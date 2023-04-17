Иосиф Песнописец: что можно и нельзя делать 17 апреля

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

Православные верующие в этот день вспоминают святого Иосифа Песнописца, который составил 300 церковных гимнов.

Православные христиане 17 апреля почитают память святого Иосифа Песнописца, автора многих церковных канонов.

Житие Иосифа Песнописца или Песнопевец

Преподобный Иосиф Песнописец жил в I веке. Он родился на Сицилии, но в детстве с родителями бежал в Пелопоннес, спасаясь от нашествия варваров. В 15 лет Иосиф принял решение уйти в монастырь. Будучи пресвитером он познакомился со святым Григорием Декаполитом. Тот заметил истинное благочестие инока и взять его с собой в Константинополь. Они поселились при церкви святых мучеников Сергия и Вакха и все свободное время посвятили борьбе с ересью, проповедям и защите иконопочитания. Как наиболее красноречивого Иосифа избрали посланником к Папе Римскому рассказать о сложившейся ситуации и испросить помощи.

Однако по дороге его схватили подкупленные иконоборцами арабы-разбойники. Следующие 6 лет Иосиф Песнописец провел в тюрьме на Крите. Томясь в заключении, инок не терял стойкость духа и подбадривал других пленных христиан. На Рождество ему явился Николай Мирликийский и рассказал о смерти императора Льва Армянина и о прекращении гонений. Святитель протянул преподобному свиток и велел прочитать его, пропеть написанное в нем и затем съесть. Тотчас с Иосифа спали оковы, а дверь в камеру отворилась. Свободный инок вернулся в Константинополь.

К тому времени его наставник Григорий Декаполит и его ученик Иоанн уже умерли. Иосиф Песнописец построил церковь во имя святителя Николая и перенес туда их мощи. При храме был основан монастырь. Также он построил церковь во имя апостола Варфоломея и упокоил там мощи святого. Иосиф сокрушался, что никто не написал песнопение о жизни Варфоломея, но не дерзал сам составить их. Спустя 40 дней, проведенных в молитвах, ему явился сам апостол, возложил ему на грудь Евангелие и благословил писать церковные песнопения. После этого святой написал канон апостолу Варфоломею, а впоследствии более 300 церковных гимнов.

Еще несколько раз Иосиф Песнописец страдал за веру и отправлялся в изгнание, пока наконец не был назначен духовником всего константинопольского клира при Софийском соборе. В глубокой старости, в Великую пятницу перед Пасхой ему явился сам Господь и известил во сне о приближении кончины. Лики Ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили его душу.

17 апреля — Ольховые смотрины

В народе Иосифа Песнописца величали Песнопевцем, потому что 17 апреля начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

Также именовали день Ольховыми смотринами. Считалось, что 17 апреля необходимо посмотреть, как растет ольха и заранее подобрать себе деревце. Из ольхи часто делали срубы для колодца. Весной также заготавливали кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Народные приметы 17 апреля

Золотистый восход, а также высоко и быстро плывущие по небу облака сулят погожий денек;

Желтые и розоватые цвета утренней зари — к ветрам;

На деревьях кора потрескалась — ожидается хорошая погода;

Тихое движение темных и тяжелых туч предвещает затяжное ненастье;

Береза раньше ольхи распустила лист, значит, летом будет сухо, наоборот — дождливо.

Что нельзя делать 17 апреля

Не годится стирать постельное белье и полотенца — это приведет к сильной депрессии. Развешивать постиранную одежду с прищепками не положено, или захлестнут эмоции, и можно наделать ошибок.

Разглядывать увядшие растения тоже не стоит, а то обманет или предаст любимый человек. Кричать на журавлей, прогонять и ловить их не нужно, иначе можно навсегда потерять удачу и счастье.

Есть черный хлеб нежелательно: велик риск обеднеть.

Покупать новые вещи нельзя — они способны навлечь болезни и неприятности. Запрещено расчесываться: судьба запутается, и в жизни все пойдет не так.

Что можно делать на Иосифа Песнописца

Позволено гадать на картах.

Нужно есть только белый хлеб, тогда не исключена вероятность денежной прибыли.

Стирку одежды лучше отложить, если же она необходима, то сушить надо, перекинув через веревку, без прищепок.