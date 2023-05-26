Лукерья Комарница Гречишница: что можно и нельзя делать 26 мая

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Православные верующие вспоминают двух Гликерий — Ираклийскую и Новгородскую.

Православные христиане 26 мая вспоминают двух Гликерий — Ираклийскую и Новгородскую. Одну причислили к святым за преданность вере, смирение и долготерпение, вторую — после чудесных исцелений, начавшихся со дня перенесения ее останков в церковь.

Житие Гликерии Ираклийской или Гераклейской

Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода, ее отец был градоначальником Рима, потом перебрался в Троянополь. Девушка в раннем возрасте лишилась родителей. Она приняла крещение и ежегодно посещала храм.

Во время гонения на христиан при императоре Антонине Гликерия впала в немилость, отказавшись поклоняться идолу Зевса. Она твердо решила пострадать за Христа и в молитвах просила дать ей сил пережить все мучения. Придя в капище, она стала просить Бога вразумить язычников и сокрушить идолов. В тот же момент статуя Зевса со страшным грохотом рухнула, пишет utro.ru.

В ярости жрецы приказали побить святую камнями, но ни один из них не долетел до нее. На следующий день, когда Гликерию привели на истязания, в толпе появился Ангел. Тогда онемевший от ужаса правитель Савин приказал отвести девушку в темницу и запечатать дверь. Когда через много дней градоначальник лично вошел в тюрьму, святая была жива и здорова — все это время в камеру являлись ангелы и снабжали ее пропитанием.

Отправившись в город Ираклию, правитель повел туда Гликерию. На глазах у толпы ее отправили в раскаленную печь, но пламя чудесным образом сразу потухло. Тогда ярости Савин приказал содрать с головы святой Гликерии кожу. Несчастную бросили умирать на острых камнях. Но та непрерывно молилась, и к ней снизошел ангел. Он исцелил ее раны. На утром страж Лаодикий подумал, что мученица сбежала, и боясь наказания, хотел свести счеты с жизнью. Гликерия остановила его. Поняв, что она жива и невредима, он тут же уверовал в Бога. За то, что стражник вступился за христианку, его сразу казнили.

Гликерия же была отдана на растерзание зверям. Однако дикая львица стала лизать ей ноги и ласкаться. Наконец святая с молитвой обратилась к Богу, прося взять ее к Себе. Она услышала Голос с Неба, призывавший ее к Небесному блаженству. В это время на нее бросилась другая львица и умертвила ее, но не растерзала.

Мощи мученицы прославились истечением целебного мира.

Житие Гликерии Новгородской

Гликерия Новгородская жила в XV веке. О святой сохранилось мало сведений. Известно, что она была дочерью старосты улицы Легощей в Новгороде. Скончалась около 1522 года.

Ее нетленные мощи, по свидетельству II Новгородской летописи, обретены 14 июля 1572 года близ каменной церкви в честь святых Флора и Лавра. Архиепископ Новгородский Леонид с собором священнослужителей предал их торжественному погребению в этом храме. От мощей Гликерии происходили множественные исцеления.

26 мая — Лукерья Комарница или Гречишница

На Руси Гликерию переименовали в Лукерью и дали ей два прозвища. Одно — Комарница — пошло от того, что наступала пора мошек и комаров. Другое — Гречишница — связано с обычаем сеять гречиху.

В этот день наши предки лечили зубную боль. Для этого отламывали сучок дерева у самого дупла и, три раза прижимая его к больному зубу, читали один и тот же заговор, а потом веточку прятали в дупло.

Было принято также, искупавшись в озере, реке и, надев все чистое, идти собирать полезные травы. Срывать их нужно было только полотенцем.

Народные приметы 26 мая

Пение птиц до рассвета предвещает дожди;

Рано утром полетевшие пчелы сулят солнечную погоду;

Много в небе стрижей и ласточек — к быстрому потеплению;

Грозовые тучи — к хорошей погоде на следующий день;

Дождь идет 26 мая — лето ненастным окажется;

На Лукерью комаров стало больше — грибов будет немало.

Что нельзя делать 26 мая

Убивать комаров не положено: вместо убитого прилетят много других и сильно искусают.

Не разрешается плакать, даже от радости, иначе придется долго страдать из-за болезней, краж, потерь.

Давать кому-то свои вещи не годится, с ними счастье уйдет. Также суеверные люди боялись оставлять волосы на расческе. Считалось, что в таком случае дома начнутся скандалы и разборки.

На свадьбах не стоит бить посуду и собирать ее осколки голыми руками — а то будет много неприятностей.

Запрещается приобретать большие и дорогие вещи. В противном случае можно, что называется, по миру пойти.

Оставлять волосы на расческе нежелательно — это приведет к скандалам в семье и бедам.

Что можно делать 26 мая

Нужно избавляться от вредных привычек. Следует контролировать свои эмоции. Желательно убрать из дома старые и ненужные вещи.