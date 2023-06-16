Лукьян Ветряк: что теплый ветер сулит 16 июня незамужним девушкам

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Издревле 16 июня в деревнях следили за направлением ветра. Куда подует — такого будущего и ждать.

В этот день православная церковь чтит святого Лукиллиана.

Житие святого Лукиллиана

Святой мученик Лукиллиан жил III веке. Он был языческим жрецом Никомидии при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии, обратился к вере в Христа и крестился.

Многие язычники, видя то, как изменился святой Лукиллиан и, слушая его проповеди, стали обращаться к Богу, оставляя своих идолов. Однако, по доносу иудеев его схватили. За отказ вернуться в язычество били палками, а затем заключили в темницу.

Там Лукиллиан встретил четверых отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Через некоторое время все они были приведены на суд и брошены в раскаленную печь. Но внезапно пошел дождь, который погасил пламя, и святые мученики остались невредимы.

Тогда правитель приговорил их к смертной казни, отправив для исполнения приговора в Византию. Отроков зарубили мечом, а мученика Лукиллиана пригвоздили к кресту.

16 июня — Лукьян Ветряк

На Руси 16 июня называли Лукьян Ветряк, потому что считалось, что по направлению ветра можно определить будущий урожай. Южный ветер сулил быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и хвори, восточный — болезни, а северо-восточный — продолжительные дожди. Если же вихрь медленно поднимался с земли к небу и долго вращался, то погода в ближайшие дни обещала быть солнечной.

По легенде, управляет ветрами безрукий дедушка вихровой. Сильных вихрей крестьяне боялись, потому что они, согласно поверью, не предвещают ничего хорошего: приносят болезни и ураганы, переносят с одного места на другое всякую нечисть.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. Проливной дождь предвещал урожай грибов.

Хозяева, которые собирались рыть колодец, на Лукьяна могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого на землю клали сковороду вверх дном. Через какое-то время смотрели: если сковорода намокла — значит, вода близко.

Что нельзя делать 16 июня

Не рекомендуют заниматься или давать в долг деньги. По поверьям, из-за этого можно остаться в финансовой яме довольно скоро.

Запрещается делать покупки, в особенности серьезные и необдуманные. Если же купить что-то необходимо, нужно расплатиться так, чтобы не оставалось сдачи. Иначе, опять же, могут настигнуть финансовые затруднения.

Не стоит на улице залезать рукой в карман в поисках чего-либо, если в нем лежат деньги — считалось, что ветер выдует ваше благосостояние.

Утром нельзя проливать воду, так как вместе с ней выльется и удача.

От удачных предложений лучше не отказываться. Фортуна может больше не предложить подобных шансов. Впрочем, конечно, многое зависит от индивидуальной ситуации.

После заката из дома выходить запрещается, если на улице сильный ветер. В нем, верили предки, носится нечистая сила, которая может одурманить человека.

Что можно делать на Лукьяна Ветряка

Лучше всего 16 июня держать окна в доме открытыми — сквозняк выдует из помещения всю нечистую силу.

Люди говорили, что на Лукьяна Ветряка одиноким девушкам стоит выходить дома, если на улице дует благодатный южный ветер. Он может «надуть» хорошего жениха — если раскинуть руки и стать к ветру спиной.

Народные приметы на 16 июня

На Лукьяна случалась гроза — жди плохого сенокоса.

Проливной дождь 16 июня предвещает хороший урожай грибов: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Утром туман низко над водой ползет — погода выдастся ясной.

Вихрь медленно поднимается вверх и долго крутится — к ясной погоде.

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