Сидор Огуречник: что можно и нельзя делать 27 мая
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Православные христиане вспоминают провидца и чудотворца Исидора Блаженного, прозванного Огуречником и Бокогреем.
Православные верующие 27 мая чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного.
Житие Исидора Блаженного
Святой жил в III веке. Он родился в Александрии, в юности пошел на военную службу на греческом острове Хиосе, пишет utro.ru.
Все воины должны были регулярно поклоняться римским богам, ослушавшихся ждала казнь. Но Исидор не испугался и твердо решил сохранить веру.
Его подвергли мучительным пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда ему вырвали язык, но святой чудом сохранил внятную речь, а выполнивший приказ военачальник стал немым. Вскоре Исидора казнили.
27 мая — Сидор Бокогрей и Огуречник
В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей — в конце мая наступали теплые деньки, можно погреться, Огуречник — за то, что в это время принято было сажать огурцы.
Звали и Сивером. Наши предки верили, что он управляет северным ветром, и считали, что с этого дня заморозков уже не будет.
Крестьяне 27 мая не только сажали огурцы. Если на ивах не виднелось пыли в виде перьев, сеяли лен и другие культуры.
Также читали заговоры на богатство семьи. А еще пристально следили за погодой, чтобы узнать, какими окажутся ближайшие дни, лето и урожай.
Народные приметы 27 мая
- Радуга с севера предвещает ясные и теплые оставшиеся весенние дни, с запада — пасмурные и холодные.
- Погода 27 мая повторится летом.
- Количество грозовых туч указывает на то, сколько раз в июне будут идти дожди.
- Прилетели ласточки и стрижи — будет тепло.
- Красный закат и прозрачные облака — к переменчивой и ненастной погоде.
- Поют соловьи, ожидается богатый урожай.
Что нельзя делать 27 мая
Утром не стоит заворачивать домой с середины пути, или неудачи будут преследовать. Споткнувшись на пороге, тотчас входить в жилище не разрешается, иначе грозит ссора с кем-то из близких.
Обсуждать и решать вопросы, тем более финансовые, за столом с углами не положено: договориться не удастся. Запрещено с утра до вечера находиться в одной одежде — это помешает реализовать планы.
Спать на одной подушке нескольким людям, в том числе супругам, нежелательно, а то на следующий день мысли спутаются. Не годится думать о плохом, злиться, ругаться скверными словами и отворачиваться от того, кому необходима помощь.
Что можно делать 27 мая
Желательно работать в огороде. Разрешается посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится. Следует терпеливо воспринимать происходящее.