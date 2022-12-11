Вечная память: Кто из зарубежных звезд умер в 2022 году

Фото: www.globallookpress.com / Erlend Staub, via www.imago-imago-images.de

Ежегодно из жизни уходят мировые деятели культуры и искусства, звезды кино и спорта. И 2022-й год также не стал исключением.

Чью жизнь из зарубежных знаменитостей унес этот год, вспоминает 5-tv.ru.

Королева Елизавета II

Фото: www.globallokpress.com / Pool.

Елизавета II не должна была становиться королевой. Ее судьбу решили внезапная смерть отца и отказ его брата от престола ради брака с любимой женщиной. На протяжении всего своего 70-летнего правления королева проявляла свой характер. В годы Второй мировой войны она стала механиком и даже научилась водить машину. А ее коронацию транслировали по телевидению — немыслимо для векового таинства! Однако народ свою королеву любил. А для других стран Елизавета II стала символом британской короны и стабильности.

Елизавета II правила на протяжении семи десятилетий, занимая пост монарха дольше остальных предшественников. За время ее правления в Великобритании сменилось 15 премьер-министров. В их числе были такие политики как Уинстон Черчилль и Маргарет Тетчер. Сегодня британцы называют этот период золотой эпохой для своей страны.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в кругу семьи. Новость о смерти, по словам премьер-министра страны Лиз Трасс, стала настоящим шоком для британцев. Последние несколько лет монарх жаловался на трудности в самостоятельном передвижении и плохое самочувствие.

Питер Богданович

Питер Богданович — представитель Нового Голливуда. Фото:www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Питер Богданович с детства «болел» кинематографом. В год он просматривал до 400 фильмов. Собственный путь в кино он начал как журналист, затем написал несколько сценариев. Признание Богданович получил в 1971-м после выхода фильма «Последний киносеанс», поставленный им по собственному сценарию. Критики называли его, 32-летнего кинодела, вундеркиндом. А сама кинолента попала в национальный реестр фильмов США. Питер Богданович вошел в историю кинематографа как один из выдающихся режиссеров. 82-летнего режиссера не стало зимой 2022-го от осложнений болезни Паркинсона.

Нино Черрути

Нино Черрути не хотел становиться во главе фабрики отца. Фото:www.globallookpress / mago stock& people via www.imago/www.imago-images.de

Нино Черрути попал в бизнес в 50-е. Ему пришлось занять место главы фабрики по производству шерстяных тканей, ранее принадлежавшей его отцу. Молодой человек нехотя бросил журфак, возглавив предприятие. Нино изменил курс компании, заявив, что теперь она будет производить мужские костюмы. И не прогадал. Он превратил завод в бренд. Одежду от Cerruti полюбили во всем мире. Ее носил Джек Николсон в «Иствикских ведьмах», Ричард Гир в «Красотке» и Шерон Стоун в «Основном инстинкте». 91-летнего модельера не стало зимой 2022-го из-за осложнений после операции.

Гаспар Ульель

Кадр из фильма «Замкнутый круг», реж. Лоран Тюэль, 2009 год. Фото:www.globallookpress.com / FSN-B/www.filmstills.net

Гаспар Ульель с детства мечтал стать режиссером, но прославился он как актер. Ульельдебютировал в кино в 12 лет, сыграв в короткометражке «Прозвище». Юношу заметили и на него посыпались предложения о новых съемках. Славу ему принесла главная роль в ленте «Ганнибал Лектор: Восхождение». Затем последовали фильмы «Париж, я люблю тебя» и «Сен Лоран. Стиль — это я». Ульеля не покидали мечты о режиссуре, но воплотить их в жизнь ему не удалось. Актера не стало зимой 2022-го. На горнолыжном курорте он столкнулся с другим лыжником и потерял сознание. Звезду экстренно госпитализировали, но спасти 37-летнего Гаспара не удалось.

Луи Андерсон

Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Луи Андерсен — известный в США комик, полюбившийся россиянам после мультсериала «Жизнь с Луи». По признанию артиста, это полуавтобиографический проект. В нем действительно частично показана жизнь юмориста. Однако сюжет смягчили, чтобы сериал можно было бы смотреть семьей. В России он транслировался в течение десяти лет — дольше, чем где бы то ни было. Весть о кончине 68-летнего Луи Андерсона стала шоком для его поклонников по всему миру. Артист умер зимой 2022-го из-за рака крови.

Мадлен Олбрайт

Мадлет Олбрайт прославилась «говорящими» брошками и железным характером. Фото:www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Мадлен Олбрайт застала Вторую мировую войну и приход ко власти коммунистов в Югославии в 1948-м. Чтобы избежать наказания за свои демократические взгляды, отец Мадлен переехал с семьей в США. Там она отучилась на политолога, а позже стала первой женщиной госсекретарем в США. Олбрайт прославилась жесткой внешней политикой. Мадлен участвовала в определении целей для бомбежек Югославии силами НАТО. Свои позиции и взгляды она выражала в брошках. Считается, что в них она вкладывала особый смысл. На встречу с Нельсоном Манделой политик надела брошь в виде зебры. Российских представителей она однажды встретила с брошью в виде жука, до этого спецслужбы США нашли в зале заседаний «жучок». Мадлен умерла зимой 2022-года из-за онкологии на 85-м году жизни.