Пудов день 28 апреля: как с помощью пчел проверить жениха

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Православные верующие 28 апреля вспоминают святого Пуда, одного из 70 апостолов.

Православная церковь 28 апреля почитает память одного из 70 апостолов — Пуда.

Житие апостола Пуда

Свя­той Пуд жил в I веке и входил в число 70 апостолов. Он за­ни­мал вы­со­кое по­ло­же­ние чле­на рим­ско­го Се­на­та. В сво­ем до­ме свя­той при­ни­мал пер­во­вер­хов­ных апо­сто­лов, со­би­рал ве­ру­ю­щих хри­сти­ан. Дом его был об­ра­щен в цер­ковь, по­лу­чив­шую на­зва­ние «Пас­тыр­ской». В ней, по пре­да­нию, служил сам апо­стол Петр.

Апо­сто­л Пуд при­ня­л му­че­ни­че­скую кон­чи­ну в Ри­ме при им­пе­ра­то­ре Нероне и был казнен од­новре­мен­но с апо­сто­лом Пав­лом.

Традиции и обычаи 28 апреля в Пудов день

На Руси праздник именовали Пудов день. Наши предки много внимания уделяли пчелам. Пасечники осматривали места, где зимовали эти насекомые, и приговаривали: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».

Девушки, прежде чем дать согласие сватам, отводили жениха к ульям и наблюдали. От того, как отреагируют на молодого человека пчелы, зависело принятие решения. Если пчелы спокойно кружили вокруг человека - можно назначать свадьбу. Если проявляли беспокойство или жалили - кавалеру отказывали.

Также на Руси в Пудов день следили за этими насекомыми, чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, а также знать, какой урожай ожидать.

В церквях молились Пуду об исцелении от хронических заболеваний и финансовом достатке. Знахари готовили целебные отвары из почек рябины и калины.

Народные приметы на 28 апреля

Солнце чересчур ярко светит — пойдет дождь;

Красная заря сулит ветреную погоду;

Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу;

Мощный ветер разгулялся на Пуда — к грядущим погожим денькам;

Солнце то сильно греет, то слабо — летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 28 апреля

Есть яйца, снесенные черной курицей, не разрешается: могут заболеть глаза и ухудшиться зрение.

Не положено давать деньги в долг — их никогда не вернут. Перетряхивать подушки и матрасы не стоит, а то счастье уйдет из дома.

Работать от зари до зари не следует, иначе навалятся болезни, денежные и другие неприятности, проблемы в личной жизни.

Делиться тайнами ни к чему: их тут же выдадут. Нежелательно ломать ветки на рябине: невыносимая зубная боль замучит.

Что можно делать в Пудов день

Следует заменить постельное белье на чистое, тогда отношения с родными и близкими улучшатся и можно познакомиться с интересными людьми.

При зубной боли нужно погрызть рябиновую ветку, не срывая ее с дерева, и наступит облегчение.