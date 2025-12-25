Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее ее госпитализировали во время траурной церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

В возрасте 83 лет скончалась народная артистка РФ, актриса театра и кино Вера Алентова. Ранее ее госпитализировали во время траурной церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрисе внезапно стало плохо прямо во время мероприятия, из-за чего ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Самостоятельно покинуть зал она не смогла, поэтому сотрудники театра оперативно организовали эвакуацию и передали актрису врачам. О причинах недомогания и ее текущем состоянии официальной информации пока нет.

Вера Быкова (позже взяла фамилию матери Алентова. — Прим. ред.) родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области в актерской семье. Отец умер, когда девочке было три года, после чего мать приняла решение переехать на Украину — в городе Кривой Рог прошли школьные годы будущей артистки.

Получив начальное образование, поступала в медицинский институт в Барнауле, параллельно работая во вспомогательном составе театра, где служила ее мама. Родительница, оценив талант дочери, предложила ей отправиться в столицу и стать профессиональной актрисой.

В Москве Алентова была принята в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького, руководителем ее курса был заслуженный артист РСФСР Василий Марков. До этого в течение года трудилась на Барнаульском меланжевом комбинате в качестве чернорабочей.

Антон Новодережкин/ТАСС

История профессионального успеха Алентовой этим аспектом очень напоминает судьбу ее героини Катерины из фильма «Москва слезам не верит». У нее не было именитой родни, могущественных протеже — лишь благодаря целеустремленности и упорному труду она сделала головокружительную карьеру.

На втором курсе актриса вышла замуж за сокурсника Владимира Меньшова. Молодожены отпраздновали свадьбу на последние 20 рублей. Их хватило на угощение и пару фотографий. Первые несколько лет семья скиталась по общежитиям. В 1969-м на свет появилась их дочь Юлия, после чего семье выделили квартиру.

В этот период актриса поменяла фамилию с Быковой на девичью фамилию матери — Алентова. Наследница, к слову, последовала по стопам матери, она также успешна в роли телеведущей.

Антон Новодережкин/ТАСС

В 1965 году, после окончания Школы-студии, Вера Алентова поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. Спектакли с ее участием пользовались большим успехом у зрителя.

Постановка Бориса Равенских «Шоколадного солдатика» по Бернарду Шоу прошла в театре более 300 раз — и всегда срывала овации. Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме «Дни летные». Позже актриса сыграла в одном из первых в СССР сериале «Такая короткая долгая жизнь».

Настоящую звезду Союза и не только из Веры Алентовой сделала картина «Москва слезам не верит» — вторая по счету режиссерская работа ее супруга Владимира Меньшова. Фильм о судьбе трех подруг, простых девчонок-провинциалок, ищущих свое счастье в недружелюбной столице, получил множество наград, в том числе премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Картину купили для проката более 100 государств.

О том, что фильм стал лауреатом премии «Оскар», сообщили в новостях 1 апреля 1981 года. Многие, в том числе и сам Меньшов, посчитали это розыгрышем. Режиссера даже не выпустили из страны, чтобы он лично мог получить награду. Вместо него приз забрал атташе по культуре советского посольства — в США посчитали, что отдали «Оскара» сотруднику КГБ.

Фотохроника ТАСС

После оглушительного успеха «Москвы…» были «Время желаний», где Алентова сыграла в дуэте с легендарным Анатолием Папановым, потом «Завтра была война», «Зависть богов» и многие другие известные работы. Вместе с супругом актриса шутила в незабвенном фарсе «Ширли-Мырли», вместе с дочерью — в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя».

С 1966 года Вера Валентиновна являлась членом Союза театральных деятелей, с 1980 года — членом Союза кинематографистов. В 1993 году назначена президентом Благотворительного федерального фонда социальной защиты членов СТД Российской Федерации. Алентова также была академиком Российской академии киноискусств.