Актер, политик и худрук: чем особенно запомнился Юрий Соломин

Фото, видео: РИА Новости; Завьялов Владимир, Соболев Валентин, Геодакян Артем, Пахомова Людмила, Метцель Михаил / ТАСС; Кадры из сериала "Хождение по мукам", 1974-1977 гг.; Кадры из х/ф "Дерсу Узала". Реж.: Акира Куросава, 1975 г.; 5-tv.ru

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Заслуженный артист и бывший министр культуры РСФСР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Он запомнился зрителям по ролям в таких кинолентах, как «Хождение по мукам», «Блокада» и «Дерсу Узала».

Юрия Соломина не стало на 89-м году жизни. Юрий Мефодьевич неожиданно потерял сознание во дворе собственного дома, после чего был экстренно госпитализирован в больницу. 9 января 2024 года его отпустили домой, но через два дня он умер 11 января 2024 года, по естественным причинам. Пятый канал вспоминает биографию заслуженного артиста РСФСР и его самые яркие роли в кино.

Самые яркие роли Юрия Соломина

Соломин Юрий Мефодьевич родился 18 июня 1935 года в Чите в музыкальной семье. Отец будущего актера играл на музыкальных инструментах, а мать прекрасно пела. У Юрия был младший брат Виталий — будущий артист, который сыграет доктора Ватсона в советской экранизации приключений Шерлока Холмса.

Братьев с детства увлекли театр и кино. Как-то раз Юрий попал на показ документального кино «Малый театр и его мастера». Картина произвела на Соломина огромное впечатление, поэтому он решил связать судьбу со сценой.

Юрий Соломин родился в семье музыкантов; Фото: Личный архив Юрия Соломина

После окончания школы Юрий отправился поступать в Высшее театральное училище имени Щепкина. Молодой человек декларировал «Василия Теркина» и «Мещан». Ему и в голову не приходило, что внешне он совсем не походит на героев, которых изображает.

На первом туре Соломин подошел к одной из преподавательниц и спросил, возьмут ли его. Женщине ничего не оставалось делать, кроме как допустить его ко второму этапу вступительных испытаний.

На подмостках Малого театра Соломин впервые появился, будучи студентом второго курса. После окончания вуза в 1957-м юношу приняли в труппу. В театре Соломин сыграет десятки ролей, но широкую известность ему принес кинематограф, где он дебютировал в 1960-м.

«Бессонная ночь»

Первым фильмом с участием Юрия Соломина стала драма «Бессонная ночь», в которой он сыграл главную роль. Герой Соломина — инженер Павел Кауров — переезжает в Сибирск, где он становится руководителем бригады крановщиков. Спустя время в город приезжает его невеста Нина, а за ней — влюбленная в Каурова Аннушка. В одночасье на Каурова наваливаются проблемы личного характера и неурядицы по работе.

Кадр из х/ф «Бессонная ночь». Реж.: Исидор Анненский, 1960 г.

В момент выхода «Бессонной ночи» на экраны Юрий Соломин был признанным актером театра. Однако его дебютная роль в кино критиков не впечатлила. Некоторые рецензенты посчитали картину неактуальной, а персонажа Соломина скучным. Тем не менее артист после «Бессонной ночи» получил новые предложения. Многие из последующих лент с его участием стали классикой советского кинематографа.

«Адъютант его превосходительства»

Кадр их х/ф «Адъютант его превосходительства». Реж.: Евгений Ташков, 1969 г.

Поистине известным в широких кругах Юрий Соломин стал после того, как исполнил роль русского офицера Павла Кольцова в телевизионном фильме, поставленном по одноименной книге Игоря Болгарина, в 1969 году.

По сюжету разведчик-чекист красных Кольцов в самый разгар Гражданской войны получается задание на внедрение в Добровольческую Армию в Харькове с блестящей легендой. Однако его план серьезно усложняется — по пути в город на поезд, которым добирался офицер, также садится и банда «зеленых». Молодой человек вместе с с другими белыми офицерами и двумя красными командирами попадает в плен. Неожиданное происшествие вынуждает Кольцова организовать побег. За храбрый поступок его рекомендуют на пост адъютанта генерала Ковалевского. В новом положении разведчик начинает вести тонкую игру, успешно справляясь со всеми происками контрразведки.

Игра Юрия Соломина буквально завораживала зрителей, которые с неподдельным вниманием следили за развитием напряженного сюжета. Успешная экранизация подарила актеру громкую славу и возможность принять участие еще во многих кинолентах, в последствии ставших культовыми.

«Блокада»

Военная эпопея «Блокада» принесла Юрию Соломину любовь миллионов. Картина рассказывала о противостоянии ленинградцев и фашистских захватчиков. Соломин сыграл в фильме майора Алексея Звягинцева.

Картина состоит из четырех серий, съемки которых длились семь лет. Эпизоды выходили попарно: первые два зрители увидели в 1975-м, а оставшиеся серии показали в 1978-м. В массовых сценах принимали участие ленинградцы. Приглашение на съемки в фильме скидывали с самолета на улицы города.

Кадр из х/ф «Блокада». Реж.: Михаил Ершов, 1975–1978 гг.

Зрители тепло приняли военную эпопею. Критики в свою очередь обласкали актерскую работу Юрия Соломина.

«Хождение по мукам»

В 1977-м на экраны вышел сериал «Хождение по мукам» — экранизация одноименной трилогии Алексея Толстого. Это история о представителях буржуазии — сестрах Булавиных и их близких. Девушки будут жить в мирное время, Первую мировую войну, революцию и гражданскую войну.

Кадр из х/ф «Хождение по мукам». Реж.: Василий Ордынский, 1977 г.

Юрий Соломин исполняет роль Ивана Телегина — простого инженера, который стоит на стороне простого народа. Соломин сыграл честного, но на какое-то время растерявшегося в гуще исторических событий человека. Зритель высоко оценил игру Соломина, картина «Хождение по мукам» вошла в золотой фонд советского кинематографа.

«Дерсу Узала»

На съемочной площадке советско-японского фильма «Дерсу Узала» Акиры Куросавы Юрий Соломин появился уже известным на СССР актером. Мужчине было 45 лет, за плечами — участие в культовых картинах, работа в театре и престижные кинопремии. Казалось, Соломину не о чем мечтать. Однако вышедшая в 1975-м «Дерсу Узала» подарила Соломину мировую известность, ведь картина получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Ленту показали в 96 странах.

Кадр из х/ф «Дерсу Узала». Реж.: Акира Куросава, 1975 г.

«Дерсу Узала» основан на одноименной повести исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Мужчина познакомился с таежным охотником Дерсой Узалой, путешествуя по Уссурийскому краю, а позже издал несколько книг о судьбе Узалы.

«Московская сага»

В 2004-м на экраны вышел телесериал «Московская сага» — экранизация одноименной трилогии Василия Аксенова. Это история о семье Градовых с 1925-го по 90-е. Несколько поколений одной семьи переживают тревоги и волнения одной страны.

Юрий Соломин сыграл в сериале главу дома Градовых — Бориса Никитича. Потомственный врач-хирург становится свидетелем исторических событий в родной стране.

Кадр из т/с «Московская сага», 2004 год

Зрители приняли «Московскую сагу» неоднозначно. Одни посчитали, что в фильме мало эмоций, другие заявляли, что актеры плохо играют. Третьи увидели исторические неточности в телепроекте. А баскетбольный тренер Евгений Гомельский заявил, он видел Иосифа Виссарионовича вживую, а сериальный Сталин вышел «добреньким». Среди поклонников проекта оказались Дарья Донцова и певица Лолита.