Зеленые святки: что можно и нельзя делать в Троицкую неделю с 5 по 11 июня

Фото: Depositphotos / GeneralSky

Особые дни, именуемые Троицкой, Железной или Русальной неделей, а также Зелеными святками, длятся семь день после праздника святой Троицы.

Троица — один из самых значимых христианских праздников, символизирующий единение Отца, Сына и Святого Духа. Фиксированной даты он не имеет и привязан к празднованию Пасхи.

Так, в 2023 году Троица выпала на 4 июня, а особая неделя после нее продлится с 5 по 11 июня. В православии эти дни так и называют — Троицкой неделей.

В народе же данный период имеет несколько названий: Зеленые святки, Русальная или Железная неделя. Издавна эти дни были связаны со многими поверьями, запретами и приметами.

Что можно делать на Троицкую неделю или седмицу 2023

Начинается Троицкая неделя с Духова дня. Считается, что в первый день Святой Дух может предстать перед любым мирянином в разных образах, а в храмах проводят торжественные литургии и читают особые молитвы.

В Духов день желательно посетить святой источник, искупаться или набрать воды, которая в первый день Зеленых святок обретает особые свойства. Также считалось, что дни после Троицы нужно проводить за обыденными делами, ходить в гости и устраивать домашние посиделки.

В воспоминание о словах Христа. Дух Святой явился к людям через разные образы. Но не в виде грозных громовых раскатов, суровых кар, а с дуновением ветра, чистой водой, языками пламени. Об этом важно помнить во время Троицкой седмицы и в любые другие дни.

Значение праздника Троицы настолько велико, что некоторые сравнивают его с Пасхой. Торжество православных в этот день связано с тем, что людям открылась Третья Ипостась Господа — Святой Дух. Нисхождение Духа Святого — это Великий подарок Господа. Именно благодаря явлению Духа в виде языков пламени апостолам они обрели дар говорения на языках. Это помогло им принести учение Христа в мир. Благодаря ему мы знаем о Спасении и о событиях Нового Завета.

Троицкую седмицу называют сплошной: на неделе допускается не поститься в среду и пятницу. Строгих указаний насчет поста на Зеленые святки нет. При этом причащаться на Троицкую седмицу можно.

При этом Церковь предписывает ограничивать прием пищи после полуночи. Считается, что Троицкая седмица помогает собраться с силами для Петрова поста.

Многие украшают дома ветками березы в знак прообраза грядущей жизни в Царствие Небесном. Это вполне допускается, если украшающие не вкладывают в это действие магический смысл и не поддаются суевериям. Ведь такой обычай имеет только символическое значение.

В Троицкую седмицу лучше всего помолиться перед иконой Святой Троицы. Подготовиться к Петрову посту и помнить о том, что суть праздника не в употреблении вкусной пищи, а в единении с Богом.

Что нельзя делать на Троицкую неделю 2023

В народе верили, что посаженные в Троицкую неделю растения и семена пропадут. Считалось, что они попадают не в плодородную почву, а в металл. Отсюда одно из названий недели после Троицы — Железная. Поверье также гласило, что в течение семи дней после Троицы у земли длятся именины, поэтому в этот период ее нельзя беспокоить, например, рыхлить или копать, а нужно только оберегать и преподносить ей дары. Иначе земля может обидеться и не дать богатый урожай.

Согласно еще одному поверью, в Троицкую неделю активизируются русалки, которые могут уничтожить все посаженные растения. Зато урожай тех, кто не работал в данный период в огороде, они будут оберегать. Поэтому дни после Троицы называли еще Русальной неделей. Кроме земледельческих работ, запреты в Троцкую неделю распространяются на тяжелый физический труд.

Троицкую седмицу люди часто путают с неким весенним вариантом Масленицы, поскольку у древнего праздника языческие корни, его называют Зелеными святками. Считается, что сразу после Троицкой седмицы начнется жаркое лето, а весна уступит свои права. Такой подход не имеет ничего общего с истинным церковным смыслом Троицкой недели, поэтому Церковь выступает против соблюдения языческих обрядов, в том числе гаданий.