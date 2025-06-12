Как выжить в авиакатастрофе?

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов о выживании и при авиакрушении

Фото, видео: Кадр из сериала «Остаться в живых», реж. Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс, 2004 год. Фото: «Кинопоиск»; www.globallookpress.com / kati, Jochen Tack, Bernhard Schmerl, Pravda Komsomolskaya, Jens Büttner; Depositphotos / kasto, nelyninell, smaglov, samwordley@gmail.com, dell640

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Что всегда надо иметь в ручной клади? Как обезопасить себя от травм при падении самолета?

Авиакатастрофу не предугадаешь и заранее к ней не приготовишься. Однако есть правила, которые помогут обезопасить себя от травм при падении воздушного судна. 5-tv.ru узнал у эксперта по выживанию Эдуарда Халилова как вести себя при крушении самолета, чтобы повысить шансы на жизнь.

Эдуард Халилов

Эксперт по выживанию

Как правильно сесть в падающем самолете?

Мало кто на борту самолета вслушивается в объяснения бортпроводников о технике безопасности при аварийной ситуации. Однако эти люди лучше многих знают, как повысить шансы пассажиров на выживание. Для начала важно правильно сгруппироваться.

«Человек должен быть в обуви, человек должен сгруппироваться. Потому что, скорее всего, будет сильный удар и можно просто удариться головой о переднее сидение, о заднее, о соседних людей», — рассказал специалист по выживанию Эдуард Халилов.

Эксперт напоминает, что в процессе эвакуации не стоит беспокоиться о ценных вещах. Ваша первоочередная задача — покинуть упавший авиалайнер через аварийные выходы. Они находятся по бокам самолета, а также в хвосте и в носу.

В самолете не стоит разуваться. Globallookpress.com / Frank Röder

Что брать с собой на случай авиакатастрофы?

Предугадать, чем закончится путешествие по воздуху — невозможно. Однако к катастрофе можно подготовиться. Для этого достаточно взять с собой несколько вещей.

«В ручной клади я всегда рекомендую иметь что-то теплое из одежды. Это может быть флисовая кофта, это может быть легкая пуховая куртка, это может быть просто какой-то свитер, какая-то толстовка», — пояснил специалист.

Эксперт напоминает, что замерзнуть возможно и под кондиционером. А самолет может упасть в местах с прохладным климатом. Кроме теплых вещей, полезно иметь в ручной клади бутылку питьевой воды (В самолет разрешено брать до 100 мл воды. — Прим. ред.), питательные батончики и пауэрбанк.

«Если у вас есть телефон, то вы сможете при помощи телефона вызвать помощь. Вы сможете сориентироваться. Потому что многие люди закачивают оффлайн-карты. И если есть связь, то и онлайн-карты тоже вам могут помочь», — напомнил специалист по выживанию Эдуард Халилов.

В ручной клади всегда должна быть вода и еда типа батончиков. Globallookpress.com / kati

Эксперт напоминает, что, помимо связи, телефон имеет множество полезных в экстремальных условиях функций. Фонарик, онлайн- и офлайн-карты. По ним будет просто сориентироваться. Однако покидать место крушения, чтобы самостоятельно отыскать помощь, не рекомендуется. Правильнее всего оставаться на месте и дожидаться спасателей.

«Ну и, конечно, я еще рекомендую иметь зажигалку даже если человек не курит. Чтобы у него была возможность развести огонь и согреться. Опять, если мы рассматриваем крушение где-то вдалеке, человек выжил и огонь его спасет — поможет подать сигнал бедствия», — рассказал специалист.

Кроме теплой одежды, воды, еды (На борт разрешено проносить конфеты, плитки шоколада, — Прим. ред) и источника тепла, необходимо иметь при себе аптечку. Достаточно будет положить туда небольшие бинты, лекарства от головной боли, от расстройства желудка, антигистаминное и лейкопластырь. Сюда же нужно вложить спасательное одеяло.

Тем не менее правила перевоза лекарственных препаратов в каждой страны свои. Ознакомиться с ними можно на официальных сайтах таможни или уточнить в консульстве. Рецепт на медикаменты должен быть на русском и английском языках. Это касается психотропных и сильнодействующих средств.

Что сперва надо сделать при падении самолета?

Если вы очнулись на месте аварии, первым делом осмотрите себя на предмет ран, переломов и ушибов. Убедитесь, не угрожает ли вам опасность — взрыв, падение с высоты или дикие животные. После этого проверьте, не нуждается ли кто-то еще в вашей помощи.

«Если есть люди, которым нужна помощь, эту помощь оказать. Если есть возможность раздобыть что-то теплое (одежда, пледы, одеяла), то обязательно это дать, чтобы человек не замерз. Если есть возможность взять воду, медикаменты, фонари — тоже это взять», — пояснил эксперт.

Первое, что надо сделать после падения самолета — осмотреть себя на предмет травм. Кадр из сериала «Остаться в живых», реж. Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс, 2004 год. Фото: «Кинопоиск»

Ожидайте прибытия спасателей. Не отходите далеко от места аварии, чтобы не упустить приезд медиков и транспорта.

Куда звонить, если ты попал в авиакатастрофу?

В художественных фильмах об авиакатастрофах герои порой не знают, куда конкретно упал их самолет. Эдуард Халилов напоминает, что место крушения можно вычислить, вспомнив, над какой территорией летел авиалайнер перед аварией. А вот номера служб спасения во всех странах разные.

В России службы экстренного реагирования, то есть пожарные, спасатели, сотрудники газовой сети, доступны по номеру 112. В США до Службы спасения можно дозвониться по номеру 911. Однако эксперт напоминает, что этого, скорее всего, не понадобится, потому что информация о крушении быстро дойдет до руководителя полетов.

Номер спецслужб экстренного реагирования в России — это 112. Globallookpress.com / Florian Kopp

«Раньше, конечно, все было гораздо сложнее. Сейчас, если самолет падает, если корабль тонет, всегда подается сигнал бедствия. Руководители полетов все видят, что произошло, и сразу же отправляется группа спасения», — объяснил специалист по выживанию Эдуард Халилов.

Эксперт напомнил, что главная задача потерпевших крушение — это держаться за выживание и дождаться прибытия спасателей. Их появление может занять один-два дня.