Фомаида Медуница 26 апреля: что можно и нельзя делать
Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
В день памяти святой Фомаиды, прозванной Медуницей, готовили отвар из целебного растения.
Православная церковь 26 апреля чтит память святой Фомаиды Александрийской (Египетской).
Житие Фомаиды Александрийской
Святая Фомаида родилась в V веке в городе Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В 15 лет девушку выдали замуж за рыболова. Молодые супруги жили в семье родителей мужа.
Однажды ночью, когда сын отправился на рыбалку, свекор стал домогаться до Фомаиды, а когда та попыталась увещевать его о греховности таких желаний, обезумел и рассек девушку мечом на две части. Мужчину тут же настигла кара за содеянное: он ослеп и не смог убежать. По велению преподобного Даниила тело Фомаиды похоронили в ближайшем Октодекадском монастыре. Возле могилы ее стали происходить чудеса — святая помогала инокам избавляться от плотских желаний и освобождаться от страстей. Впоследствии мощи мученицы были перенесены в Константинополь.
26 апреля — Фомаида Медуница
В народе мученицу прозвали Медуницей. По поверью, это многолетнее растение наполняется целебной силой именно 26 апреля. Собирать молодые ростки отправлялась самая старшая женщина в семье. Отвар из медуницы, которую также называли Легочницей, использовали как действенное средство против кашля, простуды и воспаления легких.
На Руси в этот день молились святой об избавлении от блудного греха и других одолевающих страстей.
Что можно делать на праздник Медуницы
Желательно побыть на природе — совершить прогулку в парке или лесу. Уехать за город подышать свежим воздухом, помыться в бане.
Традиционно на Фомаиду готовили щавелевые щи или просто салат со свежим щавелем.
Что нельзя делать 26 апреля
Нельзя плохо относиться к женщинам, спорить с ними, предавать или обижать. При этом нельзя засматриваться на противоположный пол — долго придется мучиться от неразделенной любви и проблем в личной жизни.
Нежелательно отправляться в командировку или путешествие — в дальней дороге возникнут непредвиденные сложности.
Крупную покупку лучше отложить на другой день. Приобретенная вещь может быстро сломаться или разонравиться.
Второе название праздника — Заячьи именины. Поэтому нельзя отправляться на охоту или вредить животным.
Поход в гости или приглашение к себе лучше отложить на потом, иначе посиделки не заладятся.
Народные приметы на 26 апреля
- Звездная ночь — к урожайному году.
- Распустился дуб — лето будет жарким. Если на дереве осталось много желудей, то год порадует урожайностью, а зима будет холодной.
- Расцвел первоцвет — больше не будет холодов.
- Громко кукует кукушка — последующие дни погода будет теплой.