Устин Брусничные губы: почему 14 июня девушкам лучше не выходить из дома

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В день памяти двух раннехристианских мучеников Иустинов запрещалось также устанавливать забор, а девушкам — выходить из дома на улицу.

Православная церковь 14 июня чтит память двух святых — Иустина Философа и Иустина Римского.

Житие Иустина Философа

Мученик Иустин Философ жил в I–II веках в иудейском Сихеме. Он пострадал за веру в 166 году.

Иустин Философ первым из христианских богословов привил христианскому вероучению понятия греческой философии и положил начало богословскому истолкованию истории.

Иустин с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам, особенно греческой философии, и горячим стремлением к познанию истины. В 30 лет он принял крещение и начал проповедовать сначала в городах Римской империи, а потом и в Азии. Со временем Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию.

Когда при императоре Антонине Пийе начались гонения на христиан, Иустин Философ лично передал правителю написанную «Апологию» и добился прекращения притеснения соверующих. Это и другие сочинения спустя столетия были официально напечатаны Церковью.

После одного из диспутов оппоненты Иустина возвели на него ложные обвинения. Святого отправили в Рим на суд. После страшных истязаний он принял мученическую смерть. Мощи святого Иустина Философа покоятся в Риме.

Житие Иустина Римского

Священномученик Иустин жил в Риме в конце III века. Он принял мученическую смерть во времена гонений на христиан при императоре Валериане в 259 году.

Иустин был рукоположен в сан священника святым папой Сикстом, и будучи пресвитером, руководил христианской общиной Рима. На долю Иустина Римского выпало предавать земле всех своих учеников и принявшего мученическую смерть папу Сикста. Как правило, захоронения происходили в ночное время в катакомбах Тибуртинской дороги.

Когда императору доложили, что священник Иустин Римский бесстрашно проповедует, его привести на допрос. Пресвитера пытали, но он не отказался от веры, и его обезглавили.

14 июня — Устин Брусничные губы

Издревле 14 июня считался особым днем: именно сегодня весна окончательно покидает Землю и наступает лето. В народе же своеобразный рубеж прозвали Устиновым днем и поговаривали: «Устин — между маем и июнем тын», где «тын» означал преграду или переход из одного состояния в другое.

Позже 14 июня получило и еще одно интересное название — Устин-брусничные губы, поскольку именно в это время созревает кисло-сладкая сочная ягодка брусника. По традиции, съесть 14 июня горсть этих ягод — значит, приманить к себе счастье, успех и удачу.

Что нельзя делать в Устинов день

Считалось, что устанавливать забор или возводить изгороди 14 июня — к крупному пожару, пишет utro.ru. Лучше не рисковать и заняться мелкими делами по хозяйству.ц

Кроме того, опасно было на Устина врать по мелочам или клеветать на кого-то. Иначе — можно самому несдобровать.

Девушкам 14 июня не советовали выходить из дома, поскольку любая встреча с незнакомым мужчиной сулила тяжкие испытания.

Что важно успеть сделать 14 июня

На Устина Брусничные губы хорошо заняться домашними делами: перебрать шкафы, протереть дальние углы и привести в порядок приусадебный участок. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.

Тем, кто любит гулять по лесу, можно заняться сбором лекарственных трав.

Также придя в лес, можно совершить обряд очищения: встав на полянке, поклонитесь на все четыре стороны света и попросите прощения у Земли-матушки. Тогда все сложные ситуации решаться сами собой.

Приметы на Устина Брусничные губы