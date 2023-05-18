Арина Рассадница: почему 18 мая девушкам нельзя ходить в гости

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В день памяти святой Ирины 18 мая запрещалось оставлять на столе грязную посуду и ходить в гости к одиноким родственникам

18 мая Русская православная церковь чтит память мученицы Ирины Македонской. В народе праздник получил название Арина Рассадница.

Житие святой Ирины Македонской

Великомученица Ирина жила в I веке в македонском городе Мигдонии. Она была дочерью местного правителя-язычника Ликиния и до крещения носила имя Пенелопа. Однажды к девушке в окно влетели три птицы — голубь (целомудрие, смирение) с масличной веткой (благодать Божья), орел с венком (высота духа и победа над врагами) и ворон со змеей (гонения, страдания). Наставник-христианин объяснил, что ей суждено стать невестой Христовой.

Девушка приняла крещение от апостола Тимофея, став Ириной. Отцу не понравилось решение дочери, и когда та отказалась вернуться в язычество, приказал связать ее и бросить под копыта разъяренных лошадей. Однако кони не тронули святую, а один из них набросился на правителя, зубами вырвал ему руку по плечо, повалил на землю и стал топтать. Молитвами Ирины Македонской отец чудом исцелился. После этого он с женой и еще около 3 тысяч свидетелей уверовали во Христа.

Новым правителем города назначили язычника Седекию. Он стал угрожать Ирине Македонской расправой за проповедь среди населения. Девушка не подчинилась, и ее бросили в глубокий ров со змеями. Десять дней она пробыла там, но осталась невредима. Ангел снисходил к ней, защищал и приносил пищу.

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Следующий испытанием для святой стала страшная пытка: ее велели распились пилой. К удивлению палача, пилы одна за другой ломались и не причиняли никакого вреда молодой мученице. Наконец, четвертая пила обагрила ее тело кровью. Правитель со смехом сказал: «Где же Бог твой? Если у Него есть сила, пусть Он тебе поможет». Внезапно поднялся вихрь, блеснула молния, ударившая во многих мучителей, раздался гром, и хлынул ливень.

Из всех последующих пыток Ирина Македонская тоже выходила невредимой. Однако даже возмущение народа, изгнание Седекии и назначение другого человека на этот пост не избавили ее от мучений — новый градоначальник тоже пытал деву, а ее стойкость лишь помогала людям принять христианство. В итоге святая продолжила проповедовать в других городах и творить чудеса, исцеляя больных.

В Ефесе Господь открыл ей, что приблизилось время кончины. Тогда святая Ирина вышла за пределы города, перекрестилась и вошла в горную пещеру, попросив сопровождавших ее спутников завалить вход большим камнем. Когда через 4 дня пещеру открыли, ее тела внутри не оказалось.

18 мая — Арина Рассадница или Капустница

В народе святую Ирину прозвали Ариной. Прозвище Рассадница или Капустница она получила, потому что с 15 мая пора начинать высаживать на огороде капустную рассаду, а также огурцы.

Люди говорили: «Три Арины в году живут: Арина — разрой-берега 16 (29) апреля, Арина-рассадница 5 (18) мая, да Арина — журавлиный лет 18 (31) сентября».

Чтобы получить хороший урожай, женщины проводили накануне специальный обряд: выносили в огород надтреснутый горшок, в котором лежала вырванная с корнем крапива и ставили его вверх дном посередине грядки. Это должно было избавить ростки от зависти, нападения, нечисти и проклятья: «чтобы ела она одну крапиву жигучую, чтобы не прикасалась ни к чему взращенному трудом праведным». При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».

В отдельных областях на грядку клали большой камень, накрытый белым платком, чтобы кочан вырос крепким и белым. А девушки водили хороводы, «завивая» вилок.

Что нельзя делать 18 мая

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Одиноким девушкам стоит отложить поход в гости к вдовам или одиноким людям, иначе на долгое время можно остаться незамужней.

Нельзя разводить сплетни, слухи, говорить о других людях неправду — к болезни зубов, и простуде на губах.

Нежелательно готовить блюда из капусты и огурцов — к плохому урожаю.

На обеденном столе нельзя оставлять грязную посуду, особенно на ночь, пишет utro.ru. По поверью, в дом может проникнуть нечистая сила, после чего семейный лад разрушится.

Не нужно жаловаться на свою жизнь, проблемы, судьбу — положение еще больше ухудшится.

Нельзя переступать и перепрыгивать чрез поваленные деревья, которые находятся возле поля, сада, огорода. Такие деревья защищают посевы от нечистой силы. Перешагнув через такое дерево, можно вместе с собой переправить и нечисть.

Что можно делать на Арину Рассадницу

18 мая можно смело заниматься рассадой и копаться в огороде. Такая работа пойдет растениям на пользу.

Во сне, который привиделся в ночь на 18 мая, нужно обратить особое внимание на слова или фразы присутствующих во сне людей. Такие слова могут стать подсказчиками в сложных ситуациях.

Народные приметы на 18 мая