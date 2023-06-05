День Левона Огуречника: что можно и нельзя делать 5 июня
Фото: © РИА Новости / Юрий Кавер
Верующие чтут память епископа Леонтия Ростовского, прозванного в народе Левоном Огуречником или Конопляником.
Пятого июня православные верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
Житие Леонтия Ростовского
Леонтий Ростовский считается одним из выдающихся архипастырей XI века. Он был пострижеником Печерского монастыря и стал первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах.
В Ростовской земле епископ провел большую работу по обращению местных племен в христианство. Встретив сильное сопротивление, он построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила недалеко от Ростова и поселился рядом, не оставляя попыток проповедовать людям.
Леонтий завершил земную жизнь мученической кончиной. В 1073 году его убили закоренелыми язычниками по указанию волхвов. Тело Леонтия Ростовского было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы.
Во время пожара 1160 года храм сгорел, и по повелению князя Андрея Боголюбского спустя два года на том же месте был заложен каменный собор. Копая землю, строители обнаружили гроб. При вскрытии оказалось, что за прошедшие 89 лет лицо, тело и одежды святого Леонтия Ростовского ничуть не изменились. Нетленные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя Иоанна Богослова. После гроб перенесли в новый построенный храм.
5 июня — Левон Огуречник или Конопляник
Народный праздник Левон Огуречник или Левон Конопляник отмечается 5 июня, пишет utro.ru.
5 июня наши предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать конопляные поля. Они верили: если сделать это до Леонтьева дня, можно ждать хорошего урожая.
Большинство народных примет в этот день связаны именно с погодой. По ней можно понять, каким будет лето.
Что нельзя делать 5 июня
Тем, кто не хочет столкнуться с неприятностями на работе, 5 июня лучше не мыть голову. Еще не стоит использовать расческу, на которой есть чужие волосы. Также в это день нельзя заниматься ремонтом, клеить обои или чинить сломанные вещи. Все эти дела могут негативно отразиться на мир и покой в доме. В день Левона Огуречника категорически запрещается ссориться, проявлять негативные эмоции или впадать в грусть и уныние.
Что можно делать на Левона Огуречника
Можно сажать огурцы в день Левона Огуречника. Перед работами на огороде и посевом можно рассыпать по грядкам яичную скорлупу. Она станет хорошим удобрением.
Также 5 июня рекомендуется ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Самим тоже можно приглашать близких. Желательно навести идеальный порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.
Приметы на 5 июня
- Огурцы уродятся, если оводы появились.
- Боярышник обильно зацвел — зима будет суровая.
- Жуки летают быстро и резво — день будет теплый и солнечный.
- Духота при восходе солнца — жди ненастья.
- Огурцы, посаженные на грядку 5 июня, отлично подойдут для засола.
- Много по земле ползает муравьев — к сухим дням.