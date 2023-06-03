Оленин день: почему 3 июня нельзя заплетать косу
Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша
Третьего июня верующие чтят память равноапостольной Елены Константинопольской.
Третье июня по церковному календарю — дата почтения памяти святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской.
Житие Елены Константинопольской Равноапостольной
Елена Константинопольская была матерью римского императора Константина Великого. Она воспитала сына христианином и значительно повлияла его политику: правитель сделал христианство господствующей религией, прекратил преследование христиан перенес столицу из языческого Рима в Византию, строил новые храмы.
По его воле в царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Иудее, Елена велела возвести храмы на памятных местах земной жизни Иисуса и Девы Марии. В том числе, именно Елена Константинопольская заложила первую церковь Гроба Господня на месте пещеры, в которой было похоронено тело распятого Спасителя.
Царица возвратилась в Константинополь и вскоре скончалась в 327 году. За свои великие заслуги перед церковью царица Елена именуется равноапостольной.
3 июня — Оленин день
В Оленин день девушки молились святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. Женщины 3 июня ни в коем случае не заплетали волосы. Считалось, если локонов коснется Алена-льносейка, то пряди станут такими же, как лен — мягкими, длинными и светлыми.
В Оленин день было принято сеять яровые злаковые культуры, ячмень и гречку. Если к 3 июня посаженные огурцы уже давали ростки, хозяйкам следовало тайно проволочь ногой старый лапоть от порога дома до огуречных грядок, бросить его там и «заговорить» урожай: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». Они также приговаривали: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы».
На Руси 3 июня также начинали сеять лен и совершали специальные обряды. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре сваренных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки. По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».
Народные приметы 3 июня
- В Оленин день ненастно и пошел дождь — осенью будет преобладать такая же погода.
- Дождь затянулся на весь день, и вдобавок идет град, значит, 3 декабря пойдет крупой снег.
- С вечера в небе луна видна в кругу — к непогоде.
- На рябине много цвета — урожай льна будет хорошим, пишет utro.ru.
- Кукушка кукует — к погожим теплым дням.