Признан всеми: Какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Бал выпускников признавали лучшим в мире несколько авторитетных event-организаций.
Праздник выпускников «Алые паруса» признан многими event-организациями одним из самых зрелищных мероприятий в мире. Организаторы шоу наращивают обороты и ежегодно удивляют зрителей масштабными декорациями, впечатляющим шоу и грандиозным салютом. Это замечают не только гости и зрители, но и жюри авторитетных премий. Какие награды присуждали празднику выпускников «Алые паруса» за годы существования, рассказывает 5-tv.ru.
Global Eventex Awards
Премию учредили в 2009-м. Global Eventex Awards считают «Оскаром» в event-индустрии. Победителей выбирали из 561 заявки из 37 стран. Российский праздник выпускников «Алые паруса — 2020» завоевал пять наград — четыре золота и серебро.
«Алые паруса — 2020» стали золотыми лауреатами Global Eventex Awards в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие». Серебро праздник завоевал за прямую трансляцию, которую проводил Пятый канал.
EFEA Awards
Евразийский Ивент Форум учредил премию EFEA Awards в 2015-м. На ней отмечают представителей индустрии, говорят о лучших площадках, организаторах и событиях.
Проект «Алые паруса — 2021» стал победителем международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. Организацию бала выпускников особо отметили победой в номинации «Событие года». Премия EFEA присуждена легендарному выпускному в федеральной категории. При подсчете итогового рейтинга претендентов жюри учитывало количество упоминаний мероприятия в средствах массовой информации.
Награда Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России
В 2021-м Ассоциация высоко оценила проекты Пятого канала в рамках конкурсах «Лучшая event-команда». Членов жюри поразил один из самых зрелищных проектов, при создании которого привлекали лучших специалистов отрасли для создания масштабных декораций и театрализованного шоу.
«Пятый канал уже давно зарекомендовал себя как хедлайнера в ивент-индустрии. У нас уникальная команда профессионалов, которая умеет создавать совершенно разные проекты. Это легендарный бал выпускников „Алые Паруса“, социальный проект „День Ангела“, „Премия АПКиТ“, „Народное караоке“ и многие другие. Все проекты Пятого неоднократно побеждали в значимых российских и международных премиях и конкурсах», — делится пресс-секретарь Пятого канала Маргарита Лебедева.
«МедиаБренд»
Конференция появилась в 2011-м по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. В 2019-м Пятый канал представил 17 работ, среди которых три были связаны с «Алыми парусами».
В номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» сразу два видео, приуроченные к празднику выпускников «Алые паруса — 2019», заняли второе и третье место.
«Событие года»
Главная Национальная премия в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» была основана в 2011-м. Ежегодно в рамках премии выявляют самые прогрессивные и качественные проекты со всей страны, на которые нужно равняться. Одна из главных задач — познакомить общественность с профессионалами, которые создают события.
В экспертный совет премии «Событие года» входят представители крупнейших компаний-заказчиков мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности, признанные мэтры индустрии развлечений и организации массовых мероприятий.
В 2018-м праздник выпускников также становился лауреатом премии, победив в номинациях «Лучшая PR-кампания события» и «Лучшая режиссура и постановка мероприятия». «Алые паруса-2019» стали лучшим «Городским фестивалем года».
BEMA (Best experience marketing awards)
BEMA — ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Она присуждается лучшим проектам, которые прошли открытую защиту, live-презентацию и оценку экспертного совета. В премии принимают участие event- и коммуникационные агентства, крупнейшие организаторы уникальных мероприятий и праздников на территории России и стран СНГ.
В 2018-м петербургский праздник выпускников признали «Лучшим музыкальным событием». Год спустя «Алые паруса» получил серебро в номинации «Лучшее культурное событие» по версии премии BEMA.
Best Event Awards World
Праздник «Алые паруса» не обделили вниманием и жюри авторитетного фестиваля Best Event Awards World. Премия появилась в 2006-м, ее учредила компания ADC Group.
Впервые «Алые паруса» получили награду премии за «Лучшее публичное мероприятие» в 2016-м. В 2019-м праздник выиграл главную награду в номинации «Самое знаковое событие года» и две серебряные награды как »Лучшее музыкальное событие 2019».
«Самый ОК»
Ежегодную премию организовывает социальная сеть «Одноклассники». Пользователи голосуют за лучшие фильмы, сериалы, песни и онлайн-концерты. В 2018-м праздник «Алые паруса» занял второе место в номинации «Онлайн-концерт года»: за мероприятие Пятого канала проголосовали 1,8 миллиона человек. До первенства в премии шоу-феерии не хватило всего 11% голосов.
В 2021-м проект получил второе место в номинации «Трансляция года». Легендарный выпускной набрал 32% голосов. Победители премии получают специальный значок на весь контент своей официальной группы в «Одноклассники» с символикой и памятные статуэтки.
«Рейтинг брендов Санкт-Петербурга»
Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем проекта «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга» в 2019-м. Организатором мероприятия выступила редакция газеты «Деловой Петербург». Бывший главный редактор издания Артемий Смирнов отметил, что «Алые паруса» отличились от своих конкурентов, обойдя даже футбольный клуб «Зенит».
«Алые паруса» отличились, на мой взгляд, показав сенсационный результат, обойдя, например, футбольный клуб «Зенит». Предположить, что «Алые паруса» победят «Зенит», я до начала подсчета не мог. Это одно из крутейших достижений. «Алые паруса» — это главное событие в городе, и в номинации событий оно победило с гигантским отрывом», — рассказал он.
«Алые паруса — 2022» пройдут 24 июня. Выпускники и телезрители смогут насладиться концертом на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где выступят лучшие российские звезды. Сразу после — традиционное пиротехническое шоу в акватории Невы. Бриг «Россия» с алыми парусами проплывет по главной водной артерии города под залпы салюта.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые торжество для выпускников состоялось 27 июня 1968-го. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.