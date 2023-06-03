Оленин день: почему 3 июня нельзя заплетать косу

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Третьего июня верующие чтят память равноапостольной Елены Константинопольской.

Третье июня по церковному календарю — дата почтения памяти святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской.

Житие Елены Константинопольской Равноапостольной

Елена Константинопольская была матерью римского им­пе­ра­тора Кон­стан­тина Великого. Она воспитала сына христианином и значительно повлияла его политику: правитель сделал христианство господствующей религией, прекратил преследование христиан перенес столицу из языческого Рима в Византию, строил новые храмы.

По его воле в царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. Жи­во­тво­ря­щий Крест был чу­дес­ным об­ра­зом об­ре­тен в 326 го­ду. Находясь в Иудее, Елена велела возвести храмы на памятных местах земной жизни Иисуса и Девы Марии. В том числе, именно Елена Константинопольская заложила первую церковь Гроба Господня на месте пещеры, в которой было похоронено тело распятого Спасителя.

Царица воз­вра­ти­лась в Кон­стан­ти­но­поль и вско­ре скон­ча­лась в 327 го­ду. За свои ве­ли­кие за­слу­ги пе­ред цер­ко­вью ца­ри­ца Еле­на име­ну­ет­ся рав­ноап­о­столь­ной.

3 июня — Оленин день

В Оленин день девушки молились святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. Женщины 3 июня ни в коем случае не заплетали волосы. Считалось, если локонов коснется Алена-льносейка, то пряди станут такими же, как лен — мягкими, длинными и светлыми.

В Оленин день было принято сеять яровые злаковые культуры, ячмень и гречку. Если к 3 июня посаженные огурцы уже давали ростки, хозяйкам следовало тайно проволочь ногой старый лапоть от порога дома до огуречных грядок, бросить его там и «заговорить» урожай: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». Они также приговаривали: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы».

На Руси 3 июня также начинали сеять лен и совершали специальные обряды. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре сваренных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки. По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».

Народные приметы 3 июня