Первая среди первых: почему Эдита Пьеха и в 85 лет остается королевой российской эстрады

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Народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 июля празднует круглую дату — 85 лет.

За плечами Эдиты Пьехи сотни выступлений и десятки песен, сегодня считающиеся классикой. Но мало кто знает о реальном вкладе певицы в российскую культуру и отечественный шоу-бизнес. 5-tv.ru вспомнил, чем Эдита Пьеха отличалась от своих коллег по советской сцене.

Участвовала в первом советском ВИА

Имя Эдиты Пьехи стало известно благодаря ее участию в вокально-инструментальном ансамбле «Дружба». Коллектив возглавлял будущий муж звезды — Александр Броневицкий. Именно ему принадлежит идея создания ВИА, в рамках которого Пьеха получила всемирную известность. До этого подобного проекта в Стране Советов не было.

Первая исполнительница песен знаковых композиторов

Эдита Пьеха восходила на сцену в период формирования советской эстрады. Певица в числе первых успела поработать с композиторами и авторами, которых сегодня считают классиками. Среди них Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Роберт Рождественский, Игорь Корнелюк и другие.

Первая звезда «железного занавеса»

Эдиту Пьеху любили в СССР за ее «западные» манеры и внешность. Фото: РИА Новости / Михаил Озерский

Одна из ярких черт Эдиты Пьехи, за которую ее полюбили советские слушатели, были ее «западные» манеры. Выступая, артистка создавала ощущение интимной близости со зрителями, не прибегая к пошлости. Вокал звезды звучал родным и знакомым, даже если Эдита пела на иностранном языке. Макияж, одежда и стиль общения сделали из нее настоящую звезду зарождающейся советской эстрады.

Первой стала двигаться по сцене

Эдита Пьеха прославилась не только своим приятным голосом с хрипотцой, но и дерзким по тем временам поведением на сцене. Карьера артистки началась в 50-е, когда исполнители стояли перед зрителями «истуканами». Эдита нарушила эту негласную традицию, взяв со стойки микрофон. В ту эпоху подобное поведение на сцене считалось неприличным.

Первая звезда на «Алых парусах»

На пике популярности «Алых парусов» в СССР там выступила Эдита Пьеха. Фото: Белинский Юрий / ТАСС

Первые «Алые паруса» для ленинградских выпускников провели в 1968-м. В тот год ребята посетили торжественную часть во Дворце пионеров имени Жданова (Ныне — Дворец творчества юных), а затем отправилась веселиться по городу. С каждым годом «Алые паруса» становились все масштабнее. Их пик пришелся на 1971-й, когда концерт провели на Крестовском острове. Там для вчерашних школьников пела сама Эдита Пьеха.