Важные детали великой истории: тест на знание государственных символов России

В стране официально утверждены три государственных символа, но что на самом деле известно о них? Как они менялись на протяжении столетий и что общего между старыми и сегодняшними

Для обычного россиянина родная страна ассоциируется с огромных количеством символов, от величественных архитектурных сооружений до природных красот. Но официально государство олицетворяют флаг, герб и гимн. Это прописано в основном законе страны — Конституции, принятой в 1993 году. В основу документа легла Декларация о государственном суверенитете РФ от 12 июня 1990 года. Впоследствии именно эта дата стала отмечаться как День России, с которым неразрывно связаны три главных символических знака.

Каково их место в истории, как они менялись и от чего это зависело? Подробнее — в материале 5-tv.ru

Государственный герб России

Символ представляет собой прямоугольный геральдический щит красного цвета. Нижние углы эмблемы слегка закругленные, а между ними, по центру, заостренная оконечность. Украшает же фон золотой двуглавый орел с широко расправленными крыльями. На нем целых три короны: по маленькой на каждой голове и над ними возвышается большая, соединенная с остальными лентами.

Могущественности образу придают скипетр и держава, которые держит птица в левой и правой лапах. А на груди, в красном щите, красуется серебряный всадник на такого же цвета коне и в синем плаще. В руках у него тоже серебряное копье, которым он поражает черного, опрокинутого навзничь и попранного копьем дракона.

Причем, если оглянуться на шесть с лишним столетий назад, между эмблемами того и сегодняшнего времени очень много сходств. Самой неизменной и главной деталью остался двуглавый орел как символ вечности русской государственности, преемственности исторических и культурных традиций. А также — необходимости и тогда и сегодня оборонять рубежи на Западе и Востоке — именно в таком контексте в России во все времена понимали двуглавие хищника.

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История появления герба с двуглавым орлом в России

Примечательно, что двуглавый орел использовался как символ России еще при царе Иване III (1440-1505). Самое первое из сохранившихся свидетельств этого факта — великокняжеская печать государя (выданный монархом документ, предоставляющий кому-либо определенные права и привилегии — Прим.ред.), скрепившая жалованную грамоту 1497 года: на ее обратной стороне как раз изображен двуглавый орел.

По одной из версий происхождение данного символа на печати царя связывают с его женитьбой на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI Палеолога. В эпоху правления императора изображенный на оттиске орел, кстати, символизировал единство империи — Западной и Восточной. Но российский государь, видимо, вложил в образ свой смысл, позаимствовав его.

В дальнейшем, при других правителях, внешний вид орла менялся много раз: то исчезала, то появлялась одна корона, то добавлялась третья; птицу окрашивали в разные цвета и меняли положение крыльев.

Так, для Большой государственной печати Ивана Грозного (1533 — 1584) 1577–1578 годов голову орла увенчали одной большой короной, а на груди впервые изобразили всадника, поражающего копьем дракона. Вместе него с обратной стороны эмблемы в том же месте красуется единорог, который, к слову, станет символом целого ряда печатей государя.

Кто надел третью корону двуглавому орлу на гербе России

Третью же корону на птицу надели только с восхождением на престол первого русского царя из династии Романовых — Михаила Федоровича (1596-1645). При нем же орел впервые расправил крылья вверх.

Новшество применили для так называемой Орловской воротной печати. А уже при сыне монарха, государе Алексее Михайловиче (1645 — 1676), орел в таком обличье предстает на Большой государственной печати. А позже, со второй половины XVII века, ему в лапы всучили скипетр и державу, которые можно увидеть и на современном гербе.

Кстати, при Алексее Михайловиче впервые официально разъяснили значение символа. Так, в именном указе монарха говорилось, что три короны олицетворяют три царства — Казанское, Астраханское и Сибирское, а скипетр и держава — самого государя.

Чтобы придать российским символам еще большую значимость, в 1672 году даже составили первый русский гербовник, где, в частности, были представлены разные варианты двуглавого орла.

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Как менялся герб России при Петре I

Активно видоизменять герб стали при первом российском императоре Петре Великом (1682–1725). Во-первых, еще за несколько лет до его вступления на престол головы орлу увенчали именно императорскими коронами, которые прежде изображались в виде царских венцов. При Петре эта практика закрепилась окончательно.

Вместе с тем вокруг эмблемы с всадником-драконоборцем появился новый элемент — цепь Ордена Святого Андрея Первозванного, а сам воин уже олицетворял не государя, который сражается с мировым злом, как считалось до этого. Петр увидел в нем Святого Георгия Победоносца.

Считается, что так император отдал дань европейскому восприятию — к примеру, для Англии Святой Георгий является небесным покровителем государства.

Также в эпоху Петра Великого официально были установлены гербовые цвета для изготовления новой Государственной печати: указом сената орла предписывалось изображать в черном цвете на желтом фоне.

Нечего перья топорщить: как изменился двуглавый орел в российской геральдике при Александре I

Последующие государи также вносили свои корректировки в герб. К примеру, Павел I (1796-1801) распорядился включить в изображение мальтийские крест и корону. Сделал он это на правах великого магистра Мальтийского ордена, но его сын Александр I (1777-1825) поспешил избавиться от этой символики.

Более того, монарх решил ограничиться одной короной вместо трех. А после победы над Наполеоном орел впервые за долгое время вдруг опустил крылья, и в лапах вместо скипетра и державы оказались венок, молнии и факел. Все это напрямую отражало миротворческое настроение монарха: нечего перья слишком топорщить, если не настроен воевать. Чего не сказать о Николае I (1825-1855), который вновь быстро расправил крылья. И себе, и птице.

Однако самая серьезная геральдическая реформа случилась при Александре II (1855-1881), в 1855–1857 годах. По его велению было создано специальное Гербовое отделение, которое возглавил барон Бернгард Кене, взявший ориентир на германские образцы. Следуя им, Святого Георгия пришлось развернуть влево.

Также при Кене на государственном уровне утвердили целых три комплекта государственных гербов: Большой, Средний и Малый, а вместе с ними — гербы членов императорской фамилии и «титульные» гербы. Все они просуществовали без значительных изменений до 1917-го.

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Ничего общего с Российской империей: каким стал герб страны после Февральской революции

После Февральской революции вся символика монархии и Российской Империи — орден, флаг и герб — была упразднена. Их место на весь период существования СССР заняли серп, молот и восходящее солнце как знак перемен.

С 1920 года вверху на щите появилось сокращенное название государства — РСФСР. Обрамляли рисунок пшеничные колосья, связанные красной лентой с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Более чем через полвека, весной 1978-го, колосья на гербе увенчала красная звезда. К этому времени она уже стала частью герба СССР как главный атрибут Красной армии.

Долгий путь домой: как двуглавый орел вернулся на герб России

И, наконец, 30 ноября 1993-го власти России решили восстановить историческую справедливость и вернули на место двуглавого орла. Процесс законодательного оформления российской символики занял целых семь лет: 8 декабря 2000 года Государственная дума приняла Федеральный конституционный закон «о Государственном гербе Российской Федерации», одобренный верхней палатой парламента и подписанный президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня увидеть двуглавого орла можно где угодно: на российских банкнотах, документах особой важности, фасадах правительственных зданий и не только. Этот же элемент — обязательная часть рисунка Гербовой и других видов печати.

Флаг России

Бело-сине-красное полотнище — еще один символ России. Без него не обходится ни один государственный праздник в стране, ни одно торжественное мероприятие: спортивное, культурное, политическое. Именно флаг ассоциируется у большинства граждан с патриотизмом: митинги, демонстрации, дни памяти, церемонии награждения — каждая подобная знаменательная дата обязательно проходит под знаком триколора. Не зря с 22 августа 1994-го в стране даже отмечают День флага.

У него, как и у остальных атрибутов государства, тоже своя давняя и увлекательная история. Вместе с тем единой трактовки значения трех полос так и нет. Если верить самой распространенной в народе версии, белый цвет полотнища олицетворяет мир и чистоту, синий — веру и приверженность идеалу, а красный — энергию, силу и кровь, пролитую во имя Отечества.

Не зря некоторые российские государи отстаивали именно эту цветовую палитру, с которой, собственно, и началась история российского флага.

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Первый «выход в свет»: когда впервые подняли российский флаг

Впервые триколор водрузили на первом русском корабле «Орел» при государе Алексее Михайловиче. А в 1693 году флаг стал личным штандартом царя Петра I: 20 января 1705-го из-под его пера вышел указ, обязывающий поднимать бело-сине-красный флаг на торговых судах.

На военных кораблях его тоже использовали некоторое время, пока в 1712 году ни был утвержден новый Андреевский флаг — полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест.

Также с помощью триколора обозначали принадлежности территорий к Российской империи. С этой целью, к примеру, флаг брали с собой в дальние морские экспедиции ученые.

Недолго музыка играла: в каком цвете утвердили флаг России при Александре II

При Александре II бело-сине-красный триколор был менее универсальным. Вывешивать его разрешалось только рядовым гражданам.

Для более важных случаев и персон был рассчитан флаг в черно-желто-белом исполнении. Именно эти три цвета утвердили на государственном уровне в рамках геральдической реформы Бернгарда Кене — соответствующий указ был подписан императором в 1865 году.

Но взошедший на престол Александр III (1881-1894) решил вернуться к истокам. Официально отменять черно-желто-белый флаг он не стал, однако распорядился, чтобы здания во время торжественных событий украшали исключительно триколором в бело-сине-красном цвете.

В таком и только варианте утвердили флаг в 1896 году на совещании Министерства юстиции, созванном императором Николаем II (. Вместе с тем, с 1914-й по 1917-й существовал и флаг для частного употребления. Цветовая гамма была та же, но в верхнем углу у древка, на фоне желтого квадратика, изображался двуглавый орел.

Новый флаг после отречения императора Николая II (1894-1917) от престола временное правительство утверждать не стало. А 20 апреля 1918 года официальным флагом страны, уже именовавшейся Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, утвердили красное знамя с названием государства. Официальным символом страны оно было целых 70 лет.

Незабытое старое: как Россия вернулась к триколору

Время все расставило на свои места в 1991-м: 22 августа над Белым домом водрузили исторический триколор, который стал символом неотвратимых перемен после путча (государственный переворот и антиконституционный захват власти в Советском Союзе с 18 по 21 августа). Флаг в тот день утвердил Верховный Совет РСФСР в рамках соответствующего постановления.

Позже, 1 ноября того же года, флаг одобрили на Съезде народных депутатов РСФСР. Триколор на тот момент состоял из белой, лазоревой и алой полос, соотношение ширины к длине составляло 1:2. В таком же виде он остался и при переименовании РСФСР в Российскую Федерацию.

Небольшие изменения произошли после 11 декабря 1993-го. Тогда указом президента Бориса Ельцина лазоревую полосу заменили на синюю, а алый — на красный. Соотношение пропорций при этом стало 2:3.

В таком виде флаг существует и в наши дни. В федеральном законе «О Государственном флаге Российской Федерации» от 2000 года говорится, что он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Где должен висеть российский флаг

Российский флаг сегодня — это важный и обязательный атрибут власти. Он украшает все здания федерального, регионального и муниципального значения. А также — образовательные, спортивные и культурные учреждения страны.

Каждый день и в обязательном порядке триколор поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных сил.

Водружение полотнища — обязательная часть всех торжественных церемоний. Траурные же мероприятия в стране, как правило, проходят при приспущенном флаге.

Гимн России

Гимн — такой же важный символ Российской Федерации наряду с гербом и флагом. Он также олицетворяет единство, патриотизм и единение народа и прославляет могущество страны.

Главная песня по традиции звучит в самых торжественных случаях — под нее, в частности, награждают выдающихся людей страны, чествуют спортсменов, открывают памятники великими людям, встречают государственные праздники.

Сейчас уже сложно представить жизнь без этой важной традиции, к которой россияне приобщаются с самых ранних лет. Но еще три с небольшим столетия назад ничего этого не было: страна существовала без гимна.

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Что было альтернативой гимну в царской России

Альтернативой гимну были православные церковные песнопения, которыми сопровождались события государственного значения.

А во время правления Петра I торжественные мероприятия и придворные приемы проходили под виватные канты. В качестве гимна служил средневековый общеевропейский гимн «Тебе, Бога, хвалим». К примеру, его исполняли после побед русских войск, в конце торжественных молебствий и в «царские» дни императорской семьи.

Также к хвалебным кантам относился старейший русский «Преображенский марш Петра Великого», но он появился на закате правления государя.

К концу XIX века произведение стало гимном-маршем Преображенского полка и продолжало существовать даже после того, как его расформировали в конце 1917-го.

Первый гимн страны родился в период царствования Павла I. Император очень требовательно относился к воинским и государственным церемониям, в которых уделялось особое внимание музыкальному сопровождению. В итоге в 1794-м появился духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Музыку для него написал композитор Дмитрий Бартнянский, а слова — поэт Михаил Херасков.

Однако официальным гимном страны стало после другое музыкальное произведение — «Молитва русских», в 1816-м. За основу взяли британский гимн «Боже, храни короля»: позаимствовали музыку и сделали перевод — с последним помог поэт Василий Жуковский. А его коллега, поэт Александр Пушкин, дополнил текст двумя дополнительными куплетами.

Второй официальный гимн России

Второй официальный гимн получил название «Боже, Царя храни» на мелодию Алексея Львова. Впервые произведение прозвучало 25 декабря 1833, когда в стране отмечали годовщину изгнания французов из России. Просуществовал гимн почти век — до 2 марта 1917-го, дня отречения от престола императора Николая II.

От «Интернационала» до «Союза нерушимого»: как и кем писались советские гимны

Некоторое время после этого вместо гимна исполняли «Русскую Марсельезу», пока по предложению Ленина не решили перейти на «Интернационал»: с 10 января 1918-го он исполнялся уже как гимн победившей пролетарской революции и просуществовал до 1943-го, став гимном Советского Союза.

Уникальность явления в том, что в произведении не оказалось ничего национального от слова совсем. Во-первых, родом оно из 1871 года, из Франции. Во-вторых, в тексте ни единого слова про конкретную страну.

Еще один гимн страна услышала 1 января 1944-го по радио. Им оказался тот самый «Союз нерушимый» на музыку Александра Александрова и слова Сергея Михалкова и Эля‑Регистана. Как государственный символ страны произведение просуществовало целых 56 лет.

О новом гимне задумались на высшем уровне в 1990-м и создали специальную правительственную комиссию. Решением большинства была одобрена «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Правда, с текстом так и не сложилось: из шести тысяч присланных от граждан вариантов ничего не выбрали. На этой печальной ноте в 1996-м комиссия прекратила работу.

Старая песня на новый лад: кто вернул мелодию советского гимна новому российскому

К теме гимна в правительстве РФ вернулись в 1998-м: президент РФ Борис Ельцин (1991-1999) даже внес на рассмотрение Госдумы Федеральный конституционный закон «О государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации». Но парламентарии его завернули еще в первом чтении, как и следующий аналогичный проект от партии КПРФ, которая, кстати, предложила вернуться к гимну на музыку Александрова.

Эта же композиция в качестве песни-эмблемы была предложена в рамках проекта Федерального конституционного закона («О Государственном гимне Российской Федерации») президентом Владимиром Путиным 4 декабря 2000-го, а 25-го глава государства уже его подписал. К 30 декабря был готов и сам текст гимна, автором которого снова выступил Сергей Михалков.

В ночь на 1 января 2001-го, почти после десятилетнего перерыва, в стране в качестве гимна снова прозвучала знакомая мелодия, под которую многие все еще вспоминали слова из советской версии. А кто-то это делает до сих пор. Как говорится, слов из песни не выкинуть.