Мария Пустые щи: что можно и что нельзя делать 14 апреля

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Православная церковь в этот день вспоминает Марию Египетскую, на своем примере доказавшую силу истинного покаяния. В народе ее прозвали Марией Пустые щи.

Православные верующие 14 апреля почитают память святой Марии Египетской.

Житие Марии Египетской

Мария родилась в Египте в середине V века. В 12 лет она ушла из дома и поселилась в Александрии, став блудницей. Примерно к 30 годам в жизни Марии Египетской произошло поворотное событие: она увидела группу паломников, направлявшихся в Иерусалим в храм Гроба Господня на праздник Воздвижения Креста, и решила пойти с ними, чтобы найти себе больше клиентов. Когда они стали входить в святыню, Мария поняла, что не может переступить порог — какая-то сила удерживала ее на месте. Осознав, что ее не пускают внутрь грехи, девушка начала молиться перед иконой Богородицы в притворе храма. Покаявшись, она смогла войти внутрь и услышала голос: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой». Она так и поступила.

Целых 47 лет Мария провела в пустыне, молитвой, покаянием и аскезой борясь со своими страстями. Ее одежда истлела со временем, а кожа иссохла и почернела от солнца, и когда ее встретил во время Великого поста иеромонах Зосима, ему пришлось отдать ей половину гиматия (прямоугольный кусок ткани, задрапированный вокруг фигуры — Прим.ред.). Он увидел результаты ее многолетнего уединения: во время молитвы Мария Египетская поднималась на локоть вверх от земли и цитировать чудесным образом узнаные ей тексты Писания.

Спустя год по просьбе святой Зосима пришел на берег реки Иордан, чтобы причастить Марию перед Пасхой. Ему открылось еще одно доказательство силы ее молитвы: женщина перешла с одного на другой берег по воде, как по суше. Еще через год Зосима нашел тело почившей Марии в пустыни. Старец не смог самостоятельно вырыть могилу и обратился с просьбой к проходящему мимо льву. Тот вырыл яму когтями, и останки святой были погребены в песках.

14 апреля — Мария Зажги снега, Мария Пустые щи

На Руси день памяти Марии Египетской получил название «Мария Зажги снега, Заиграй овражки», поскольку в этот день обильно таял снег и разливались реки. Также ее величали «Мария Пустые щи», поскольку к этому времени у крестьян подходили к концу запасы свежей и квашеной капусты. В память о святой и ее иноческих подвигах наши предки отказывались от сытной пищи и ели только пустые похлебки, а то и вовсе первое не готовили.

Бытовало поверье, что 14 апреля просыпается Водяной, потому что примерно в это время начиналось половодье.

По старому календарю день Марии приходился на 1 апреля, поэтому за праздником закрепилась традиция обманывать людей и шутить над ними. Считалось, что если на Марию Египетскую обмануть 12 человек, будет везти все 12 месяцев в году. Незамужние девушки старались обмануть девять человек, чтобы будущий муж им не изменял.

Народные приметы на 14 апреля

Звезд не видно на небе — будет тепло;

Солнечная погода на Марию — такая же продлится несколько месяцев;

Большое половодье сулит много травы и ранний покос;

Облака кажутся синими — к потеплению и дождю;

Сырость на Марию предвещает урожай грибов;

Гремит гром — лето ожидается теплое и ясное. Только молния сверкает — лето будет засушливое.

Что нельзя делать 14 апреля

Не следует убивать паука, который сплел паутину на входной двери.

Ссориться и ругаться 14 апреля не положено.

Запрещено незамужним входить в дом, не закрыв за собой дверь.

Не рекомендуется устраивать роскошный прием пищи и объедаться. Лучше воздержаться от использовании ножа при нарезке хлеба и разделить его руками.

Что можно делать 14 апреля

Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху.

Вместо ножа на Марию следует ломать хлеб рукой. Желательно воздержаться 14 апреля от обильного приема пищи и быть смиренным в поведении.

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