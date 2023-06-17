По волнам истории: Как выглядели первые алые паруса

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главный герой масштабного праздника «Алые паруса», который проводится летом в Санкт-Петербурге, менялся с годами, но неизменно остается в памяти у выпускников как символ сбывающихся надежд и мечтаний.

Праздник выпускников «Алые паруса» многие event-организации ежегодно признают одним из самых красивых и эффектных шоу России и Европы. С течением времени общегородской праздник с гуляниями в парках трансформировался в масштабное мероприятие на главной площади Петербурга с водно-пиротехническим шоу. Но больше всего выпускники предвкушают традиционный проход брига «Россия» по Неве под классические мелодии.

Как выглядели алые паруса почти полвека назад, рассказывает 5-tv.ru.

Как в Ленинграде впервые увидели корабль с алыми парусами

Впервые «Алые паруса» провели в ночь с 27 на 28 июня 1968-го в Городском дворце пионеров имени А. Жданова (ныне — Дворец творчества юных). Первым символом праздника стала яхта «Металлист», для которой специально заказали паруса алого цвета. Накануне праздника паруса закрепили на яхте, борт украсили светящимися словом «Секрет» — так называется корабль в повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

Действие праздника проходило в акватории Невы между Кировским и Дворцовым мостами, напротив Петропавловской крепости. Со стороны Кировского (ныне Троицкого) моста вышла эскадра катеров. Звучал «Гимн великому городу» Глиэра, который исполняют на «Алых парусах» до сих пор, произведения Шостаковича и Дунаевского. В параде кораблей участвовали три судна: «Серп» с тружениками полей, «Молот» с рабочими и «Атом» с молодыми учеными.

В 1970-м роль галиота «Секрет» исполняла шхуна «Ленинград», немецкий трофейный корабль, который позже был переименован в «Надежду».

На празднике выпускников в 1971-м к «Ленинграду» присоединилась каравелла «Нева», которую построили энтузиасты Ленинградского клуба водно-моторных туристов.

С 1971-го по 1979-й совместно с «Ленинградом» символом праздника была трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор». Деревянный парусник «Кодор» впоследствии снимали в художественных фильмах «В поисках капитана Гранта» и «Остров сокровищ».

Праздник «Алые паруса» в 1974 году. Фото: Николай Науменков / ТАСС

В 1979-м праздник выпускников был отменен. Однако нашлись энтузиасты, не пожелавшие прощаться с «Алыми Парусами».

Как яхтсмены красили паруса для праздника

С 1979 по 1991-й главным кораблем неофициального праздника выпускников был небольшой швертбот (тип конструкции парусной яхты — Прим.ред.). Тогда фестиваль проходил с гораздо меньшим размахом в акватории курортного городка Сестрорецк под Петербургом.

Праздник организовывали представители местного яхт-клуба. В кульминации шоу появлялись воднолыжники с фальшфейерами, с яхт зажигали пиротехнику, рассказывает организатор водной части Борис Семенов.

5-tv.ru

Видео: 5-tv.ru

«В те далекие годы, когда организовывался праздник „Алые паруса“ на Сестрорецком Разливе, яхтсмены не могли позволить себе пошить новые паруса, сделать их алыми. В то время швертботы комплектовались парусами из хлопчатобумажной ткани, а после уже были современные лавсановые паруса. Все яхтсмены, которые были задействованы в организации этого праздника, прониклись этим мероприятием — достали хлопчатобумажные паруса, нашли краски для ткани, замочили их, покрасили и получились алые паруса. То есть были белые — стали алые. Вооружили свои шверботы и организовали праздник», — рассказывает яхтсмен сестрорецкого яхт-клуба Дмитрий Суховицкий.

Белый грот (нижний прямой парус.) и алый стаксель (треугольный парус), не из современного лавсана, а простой хлопчатобумажный — таким был парусный комплект швертбота «Мираж». В 90-е на нем закончится советская эпоха «Алых парусов», чтобы в этом тысячелетии праздник удивил зрителей уже совсем иным масштабом.

Новые алые паруса для брига «Россия»

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005-м.

Концертную часть проводили на Дворцовой площади, водную — в акватории Невы. Кульминацией шоу стал 15-минутный проход фрегата «Штандарт», действующей копии первого корабля Балтийского флота, заложенного самим Петром I.

Современные «Алые паруса» — это мультимедийное шоу с участием звезд не только российской, но и мировой эстрады, а также красочным салютом. Кульминация праздника — проход того самого галиота с алыми парусами. Только по Неве идет уже не шхуна «Ленинград».

«Алые паруса» в цифрах: Малоизвестные факты о главном празднике выпускников

Для проведения «Алых парусов» в 2019-м построили бриг «Россия». 18 парусов алого цвета отшивались из облегченных материалов специально для праздника. Размер алых парусов «России» — около 900 квадратных метров, высота борта достигает пяти метров. Высота матч — около 30 метров.

Алые паруса «России» жители города увидели в 2019-м, когда корабль прибыл на набережную лейтенанта Шмидта из Кронштадта. В 2021-м на «России» появились три паруса белого, синего и красного цветов в честь 30-летия российского флага. В 2023-м 24 июня «Россия» будет приветствовать выпускников в пятый раз.