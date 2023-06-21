Признан всеми: Какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бал выпускников признавали лучшим в мире несколько авторитетных event-организаций.

Праздник выпускников «Алые паруса» признан многими event-организациями одним из самых зрелищных мероприятий в мире. Организаторы шоу наращивают обороты и ежегодно удивляют зрителей масштабными декорациями, впечатляющим шоу и грандиозным салютом. Это замечают не только гости и зрители, но и жюри авторитетных премий. Какие награды присуждали празднику выпускников «Алые паруса» за годы существования, рассказывает 5-tv.ru.

Global Eventex Awards

Премию учредили в 2009-м. Global Eventex Awards считают «Оскаром» в event-индустрии. Победителей выбирали из 561 заявки из 37 стран. Российский праздник выпускников «Алые паруса — 2020» завоевал пять наград — четыре золота и серебро.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Алые паруса — 2020» стали золотыми лауреатами Global Eventex Awards в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие». Серебро праздник завоевал за прямую трансляцию, которую проводил Пятый канал.

EFEA Awards

Евразийский Ивент Форум учредил премию EFEA Awards в 2015-м. На ней отмечают представителей индустрии, говорят о лучших площадках, организаторах и событиях.

Проект «Алые паруса — 2021» стал победителем международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. Организацию бала выпускников особо отметили победой в номинации «Событие года». Премия EFEA присуждена легендарному выпускному в федеральной категории. При подсчете итогового рейтинга претендентов жюри учитывало количество упоминаний мероприятия в средствах массовой информации.

Награда Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России

В 2021-м Ассоциация высоко оценила проекты Пятого канала в рамках конкурсах «Лучшая event-команда». Членов жюри поразил один из самых зрелищных проектов, при создании которого привлекали лучших специалистов отрасли для создания масштабных декораций и театрализованного шоу.

«Пятый канал уже давно зарекомендовал себя как хедлайнера в ивент-индустрии. У нас уникальная команда профессионалов, которая умеет создавать совершенно разные проекты. Это легендарный бал выпускников „Алые Паруса“, социальный проект „День Ангела“, „Премия АПКиТ“, „Народное караоке“ и многие другие. Все проекты Пятого неоднократно побеждали в значимых российских и международных премиях и конкурсах», — делится пресс-секретарь Пятого канала Маргарита Лебедева.

«МедиаБренд»

Конференция появилась в 2011-м по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. В 2019-м Пятый канал представил 17 работ, среди которых три были связаны с «Алыми парусами».

В номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» сразу два видео, приуроченные к празднику выпускников «Алые паруса — 2019», заняли второе и третье место.

«Событие года»

Главная Национальная премия в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» была основана в 2011-м. Ежегодно в рамках премии выявляют самые прогрессивные и качественные проекты со всей страны, на которые нужно равняться. Одна из главных задач — познакомить общественность с профессионалами, которые создают события.

В экспертный совет премии «Событие года» входят представители крупнейших компаний-заказчиков мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности, признанные мэтры индустрии развлечений и организации массовых мероприятий.

В 2018-м праздник выпускников также становился лауреатом премии, победив в номинациях «Лучшая PR-кампания события» и «Лучшая режиссура и постановка мероприятия». «Алые паруса-2019» стали лучшим «Городским фестивалем года».

BEMA (Best experience marketing awards)

BEMA — ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Она присуждается лучшим проектам, которые прошли открытую защиту, live-презентацию и оценку экспертного совета. В премии принимают участие event- и коммуникационные агентства, крупнейшие организаторы уникальных мероприятий и праздников на территории России и стран СНГ.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В 2018-м петербургский праздник выпускников признали «Лучшим музыкальным событием». Год спустя «Алые паруса» получил серебро в номинации «Лучшее культурное событие» по версии премии BEMA.

Best Event Awards World

Праздник «Алые паруса» не обделили вниманием и жюри авторитетного фестиваля Best Event Awards World. Премия появилась в 2006-м, ее учредила компания ADC Group.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Впервые «Алые паруса» получили награду премии за «Лучшее публичное мероприятие» в 2016-м. В 2019-м праздник выиграл главную награду в номинации «Самое знаковое событие года» и две серебряные награды как »Лучшее музыкальное событие 2019».

«Самый ОК»

Ежегодную премию организовывает социальная сеть «Одноклассники». Пользователи голосуют за лучшие фильмы, сериалы, песни и онлайн-концерты. В 2018-м праздник «Алые паруса» занял второе место в номинации «Онлайн-концерт года»: за мероприятие Пятого канала проголосовали 1,8 миллиона человек. До первенства в премии шоу-феерии не хватило всего 11% голосов.

В 2021-м проект получил второе место в номинации «Трансляция года». Легендарный выпускной набрал 32% голосов. Победители премии получают специальный значок на весь контент своей официальной группы в «Одноклассники» с символикой и памятные статуэтки.

«Рейтинг брендов Санкт-Петербурга»

Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем проекта «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга» в 2019-м. Организатором мероприятия выступила редакция газеты «Деловой Петербург». Бывший главный редактор издания Артемий Смирнов отметил, что «Алые паруса» отличились от своих конкурентов, обойдя даже футбольный клуб «Зенит».

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

«Алые паруса» отличились, на мой взгляд, показав сенсационный результат, обойдя, например, футбольный клуб «Зенит». Предположить, что «Алые паруса» победят «Зенит», я до начала подсчета не мог. Это одно из крутейших достижений. «Алые паруса» — это главное событие в городе, и в номинации событий оно победило с гигантским отрывом», — рассказал он.

«Алые паруса — 2022» пройдут 24 июня. Выпускники и телезрители смогут насладиться концертом на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где выступят лучшие российские звезды. Сразу после — традиционное пиротехническое шоу в акватории Невы. Бриг «Россия» с алыми парусами проплывет по главной водной артерии города под залпы салюта.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые торжество для выпускников состоялось 27 июня 1968-го. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.