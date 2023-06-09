Федора Домовница: как 9 июня задобрить домового

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Многие приметы и суеверия 9 июня связаны с жилищем и его хранителем.

Православные христиане 9 июня чтут память святой Феодоры Александрийской.

Житие святой Феодоры Александрийской

Дева Фе­о­до­ра жила в III–IV веках в Александрии. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане девушку привели на суд. Когда ее спросили, почему она до сих пор не вышла замуж, Феодора ответила, что посвятила себя Богу. За это ее отправили в темницу, а поняв, что угрозы не действуют, определили в блудный дом.

От осквернения Феодору спас воин Дидим. Он ворвался внутрь, разогнал мужчин и дал святой свою одежду. За это пра­ви­те­ль Алек­сан­дрии казнил воина. Во время казни Феодора пожелала разделить с Дидимом его участь.

Мучеников казнили. Их те­ла бы­ли со­жже­ны.

Традиции и обычаи 9 июня на Федору Домовницу

На Руси мученицу стали именовать Федорой Домовницей, ведь в это время многие приметы и суеверия были связаны с жилищем и его хранителем — домовым, пишет utro.ru.

«На Федору — не выноси из избы сору», — приговаривали наши предки. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором.

Домового, напротив, старались задобрить. Для него ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что добрый жест принесет прибыль.

Святую считали «колючей на язык». Крестьяне 9 июня запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетни или слухи обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье.

Народные приметы 9 июня

Духота на рассвете, и лес шумит без ветра — к дождю.

Обильная роса утром сулит ясный день.

В ясную погоду появились черви, значит, ожидается гроза.

Если дым из трубы вниз пошел, грядет ненастье.

У цветов жимолости запах пропал — надвигается засуха.

Туман на Федору Домовницу указывает, что в сезон будет много грибов.

Погода в этот день повторится осенью.

Что нельзя делать 9 июня

Вести пустые разговоры на Федору Домовницу не полагается — это приведет к разладу в семье.

Не стоит делать талисманы и обереги, иначе появятся болезни и горе.

Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.

Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.

Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.

Что можно делать 9 июня на Федору Домовницу

На ссорящихся людей нужно брызнуть водой, чтобы они успокоились и помирились.

Желательно говорить друг с другом только по делу.

Оставшийся после ребенка напиток надо вылить.

Разрешается провести обряд на достаток в доме: поставив в скрытном месте любую посудину — чашку, тарелку, — бросить в нее немного медных денег.