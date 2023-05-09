Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить

Фото: Depositphotos / mars58

Сохранению памяти о Великой Отечественной войне в нашей стране уделяют много внимания. Разные способы используются для достижения этой важной цели.

Для современной России георгиевские ленточки стали одним из главных символов Дня Победы. Еще до наступления праздника они появляются повсеместно: на одежде, сумках, автомобилях. На самом деле украшать все подряд этим почетным знаком нельзя, он требует к себе уважения и подобающего места. В материале 5-tv.ru разбираемся в тонкостях использования георгиевских ленточек.

Символ воинской славы

Депутаты и сенаторы от "Единой России" предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввести уголовную и административную ответственность за ее публичное осквернение, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба партии.

Согласно регламенту документа, лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. А ее использование в иных целях будет пресекаться законом, уточнил один из авторов инициативы сенатор Андрей Турчак.

История появления символа

Впервые акция по раздаче символических лент в честь Дня Победы прошла в 2005-м, в год 60-летия окончания Великой Отечественной войны. Она задумывалась в качестве напоминания новым поколениям о событиях тех лет и значении подвига советского народа в отражении агрессии нацистской Германии и ее пособников.

Инициатива получила народную поддержку и постепенно распространялась все шире, включая многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Это стало результатом помощи активистов, общественных организаций и неравнодушных предпринимателей, поддержки русскоязычной диаспоры за рубежом. В первый год организаторы раздали относительно небольшое для огромной страны количество ленточек. К настоящему времени счет идет уже на десятки миллионов штук ежегодно.

Сама по себе ленточка — это аналог георгиевской ленты, части ордена Святого Георгия. Императрица Екатерина II утвердила его в 1769 году во времена очередной русско-турецкой войны ради поощрения верности, храбрости и благоразумия военных.

Значение георгиевской ленточки

© РИА Новости / Александр Поляков

Существует несколько трактовок ее внешнего вида. Черный цвет традиционно считают символом дыма, а оранжевый — огня. Об этом писал еще граф Джулио Ренато Литта. И это логично, ведь награда с лентой вручалась за воинские подвиги. Также черная полоса соответствует цвету двуглавого орла на императорском гербе, а оранжевая — его золотому обрамлению. Таким образом подчеркивается принадлежность к Российской империи. Еще одна версия предполагает, что три черные полосы на ленте символизируют мученическую смерть Святого Георгия, а две оранжевые — его чудесное воскрешение.

Уже в советское время, в 1943 году, появился орден Славы с лентой, цвета которой почти полностью совпадали с расцветкой георгиевской, а в 1945-м — медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В нашей стране, пожалуй, каждая семья потеряла кого-то в той страшной войне. Георгиевские ленточки стали одним из способов показать свою сопричастность к празднику Победы, выразить дань ветеранам, служить напоминанием и способствовать единению людей.

Георгиевская или гвардейская

В обществе не утихают споры по поводу того, как правильно называть этот символ праздничных торжеств. После образования СССР многие атрибуты царской России подвергли забвению. Гвардейская лента стала продолжателем славных традиций георгиевской ленты в нашей армии. Она появилась в начале Великой Отечественной войны.

Считается, что орден Славы практически скопировали с Георгиевских крестов. Он даже имел похожее деление на степени (в проекте их заложили четыре, что не утвердил главнокомандующий — Иосиф Сталин). Даже с учетом внешней схожести ленточек отсутствуют убедительные подтверждения их преемственности. Поэтому гвардейскую многие считают особым атрибутом, который следует рассматривать отдельно.

Несмотря на споры и объективные внешние различия, обе ленты выполняли одну роль: подчеркивали мужество обладателей боевых наград. И в царской России, и после Великой Отечественной войны солдаты и офицеры с орденами пользовались заслуженным уважением среди населения.

Как правильно носить георгиевскую ленту

Желание стать частью общероссийской акции в честь Дня Победы похвально. При этом стоит помнить, что существует правильный способ ношения георгиевской ленточки — на груди в области сердца. Крепится она в виде петли, галочки, простого бантика или бантика-восьмерки с помощью булавки. Размещать этот символ в другом месте не стоит.

В 2017 году участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» разработали специальный кодекс ношения георгиевской ленты. Согласно ему, запрещается ее крепить на сумку или рюкзак, к антенне или дворникам автомобиля, надевать в качестве браслета или резинки для волос, носить ниже пояса. Атрибут должен находиться в приличном состоянии. Порвавшуюся, испачканную или скомканную ленточку рекомендуется заменить на новую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2022 году шествие «Бессмертного полка» вернется к традиционному формату.