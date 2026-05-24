Откуда взялись странные советские привычки?

Некоторые традиции и общественные явления СССР не понятны современному человеку. Но им есть логичное объяснение!

Замечали ли вы, что ваши дети или внуки не понимают некоторые вещи? Или может быть, вы не понимаете действия своих бабушек и родителей? Все эти странные культурные и общественные явления пришли из СССР. Что они означают и какую пользу несли, рассказывает 5-tv.ru.

Зачем раньше вешали ковер на стену?

В СССР наличие качественного ковра в доме считалось признаком достатка. В советском обществе ценились изделия из Азербайджана и Туркмении. Престижно было иметь несколько ковров в доме, особенно если они были импортные. За ними стояли в очередях, дарили на праздники и передавали по наследству.

Ковер нес не только эстетическую миссию, но и шумоподавляющую. Особенно часто ковры вешали в хрущевках. Также коврами закрывали голые стены, на которые не хватило обоев или были дыры. Некоторые владельцы ковров утверждали, что с ними теплее жить. Элементом декора можно было закрыть холодную стену. Сейчас типичные советские ковры встречаются редко. Их можно увидеть в квартирах пенсионеров или в деревнях. Часто их используют в качестве декора в ресторанах и барах.

Зачем раньше клали салфетку на телевизор?

Во времена СССР кружевная салфетка на телевизоре была одним из самых распространенных элементов «декора». Они попали на телевизоры ровно в тот момент, когда это чудо техники появилось в широком потреблении, то есть, в 50-е. Их клали не для красоты, и даже не в качестве пылесборника.

В те годы телевизоры были несовершенны. Их советовали устанавливать в темное место, куда не проникали солнечные лучи. Так можно было избежать возгорания кинескопа из-за перегрева. Почему-то на них начали класть кружевные салфетки, чтобы усилить защиту. Особенно часто декор в виде салфетки можно было заметить в маленьких квартирах и комнатах в коммуналках.

Есть и другая версия. Салфетку клали на телевизор для того, чтобы защитить корпус и сохранить первоначальный вид прибора. Вдруг запрыгнет кот или кто-нибудь поставит чашку с кофе? Телевизоры стоили дорого и относились к ним с особым трепетом.

Зачем раньше клеили обои на газеты?

Артефакт в виде газет под обоями замечали почти все, кто делали ремонт в квартирах в старых домах. Сначала можно подумать, что у прежних хозяев не было денег на обои, поэтому они клеили газеты, но это не так. Во времена СССР люди часто делали ремонт самостоятельно, потому что найм моляра стоил дорого. Также не было большого выбора строительных товаров.

Газеты под обои клеили для выравнивания стен, потому что доступа к шпаклевке у простого советского гражданина не было. А если даже ее получалось достать, она была не очень качественной. На стенах появлялись трещины после нанесения. Раньше в состав шпаклевки добавляли песок и обои плохо держались. Поэтому было принято сначала обклеивать стену газетами, а затем браться за обои.

Зачем раньше клали пульт в пакет?

Вы наверняка замечали, что кто-то из ваших друзей или родственников кладет пульт от телевизора в пакет. Чаще всего пульт в таком чехле выглядел грязным и не вызывал положительных эмоций.

Ответ на вопрос прост: таким образом люди пытались (и до сих пор пытаются) сохранить напыление на кнопках. Но дело не только в цифрах и надписях, которые могут стереться, но и в желании, чтобы пульт был «как новенький». Но, как показывает практика, прибор пылится в пакете и его приходится чистить.

Зачем раньше фотографировали похороны?

Фотографии с похорон — это самый странный обычай времен СССР. Он не сравнится с традицией фотографировать умерших членов семьи в Викторианскую эпоху. На британских фотокарточках люди выглядели как живые, а на российских лежат в гробах. Этот обычай появился в нашем обществе сразу после революции и исчез в конце XX века.

Приглашенные на похороны фотографы, а в с появлением полуавтоматических фотоаппаратов и участники процессии, фотографировали не только сам ритуал, но и покойников. Часто в старых альбомах можно найти фото, где вокруг гроба стояли родственники с опущенными головами и грустными лицами. Историки уверены, что странная традиция возникла из-за Гражданской войны. В те годы в газетах печатали посмертные фотографии убитых героев революции.

Пик традиции пришелся на 70-е и 80-е. Фото именно с похорон тех лет можно обнаружить в альбомах у старших родственников. Одни говорили, что фотографировали на похоронах для того, чтобы запомнить, кто там был. Другие просто делали как все и не нарушали традицию.

Зачем раньше ставили банку с водой на телевизор?

Во время перестройки в обществе пользовались популярностью телеэфиры по исцелению. Главными народными целителями были Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак. Их инструментом влияния стало телевидение. Тогда неокрепшая психика советских граждан была готова к вере во что угодно, даже в недоказуемое и паранормальное.

Чумак призвал зрителей подносить к телевизорам банки с водой, крема, больные части тела и все, что только можно, чтобы зарядить их магической энергией. Именно поэтому раньше на телевизорах или возле них можно было заметить банки с жидкостью. Люди также стояли в очереди в ларьки с прессой, чтобы купить газеты, заряженные положительной энергетикой. В 1992-м Московский экспериментальный пивной завод даже хотел начать массовое производство целебной воды. Но год спустя появился указ об урегулировании нетрадиционных методов медицины, который положил конец подобным эфирам.