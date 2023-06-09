«Алые паруса»: История кораблей с 1968 года до наших дней

Фото: 5-tv.ru

К выбору корабля — символа главного праздника выпускников всегда подходили с особым вниманием. За всю историю события в алые паруса «облачались» девять суден.

Проход прекрасного брига с алыми парусами — самый эффектный и романтичный момент праздника «Алые паруса», кульминация водно-пиротехнического шоу. Для корабля, исполняющего эту роль, требуются не только красота и масштаб, но и отличная маневренность, а еще — умелая команда с виртуозным капитаном, ведь в акватории Невы с очень переменчивой розой ветров следует появиться секунда в секунду.

В 2023-м проход для выпускников совершит двухмачтовый бриг «Россия», сконструированный специально для торжества. Но за годы существования праздника главную роль бригантины с алыми парусами из повести Александра Грина исполняли самые разные корабли. Чем они были уникальны, читайте в материале 5-tv.ru.

«Металлист» — Первый корабль с алыми парусами

Первым символом праздника мечты стала яхта «Металлист». Специально для нее были заказаны паруса алого цвета. «Одели» яхту Центрального яхт-клуба Ленинграда в ночь накануне праздника. Борт украсили светящимися буквами «Секрет» — так назывался тот самый корабль из повести Александра Грина, на котором Грэй приплыл за Ассоль.

Яхта «Металлист». Фото: архив 5-tv.ru

«Ленинград»

С 1970-го роль галиота «Секрет» исполняла шхуна «Ленинград». Это был немецкий трофейный корабль «Der Seeteufel» (в переводе с немецкого означает «Морской ангел» — Прим.ред.), принадлежавший в 30-х годах графу Феликсу фон Люкнеру — главному немецкому корсару Первой мировой войны.

«Дер Зеетойфель» стал первым немецким судном, совершившим кругосветное плавание. Впрочем, команда корабля ставила перед собой отнюдь не романтические цели. Экипаж состоял в основном из разведчиков и картографов. Под прикрытием кругосветки «Морской ангел» осуществлял сбор информации о портах вероятного противника перед началом войны.

Граф Феликс фон Люкнер и шхуна «Der Seeteufel». Фото: архив 5-tv.ru

После окончания Второй мировой войны страны-победительницы создали военно-морскую комиссию для раздела флота Германии. «Дер Зеетойфель», как военный трофей, был передан Нахимовскому училищу и переименован в «Надежду».

В июле 1956-го шхуну отправили в яхт-клуб Ленинградской военно-морской базы. А через два года — исключили из состава ВМФ и безвозмездно передали детской спортивной школе, где переименовали в «Ленинград». Корабль неоднократно участвовал в съемках советских, российских и зарубежных фильмов, исполняя роли и фрегатов, и морских шхун.

Шхуна «Ленинград» под алыми парусами. Фото: архив 5-tv.ru

Каравелла «Нева»

«Нева», которая участвовала в празднике выпускников «Алые Паруса — 1971» вместе с «Ленинградом», — реплика трехмачтового парусного судна «Санта-Мария». На «Санта-Марии» (а еще на «Пинте» и «Нинье») в 1492-м Христофор Колумб и открыл Новый Свет.

К 1971-му энтузиасты Ленинградского клуба водно-моторных туристов закончили строительство «Невы». И сделали они это собственными силами. Судно «Нева» очень близок по характеристикам к каравелле «Санта-Мария».

Каравелла «Нева». Фото: Олег Пороховников / ТАСС

Шхуна «Кодор»

С 1971 по 1979 год совместно с «Ленинградом» в празднике участвовала трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор», построенная на верфи финского города Турку в 1951-м. Изначально корабль использовали как рыболовецкое судно, но со временем его отдали Ленинградскому мореходному училищу.

Парусник находился в эксплуатации более 30 лет, что было настоящим рекордом для деревянного корабля. С курсантами на борту «Кодор» обошел одиннадцать морей и побывал в водах Атлантического океана. Кроме того, шхуна использовалась при съемках фильмов «В поисках капитана Гранта», «Капитан „Пилигрима“» и «Остров сокровищ».

Шхуна «Кодор». Фото: © РИА Новости / Борис Манушин

Фрегат «Штандарт»

Трижды в акваторию Невы «поздравить» выпускников заходил фрегат «Штандарт» — действующая копия первого корабля Балтийского флота, заложенного по указу Петра I в 1703-м.

Сегодня экипаж «Штандарта» составляют волонтеры, подготовленные перед началом каждого плавания. Летом 2000-го «Штандарт» отправился в первое плавание по маршруту Великого посольства — городам и странам, которые посетил Петр I, обучаясь корабельному ремеслу.

С 2005 по 2007 год «Штандарт» — главный символ «Алых парусов». Именно в 2005-м легендарный праздник «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Фрегат «Штандарт» под алыми парусами в 2006-м. Фото: 5-tv.ru

Трехмачтовый корабль «Мир»

После «Штандарта» роль галиота «Секрет» выполнял учебный трехмачтовый корабль «Мир», построенный на польской верфи в 1987 году. С момента спуска на воду фрегат неоднократно занимал призовые места на самых престижных парусных регатах.

До сих пор «Мир» считается самым быстрым парусником в мире! В 2008-м его появление стало кульминацией самого романтического петербургского праздника — «Алые паруса».

Фрегат «Мир» под алыми парусами в 2008-м. Фото: 5-tv.ru

Шхуна «Юный балтиец»

В 2009-м алые паруса примерила учебная шхуна «Юный балтиец». Это был первый парусник, построенный в России. Он участвовал практически во всех европейских регатах — в Германии, Польше, Голландии, Бельгии, включая знаменитые гонки «Катти Сарк». Показывал и продолжает показывать неплохие результаты.

Шхуна «Юный балтиец» под алыми парусами в 2009-м. Фото: 5-tv.ru

Бриг «Tre Kronor»

С 2010-го по 2018-й включительно в акваторию Невы под алыми парусами заходил бриг «Tre Kronor» (в переводе со шведского «Три короны» — Прим.ред.).

Корабль называют «парусником мира», поскольку строился он на деньги благотворителей и волонтеров из разных стран. Создавались «Три короны» как учебное судно для интернациональной команды моряков. До сих пор бриг регулярно ходит в экологические экспедиции и выступает международным символом сотрудничества.

Бриг «Tre Kronor» под алыми парусами. Фото: 5-tv.ru

В 2009-м бриг победил в крупнейшей регате больших парусных судов «The Tall Ships Races». Именно тогда организаторы праздника «Алые паруса» и обратили внимание на корабль.

Шведская команда во главе с капитаном Алланом Палмером впервые открыла для себя книгу Александра Грина. Моряки прониклись красивой петербургской традицией, и следующие семь лет бриг был главным действующим лицом праздника «Алые паруса». В 2019-м его место занял новый корабль — символ самого романтичного праздника России.

Бриг «Россия»

Организаторы праздника «Алые паруса» решили обзавестись собственным парусником и построили уникальный бриг «Россия» в 2019-м. Во время его строительства использовались новаторские технологии, но конструкторы не забыли и о старинных методах кораблестроения. Известные алые паруса отшивали из облегченных материалов специально для праздника.

Общая площадь парусов брига составляет 900 квадратных метров. Всего развивается 18 парусов. Высота двух мачт корабля составляет 30 метров, чтобы бриг легко проходил через мосты Санкт-Петербурга. При выходе в море ветер может развить скорость брига до 16 узлов — максимальной отметки для сооружений подобного класса.

Бриг «Россия» под алыми парусами в 2019-м. Фото: 5-tv.ru

В 2019-м корабль прибыл из Кронштадта в Санкт-Петербург и пришвартовался на набережной лейтенанта Шмидта. Его увидели гости праздника, оценили масштаб судна и инновационные технологии, использующиеся при конструировании. В назначенный день бриг «Россия» прошел по Неве под пиротехническое шоу.

В 2020-м бриг «Россия» изменил курс прохода, и зрители увидели его только на телеэкранах. В связи с пандемией коронавируса парусник появился в акватории Финского залива и совершил торжественный проход по воде под многотысячные залпы салютов, установленных на Вантовом мосту Западного скоростного диаметра (ЗСД). Через год корабль снова вышел в акваторию Невы, чтобы порадовать выпускников в праздничный вечер. В честь 30-летия государственного флага нос судна украсили три паруса, окрашенные в белый, синий и красный цвета.

В 2023-м бриг «Россия» проводит будущих студентов во взрослую жизнь в пятый раз! Пока организаторы шоу готовят бриг к его фееричному выходу в главную водную артерию Санк-Петербурга, можно посмотреть уникальную 3D-экскурсию. «Прогуляйтесь» по палубе, узнайте размеры и сосчитайте количество алых парусов.

Праздник выпускников «Алые паруса — 2023» пройдет 24 июня. В этом году его проведут в традиционном формате: с музыкой, танцами и незабываемым шоу.