Зачем просить прощения в Прощеное воскресенье и как это сделать
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В Прощеное воскресенье принято примиряться со всеми людьми перед началом Великого поста.
Весной в Прощеное воскресенье люди по сложившейся традиции просят друг у друга прощения и забывают обиды.
В этот день многие с удовольствием обмениваются сообщениями: «Прошу у вас прощения в святое воскресенье», порой не задумываясь, какой глубокий смысл несет в себе этот день и насколько действительно важно отпустить обиды и попросить прощения.
Какого числа Прощеное воскресенье в 2024
Прощеное воскресенье не имеет четкой даты и каждый год выпадает на разные числа. Многие путаются, когда именно наступает Прощеное воскресенье. Легче всего запомнить следующий образом: Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста.
Таким образом, если знать дату празднования Пасхи в текущем году, можно самостоятельно вычислить, какого числа будет Прощеное воскресенье — для этого нужно отсчитать ровно семь недель.
В 2024 году Прощеное воскресенье выпадает на 17 марта.
Зачем просить прощения перед Великим постом
Для многих людей Великий пост в первую очередь ассоциируется со строгой диетой. Ограничения действительно присутствуют, однако отказ от привычной пищи — это далеко не самое главное, что должен соблюдать каждый верующий.
Пост — это в первую очередь период очищения души, которое достигается путем усмирения плоти, контроля над эмоциями, изменения мыслей и, конечно же, прощения обид. Без следования данным предписаниям любой пост действительно сведется просто к воздержанию от большого перечня блюд и продуктов и практически не будет иметь никакого отношения к религии.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил:
«Это [прощение] необходимо нам, если мы хотим жить с Господом и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если не будет в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни. <…> Но для этого нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним».
Прощеное воскресенье служит некой проверкой — готов ли верующий к серьезной работе над собой, легко ли ему простить родственников, друзей и коллег и самому попросить прощения у них.
Если задача не вызывает внутренних противоречий, то во время поста человек не будет «пожирать» других негативными эмоциями (как правило, легкий голод и смена привычного ритма жизни способны в достаточной мере подкосить поведение даже самых веселых знакомых).
Если простить тяжело, значит, нужно как следует поработать над своей гордыней и быть готовым к тому, что в течение следующий сорока дней могут возникнуть разнообразные раздражающие ситуации. Но в любом случае стремление очиститься от обид пойдет на пользу и поможет в будущем усмирять страсти.
В народе издавна считалось, что правильное намерение и стремление к Богу требуется доказать делом — простить близким и чужим все неприятные моменты, а также попросить прощения самому, чтобы помочь другим также избавиться от обид. После веселой Масленицы и совместного времяпровождения всей деревней Прощеное воскресенье проходило как по маслу. Даже далекие от религии люди с удовольствием взяли в привычку участвовать в обряде прощения.
Прощеное воскресенье также несет в себе важное напоминание христианам о том, что как бы мы ни были различны в жизни, в духовном плане все едины, все рано или поздно за грехи предстанем на суде перед Богом, а значит, и не нам судить, кто прав и виноват. Любой совершает ошибки и может провиниться, все находятся в равном положении, а значит, и судить о чужих поступках не нам и носить обиду внутри нет смысла. С этого и начинается очищение души и один из важных уроков Великого поста.
Когда начали праздновать Прощеное воскресенье — краткая история
Прощеное воскресенье появилось более шестнадцати столетий назад. Традиция просить прощения перед христианским постом восходит к V–VI векам.
Египетские монахи почти все сорок дней поста проводили в одиночестве и аскезе, уходя за пределы монастыря или города в пустыню. Это было действительно сложное испытание, поэтому многие иноки не возвращались обратно к Страстной седмице.
Поэтому перед началом поста монахи стали прощаться друг с другом и просить прощения на случай, если больше не увидятся. В каком-то смысле это было и Прощеное, и одновременно Прощальное воскресенье. Традиция закрепилась и была со временем перенята в других монастырях, а потом и среди мирян.
Как просить прощения и у кого
В последний день масленичной недели принято, встретившись со знакомым на улице, сказать ему: «Прости меня!» и услышать в ответ: «Бог простит, и я прощаю». Допустимо просто сказать: «Бог простит».
Обычно такими фразами обмениваются по пути на воскресную церковную службу или уже после нее, возвращаясь домой. В современных реалиях можно позвонить или обменяться сообщениями. Если есть возможность, не лишним будет в последний день перед постом сходить в гости к родственникам. Поводом для встречи можно в шутку назвать желание помочь доесть блины в последний день перед постом.
В Прощеное воскресенье в храмах в назидание читают сроки Евангелия от Матфея:
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).
В церквях вечером совершается вседневная вечерня с чином прощения, по окончании которой настоятель по окончании вечерни совершает земные поклоны и испрашивает прощения у клира и прихожан, а те отвечают ему также земным поклоном. Затем все присутствующие по одному подходят к настоятелю и просят у него прощения.
Как же все-таки просить прощения по всем правилам?
- Лучшим и наиболее правильным вариантом будет сделать это при личной встрече и попросить прощения вслух. Не стоит стесняться нахлынувших эмоций или реакции собеседника. И вы, и он можете быть не готовы к этой ситуации. Из-за этого не стоит отказываться от задуманного. Спустя время обоим станет легче от произнесенных и услышанных слов.
- Правильнее всего будет попросить прощения после литургии, а не с самого утра.
- Вовсе необязательно называть конкретно событие, за которое вы просите прощения.
- Многие стесняются просить прощения, но это не повод отказываться от идеи. В Прощеное воскресенье, наоборот, пересильте свое смущение и поговорите с человеком.
- В Прощеное воскресенье желательно употреблять фразу «Прости», а не «Извини». В первом случае вы попросите отказаться от негативных эмоций по отношению к вам, в том числе обиды (признавая, что вы вольно или невольно сделали собеседнику больно), а во втором — избавить вас от вины (по причине ряда обстоятельств, то есть сделать вас невиновным в содеянном).
- Если встреча по ряду причин невозможна, воспользуйтесь телефоном или мессенджером. Правда, тут есть важный момент: не стоит делать массовую однотипную рассылку всем знакомым в попытке охватить как можно больше человек. Главное — искренность.
- Если контакты утеряны, прощения попросить все равно стоит. Неважно, где сейчас этот человек и жив ли он вообще. Ведь не зря в Прощеное воскресенье принято посещать кладбище и поминать усопших. Вспомните об этом человеке, помолитесь за него, обратитесь к Богу и от всего сердца попросите прощения.
- Важный момент: если вы просите прощения за поступок давно минувших лет и по этой причине не знаете, где находится ваш знакомый, правильным шагом будет исповедоваться в храме.
- Даже если у вас хорошие отношения со всеми родственниками и друзьями, все равно стоит попросить у них прощения. Ведь бывают как вольные обиды, так и невольные, о которых вы можете не подозревать.
- Что делать, если вас отказались простить? Отнестись с пониманием. Нежелание отпустить обиду останется на совести собеседника. Вы поступили искренне, облегчили душу, а отказавший вам принял сегодня вес обиды в двукратном размере.
- Можно ли мысленно попросить прощения? В этом есть некое лукавство. Человек не будет знать, что вы просите прощения, поэтому ни ему, ни вам легче не станет.
- Нужно ли просить прощения у неверующих? Обычно, задавая такой вопрос, люди боятся попасть в неловкую ситуацию, где оба будут расстроены поведением друг друга. Один может счесть такой подход смешным, а другой огорчиться, что его не воспринимают серьезно. Здесь стоит помнить, что Прощеное воскресенье — это последний день народного праздника, который зародился задолго до христианства. Подайте свое желание попросить прощения именно как народную традицию, и помогите друг другу облегчить душу.