — тяжкий грех. Лучше посвятить весь день работе и ложиться спать далеко за полночь. В противном случае — не видать прибыли.

17 июня запрещалось хлопать кого-либо по плечу. Таким образом можно «нахлопать» человеку сильную хворь.

Кроме того, считалось опасным сегодня купаться в открытых водоемах. По преданию, в Митрофанов день Водяной ищет, с кем бы повеселиться, и тянет отдыхающих ко дну.

Категорически запрещено сегодня даже смотреть на свое отражение в воде, витринах или окнах. Тот, кто ослушается, навсегда лишится любви.

Что необходимо успеть сделать 17 июня

Считалось, что сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.

Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так можно привлечь богатство и счастье.

Неплохо было бы сегодня поработать и на приусадебном участке. Энергия дня благоволит прекрасному урожаю.

Приметы на Митрофана Навозника

17 июня идет дождь — такая погода продержится еще два-три дня;

Ночная фиалка цветки раскрыла — быть теплому и солнечному лету;

Духота на восходе солнца — признак скорого ненастья;

Сны в ночь с 16 на 17 июня предскажут будущее и предупредят о неприятностях. В частности, они хорошо отражают истинное состояние человека в настоящий период времени и могут указать верную дорогу.

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