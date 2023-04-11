Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля?

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На Берещенье 11 апреля обязательно пили березовый сок и старались держаться подальше от водоемов

Традиционно 11 апреля на Руси отмечали народный праздник Берещенье. Православная церковь в этот день чтит память Марка Арефусийского.

Житие Марка Арефусийского

Святой Марк, епископ Арефусийский жил в IV веке в Сирии и пострадал за веру при императоре Юлиане Отступнике. Правитель припомнил, что при его предшественнике, Константине Великом, Марк разрушил языческое капище и возвел на его месте христианскую церковь. За это его приказали схватить, а когда не вышло — военные стали истязать невинных людей. Пожилой епископ не мог более скрываться и добровольно сдался властям.

Марка Арефусийского подвергли жестоким пыткам — вырывали волосы, избивали, волочили вслед за тележкой, подвешивали связанного, сжимали в тисках ноги, обрезали уши, а в конце обмазали медом и подвесили на дереве возле дикого улья. Однако священномученик стойко перенес боль и все страдания. Многие жители, наблюдавшие за страшными пытками, уверовали во Христа и крестились, а местные власти были вынуждены отпустить старца на свободу. Святой Марк мирно скончался впоследствии от старости.

11 апреля — Берещенье

Необычное название праздника Берещения напрямую связано с березой — древом жизни, света и здоровья. Берещеньем день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. По преданию, именно береза однажды спасла жизнь Богородицы и младенца Иисуса, когда во время прогулки их настигла непогода.

Поскольку березу уважали еще до прихода на Русь христианства, праздник приобрел двойное значение — дерево почитали, уважали, о нем заботились. Особое отношение было к плакучей березе. Она считалась деревом мертвых. Поэтому к ней приходили, чтобы заручиться поддержкой предков, ушедших в загробный мир. Также люди верили, что на березовых ветвях любят сидеть русалки и утопленницы.

Кроме того, березу использовали, чтобы изгнать из человека бесов, своеволие, своенравие и деспотизм. Березовыми розгами наказывали крепостных, лгунов, непослушных детей и нерадивых учеников в школах.

Что можно делать 11 апреля

Предки верили: если на Берещенье удастся испить хоть немного свежего березового сока, — жизнь будет долгой и счастливой. Потому ранним утром жители деревень и сел уходили в леса и рощи добыть живительной водицы.

Считалось также, что 11 апреля открываются врата в мир духов: они готовы исполнить любое доброе желание. Ничего особенного для его загадывания не требуется: достаточно подойти к березе, обнять ее и подумать о том, чего хочется более всего.

Из собранного березового сока на праздник готовили сбитни с медом и приправами. По преданию, этот горячий напиток мог излечить даже от самого тяжелого заболевания, не говоря про обычную простуду.

Что запрещено делать на Берещенье

Строго-настрого в этот день запрещалось рубить деревья, и разжигать костры. Ослушавшегося ждала неминуемая кара.

Считалось, что печальная участь ждет всех, кто помочит ноги во вскрывшихся ото льда водоемах. По поверью, их души навсегда переходили во власть русалок — темных сил.

Хозяйки старались не сушить 11 апреля белье на улице: духи умерших через ткань могли попасть в дом и навлечь беду.

Народные приметы на 11 апреля