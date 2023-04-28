Пудов день 28 апреля: как с помощью пчел проверить жениха
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm
Православные верующие 28 апреля вспоминают святого Пуда, одного из 70 апостолов.
Православная церковь 28 апреля почитает память одного из 70 апостолов — Пуда.
Житие апостола Пуда
Святой Пуд жил в I веке и входил в число 70 апостолов. Он занимал высокое положение члена римского Сената. В своем доме святой принимал первоверховных апостолов, собирал верующих христиан. Дом его был обращен в церковь, получившую название «Пастырской». В ней, по преданию, служил сам апостол Петр.
Апостол Пуд принял мученическую кончину в Риме при императоре Нероне и был казнен одновременно с апостолом Павлом.
Традиции и обычаи 28 апреля в Пудов день
На Руси праздник именовали Пудов день. Наши предки много внимания уделяли пчелам. Пасечники осматривали места, где зимовали эти насекомые, и приговаривали: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».
Девушки, прежде чем дать согласие сватам, отводили жениха к ульям и наблюдали. От того, как отреагируют на молодого человека пчелы, зависело принятие решения. Если пчелы спокойно кружили вокруг человека - можно назначать свадьбу. Если проявляли беспокойство или жалили - кавалеру отказывали.
Также на Руси в Пудов день следили за этими насекомыми, чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, а также знать, какой урожай ожидать.
В церквях молились Пуду об исцелении от хронических заболеваний и финансовом достатке. Знахари готовили целебные отвары из почек рябины и калины.
Народные приметы на 28 апреля
- Солнце чересчур ярко светит — пойдет дождь;
- Красная заря сулит ветреную погоду;
- Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу;
- Мощный ветер разгулялся на Пуда — к грядущим погожим денькам;
- Солнце то сильно греет, то слабо — летом ожидается ненастье.
Что нельзя делать 28 апреля
Есть яйца, снесенные черной курицей, не разрешается: могут заболеть глаза и ухудшиться зрение.
Не положено давать деньги в долг — их никогда не вернут. Перетряхивать подушки и матрасы не стоит, а то счастье уйдет из дома.
Работать от зари до зари не следует, иначе навалятся болезни, денежные и другие неприятности, проблемы в личной жизни.
Делиться тайнами ни к чему: их тут же выдадут. Нежелательно ломать ветки на рябине: невыносимая зубная боль замучит.
Что можно делать в Пудов день
Следует заменить постельное белье на чистое, тогда отношения с родными и близкими улучшатся и можно познакомиться с интересными людьми.
При зубной боли нужно погрызть рябиновую ветку, не срывая ее с дерева, и наступит облегчение.