Егорий Вешний или Юрьев день: зачем 6 мая умываться росой

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День памяти Георгия Победоносца называли в народе Егорий Вешний или Юрьев день.

Шестого мая православная церковь чтить память Георгия Победоносца. В народе святого прозвали Егором, а праздник — Егорий Вешний или Юрьев день.

Житие Георгия Победоносца

Георгий Победоносец — христианский святой, особо почитаемый на Руси. В III веке при правлении императора Диоклетиана он пострадал за веру и был отправлен на мучения.

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В течение нескольких дней святой стойко преодолел страшные мучения — его резали острыми железными наконечниками, заставляли бегать в железных ботинках с торчащими гвоздями, травили ядом, закапывали в негашеной извести и избивали воловьими жилами. Ни одно из наказаний чудесным образом не оставило на теле Победоносца никаких следов, а творимые им чудеса привели к Богу десятки людей. В конце концов Георгий был обезглавлен.

6 мая — Егорий Вешний и Юрьев день

Георгий Победоносец в народной традиции получил имя Егория или Юрия. В народном представлении святой выступал как защитник домашнего скота и волчий пастырь. Он отмыкал землю по весне (открывал полевые работы) и выпускал росу на поля. Поэтому и получил прозвище «Вешний», то есть весенний. Праздник считался своеобразным экватором и указывал на календарный рубеж первой половины года.

6 мая в деревнях проводили обряд первого выгона скота, вспахивали первую борозду («В Юрьев день только ленивая соха не выезжает»), катались по траве в «егорьевской или юрьевской росе» — чтобы набраться сил и здоровья, собирали лечебные травы и жгли костры. Совершались ритуалы, чтобы уберечь животных от мора, голода, болезней, хищников или несчастных случаев. Особое отношение выказывалось пастухам: их обязательно кормили яичницей, одаривали деньгами и приговаривали: «На Егория пастуха окачивают, чтобы во все лето не дремал».

Что можно делать на Егория Вешнего

Праздник посвящают земле и домашним животным. Можно смело начинать полевые работы — сажать, копать, поливать. На Руси для хорошего урожая борозды окропляли святой водой.

Хозяева уделяют много внимания домашней скотине: чистят, моют, гладят, сытно кормят.

Что нельзя делать в Юрьев день

Праздник накладывает запрет на любое плохое отношение к животным. Поэтому 6 мая нельзя ходить на охоту, убивать или бить животных, а также употреблять в течение дня мясо. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки.

Нельзя ссориться или громко, эмоционально спорить о чем-нибудь — можно попасть под молнию в грозу, пишет utro.ru.

Нельзя устраивать шумные посиделки, поскольку 6 мая поминали погибших в бою воинов.

Народные приметы на 6 мая