«Противостоять очень сложно»: Что делать при землетрясении?

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Эксперт по выживанию рассказал, что делать в случае землетрясения.

Ученые ежедневно мониторят шансы на угрозу возникновения землетрясения. Однако даже с учетом новейших технологий стихия может пробудиться неожиданно, в том числе для высоких лбов. 5-tv.ru спросил у эксперта по выживанию Олега Гегельского, что надо делать при землетрясении, чтобы остаться в живых.

Олег Гегельский

Эксперт по выживанию

Как выжить при землетрясении?

Во время землетрясении важно не паниковать и рационально оценивать обстановку. Затем попытайтесь покинуть место происшествия. Предсказать такое события непрофессионалу трудно, но есть вещи, которые могут предупредить о грядущей опасности.

Если вы слышите низкочастотный звук или заметили легкую рябь на поверхности напитка в стакане, скорее всего, грядет ненастье. Часто случается, что толчки при землетрясении легкие. Однако в какой-то момент их мощь может увеличиться, рост сейсмической опасности эксперты определяют по шкале Рихтера.

«Города исчезают в последние минуты, секунды, надо сказать, все рушится. Это катастрофа, которой противостоять очень сложно», — пояснил эксперт по выживанию Олег Гегельский.

Для выживания в землетрясении необходимо не паниковать и удалиться от катастрофы. Если сделать этого не удалось, держитесь несущих стен и дверных проемов. Велика вероятность, что они устоят. Не стойте рядом с мебелью. При землетрясении она может упасть прямо на вас.

Лучше всего при землетрясении залечь в ванну. Они изготавливаются из прочного пластика, чугуна или металла и могут спасти вам жизнь, пока дом рушится. Но для большей безопасности вам следует разместиться в ванной определенным образом.

«В ванной нужно лежать лицом вниз, закрыв кистями, ладонями рук шею — одной кистью закрываем. Второй кистью руки закрываем затылочную часть. И предплечье сводим таким образом, чтобы они закрывали еще и височные доли черепа», — рассказал эксперт по выживанию.

Если у вас есть шанс выбраться из здания, спускайтесь по лестницам, а не на лифте. В случае ЧП они блокируются, что для оказавшихся там во время катастрофы людей может означать верную погибель. Оказавшись снаружи, удалитесь от зданий. Бегите на открытую местность, но будьте осторожны с водоемами. При землетрясениях уровень воды в них значительно подняться. Главное: спешите удалиться от высокоэтажной постройки.

«Строение, хоть жилое, хоть техническое, этажностью десять, 15, 20 этажей. И вот оно валится на бок. При этом свалиться оно может в любом направлении», — пояснил эксперт по выживанию.

По словам эксперта, предсказать траекторию падения невозможно. На стороне человека в таких случаях скорость реакции и умение анализировать сложившуюся обстановку.

«Треугольник жизни»

Спасатель из США Дуг Копп создал концепцию треугольника жизни для выживания при землетрясении. Согласно этой теории, вертикальные стойки при таком явлении рушатся не так быстро, как горизонтальные. Эксперт считает, что для выживания при землетрясении необходимо соорудить вокруг и над собой вертикальную крышу. Затем принять позу эмбриона. Это поможет смягчить последствия от разрушений для тех, кто оказался внутри здания на момент катастрофы.

Копп рекомендует прятаться от землетрясения в деревянных домах, потому что при их разрушении шанс выжить выше, чем в каменных или бетонных. Эксперт рекомендует не стоять в дверных проемах и на ступеньках. По возможности переждите бурю у наружных стен.

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