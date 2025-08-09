Звук, пятна и пуговка: как правильно выбрать спелый сладкий арбуз

Фото: 5-tv.ru

Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание при покупке главного летнего хита — арбуза.

Лето — пора сочных овощей, фруктов, а также ягод! Сложно найти человека, который не любит арбуз. Как правильно выбрать в магазине, на рынке или развале спелый, сочный и вкусный плод, выяснил 5-tv.ru.

Цвет мой, зеркальце, скажи

Цвет и полоски у арбуза могут быть разные, в зависимости от сорта. Сама по себе окраска не влияет на вкусовые качества плода, это больше зависит от температуры, при которой выращивали плод. По этой причине астраханские арбузы такие сладкие. Что касается кожуры, то у спелого арбуза она плотная и ее не просто поцарапать.

Звуки спелости

Многие были свидетелями, как старшее поколение, выбирая арбуз, стучит по нему пальцем или кулаком. Но мало кто до конца понимает, зачем это нужно. Эксперты утверждают, что спелый арбуз обладает умеренно-звонким звуком. Очень звонкий, наоборот, говорит, что плод еще не дошел. Глухой — что арбуз перезрел и внутри одна вода.

Пуговка всему голова

Народная примета гласит, что сухой хвостик означает спелость арбуза. Но практика показывает, что он успевает высохнуть, пока плод доставляют до магазина. Эксперты советуют при выборе плода ориентироваться на «пуговку» — место, откуда выходит хвостик. Она должна быть сухой и одеревеневшей. Зеленоватая встречается у незрелых плодов.

Желтое пятно в биографии

Желтое пятно на арбузе у многих вызывает недоумение. Может показаться, что оно появляется у плода на стадии гниения. В действительности оно появляется на тех ягодах, которые провели на солнце достаточное количество времени, и поэтому обладают вкусом. Если же оно неяркое, значит, арбуз пролежал на солнце недолго и не имеет отличительных вкусовых свойств.

Какие арбузы брать нельзя

При гниении на арбузах появляются коричневые пятна. Такие плоды брать ни в коем случае нельзя. Также стоит воздержаться от покупки арбузов со следами ударов — через них в арбуз могли проникнуть вредные вещества. То же самое касается разрезанных ягод. Через нож их могли заразить вредоносными веществами.

Эксперты рекомендуют покупать арбузы у проверенных продавцов. Например, в супермаркете. А перед употреблением бахчевые следует промыть под краном с мылом. Разрезанные плоды хранятся в холодильнике не дольше суток.