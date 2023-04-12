Иоанн Лествичник: какую особую выпечку нужно испечь 12 апреля

Фото: Александр Овчинников / ИТАР-ТАСС

На Иоанна Лествичника пекли особую выпечку и старались не выходить из дома без особой надобности.

Православные христиане 12 апреля почитают память преподобного Иоанна Лествичника — игумена одного из древнейших из ныне существующих монастырей — Синайской обители.

Житие Иоанна Лествичника

Святой Иоанн жил в VI–VII веках. Он родился в Константинополе, а в 16 лет принял решение стать монахом и переехал в Египет на Синайскую гору. Иоанн подвизался к старцу Мартирию, который спустя 4 года постриг его в монахи. Следующие почти 60 лет Иоанн прожил отшельником на Синае, а потом в пустыне Фола. В последние годы жизни святой был избран игуменом Синайской обители. Ушел из жизни в возрасте 70 лет, нахождение мощей неизвестно.

Преподобный Иоанн Лествичник получил название по написанному им произведению «Лествица» (Лестница) — руководству к нравственному и духовному самосовершенствованию человека.

12 апреля — Иван Лествичник

12 апреля на Иоанна Лествичники по традиции варили кашу и пекли особенную сдобу или печенье в форме лестниц. Для этого выпекали две длинные полоски, укладывали их параллельно друг другу, а вместо ступеней сверху клали пирожки. Такие лесенки готовили для каждого члена семьи и освящали в храме святой водой, а еще одну порцию готовили для Домового. Угощение оставляли у входа в избу.

Люди молились Иоанну Лествичнику, чтобы он послал на землю дождь, необходимый деревьям и растениям.

Существовало поверье, что именно 12 апреля лучше не стоит выходить из дома без особой нужды и не выпускать домашний скот, чтобы не разозлить Домового и не навлечь на себя неприятности.

Что нельзя делать 12 апреля

На Иоанна Лествичника старались не выходить из дома и не подходить к окнам без особой надобности. Молодоженам запрещалось ходить в гости к родственникам. В противном случае влюбленные могли сильно поссориться — а 12 апреля не следует выяснять отношения с кем-либо.

На Руси в этот день было принято не надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь беду.

Что можно делать 12 апреля

Наши предки 12 апреля, как правило, выпекали сдобу в виде лестницы. Она как бы олицетворяла путь из материального мира до Божьего престола для покинувшей тело души. На Руси верили, что такие булочки обеспечат домочадцам Царствие Божие.

Народные приметы на Иоанна Лествичника

12 апреля расцвели одуванчики — лето быстро закончится;

Коровы и быки поднимают голову вверх, нюхают воздух и шумно выдыхают, облизываются, мало пьют и дремлют днем — жди дождей;

Гуси летят высоко — скоро выпадет много осадков. Если летят низко — дождей будет немного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем молятся Ипатию Чудотворцу 13 апреля.